中小型股信心持續潰散 三族群逆勢大漲

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/21股價(元) 7/24股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6796 晉弘 16 126.00 138.50 9.92 20.00 4188 安克 89 22.40 24.60 9.82 19.58 1905 華紙 72 27.60 29.85 8.15 16.20 3338 泰碩 28 70.90 76.10 7.33 14.56 6112 邁達特 27 74.10 71.00 -4.18 -8.37 6.20 61.97

投組表現：

晉弘（6796）表現最佳，股價24日亮燈攻漲停，醫材產品持續取得各國許可證，另還發展視網膜人工智慧（AI）診斷輔助裝置，進軍智慧醫療。

邁達特（6112）表現最差，受盤勢拖累、股價開高走低，惟本身營運向上又有代理碳管理軟體，業績與題材兼具，仍看好其未來股價表現。

盤勢預測 ：

台股24日延續上周賣壓，多空在月線17,007點附近交戰，雖受惠坐擁AI題材的廣達（2382）、華碩（2357）等指標股穩盤，讓加權指數終場力守於平盤之上，惟上市櫃合計仍有近1,300家公司下跌，中小型股信心持續潰散。

儘管如此，本周投組中多個族群仍逆勢上揚，為投資人可持續關注並汰弱換強的參考，其中包括搭上AI題材的散熱族群、本周喜迎亞洲生技大展的生醫股，還有受惠8月7日碳權交易所成立之概念股，24日仍逆勢大漲。

散熱族群中，先前漲勢相對落後的雙鴻、動力-KY啟動補漲，24日雙雙高掛漲停，建準、力致和泰碩也維持強恆強態勢、持續走揚；生醫股方面，則當屬智慧醫療表現最強，晉弘、安克及商之器全數亮燈漲停；至於碳權題材股，手中握有最多碳匯的華紙，盤中最高也衝上30.3元，僅差一檔即漲停。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/21股價(元) 7/24股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6275 元山 57 44.00 48.40 10.00 25.08 3338 泰碩 28 70.90 76.10 7.33 14.56 2421 建準 22 137.50 143.50 4.36 13.20 5511 德昌 25 78.50 81.90 4.33 8.50 3207 耀勝 6 82.10 82.70 0.73 0.36 6.17 61.70

投組表現：

元山（6275）表現最佳，股價24日亮燈漲停，下半年業績表現將優於上半年，獲利可望挑戰單季新高。

耀勝（3207）表現最差，切入電動車市場，股價整理待攻，24日小漲0.73％。

盤勢預測：

美股道瓊指數連續十個交易日收紅，創近六年來最佳表現，不過，科技股為主的費半指數上周卻下跌 1.37％，顯示在本周微軟、Meta等大型科技股財報即將公布之際，資金提前自不確定性較高的族群流出；另一方面，市場也聚焦本周美國聯準會（Fed）利率決議，投資人觀望氣氛濃厚。

展望後市，受台積電上周法說會第三季展望不佳影響，台股盤面資金加速自權值股流出，本周市場將持續消化美股財報及利率決議相關消息，研判將維持震盪格局為主，反彈動能不會太快，惟投資人仍可逢震盪期間，多加留意第二季財報預估表現之個股；此外，短線股價表現抗跌或逆勢創高的指標股，也是關注重點。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/21股價(元) 7/24股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6188 廣明 20 100.50 110.50 9.95 20.00 2425 承啟 40 50.50 53.90 6.73 13.60 4147 中裕 20 96.80 100.00 3.31 6.40 2352 佳世達 39 52.20 52.40 0.38 0.78 6841 長佳智能 15 132.50 130.50 -1.51 -3.00 3.78 37.78

投組表現：

投組表現： 廣明（6188）表現最佳，人工智慧（AI）熱度未減，股價24日強攻漲停，收110元，後市可期。

長佳智能（6841）表現最差，股價連續拉抬後，難免出現漲多拉回，持續看好生技展前及AI醫療題材。

盤勢預測：

美股四大指數21日僅有那斯達克指數小跌0.22％，而與台股連動密切的費半指數上漲0.96％，影響台股24日呈現開平狹幅震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.36％、1.03％，終場大盤小漲2.91點，收在17,033.61點，成交量能維持在4,000億左右，達到月均量。從技術面觀察，加權指數成功守住16,994關鍵點位，所以目前仍以強勢偏多震盪看待。

選股方面，醫療資訊技術、散熱以及造紙指標24日有買盤進駐，其中，上周熱門的長佳智能稍做休息，而低價位的安克、商之器早盤直衝漲停；散熱股續強，元山、動力-KY、協禧、雙鴻、業強亮燈漲停，泰碩漲幅也高達7.33％、保銳漲幅達5.76％；而碳權交易所將於8月7日成立，亦帶動造紙指標漲勢，士紙漲停、華紙強漲8.15％。

此外，本周亞洲生技大展將於27日登場，生技類股買盤加溫，除了保瑞收1,010元，已連七日上漲，長線動能無虞的美時也表現不俗，新藥股的華安尾盤強拉漲停，再度創下波段新高，建議投資人可持續可留意生技次族群表現。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/21股價(元) 7/24股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3338 泰碩 29 70.90 76.10 7.33 15.08 2421 建準 14 137.50 143.50 4.36 8.40 3305 昇貿 27 73.40 74.70 1.77 3.51 3017 奇鋐 6 339.00 344.00 1.47 3.00 6643 M31 2 997.00 999.00 0.20 0.40 3.04 30.39

投組表現：

泰碩（3338）表現最佳，受惠台積電第二季毛利率表現超乎預期，半導體後續行情可期，帶動股價24日大漲逾半根停板。



M31（6643）表現最差，挾矽智財（IP）優勢，靜等整理再上攻的機會，股價24日小漲0.2％。

盤勢預測：

台股24日盤前，受到台積電上周法說釋出終端需求疲弱，且大陸復甦動能低於預期等利空影響，台股加權指數24日早盤一度跌破17,000點、下探16,941.15點，台積電（2330）賣壓沉重，不過人工智慧（AI）股行情持續火燙，盤中資金持續流向AI族群，涵蓋華碩（2357）、廣達（2382）、技嘉（2376）等股價強攻漲停，帶動相關電子代工廠走強，大盤由黑翻紅，成功守住17,000點大關。

選股方面，延續上周的AI熱潮，24日微軟概念股強者恆強，AI軟體股宏碁資訊、緯軟亮燈漲停；本周投組看好的AI散熱，泰碩和雙鴻股價也均大漲。此外，廣達集團也備受關注，子公司鼎天、廣明與母公司廣達亮燈漲停，AI行情未完待續。