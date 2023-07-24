中小型股信心持續潰散 三族群逆勢大漲

工商時報

 華冠投顧分析師劉彥良

代號公司張數7/21股價(元)7/24股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6796晉弘16126.00 138.50 9.92 20.00
4188安克8922.40 24.60 9.82 19.58
1905華紙7227.60 29.85 8.15 16.20
3338泰碩2870.90 76.10 7.33 14.56
6112邁達特2774.10 71.00 -4.18 -8.37
　　　　　6.20 61.97

投組表現：

晉弘（6796）表現最佳，股價24日亮燈攻漲停，醫材產品持續取得各國許可證，另還發展視網膜人工智慧（AI）診斷輔助裝置，進軍智慧醫療。

邁達特（6112）表現最差，受盤勢拖累、股價開高走低，惟本身營運向上又有代理碳管理軟體，業績與題材兼具，仍看好其未來股價表現。

盤勢預測

台股24日延續上周賣壓，多空在月線17,007點附近交戰，雖受惠坐擁AI題材的廣達（2382）、華碩（2357）等指標股穩盤，讓加權指數終場力守於平盤之上，惟上市櫃合計仍有近1,300家公司下跌，中小型股信心持續潰散。

儘管如此，本周投組中多個族群仍逆勢上揚，為投資人可持續關注並汰弱換強的參考，其中包括搭上AI題材的散熱族群、本周喜迎亞洲生技大展的生醫股，還有受惠8月7日碳權交易所成立之概念股，24日仍逆勢大漲

散熱族群中，先前漲勢相對落後的雙鴻、動力-KY啟動補漲，24日雙雙高掛漲停，建準、力致和泰碩也維持強恆強態勢、持續走揚；生醫股方面，則當屬智慧醫療表現最強，晉弘、安克及商之器全數亮燈漲停；至於碳權題材股，手中握有最多碳匯的華紙，盤中最高也衝上30.3元，僅差一檔即漲停。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號公司張數7/21股價(元)7/24股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6275元山5744.00 48.40 10.00 25.08
3338泰碩2870.90 76.10 7.33 14.56
2421建準22137.50 143.50 4.36 13.20
5511德昌2578.50 81.90 4.33 8.50
3207耀勝682.10 82.70 0.73 0.36
　　　　　6.17 61.70

投組表現：

元山（6275）表現最佳，股價24日亮燈漲停，下半年業績表現將優於上半年，獲利可望挑戰單季新高。

耀勝（3207）表現最差，切入電動車市場，股價整理待攻，24日小漲0.73％。

盤勢預測：

美股道瓊指數連續十個交易日收紅，創近六年來最佳表現，不過，科技股為主的費半指數上周卻下跌 1.37％，顯示在本周微軟、Meta等大型科技股財報即將公布之際，資金提前自不確定性較高的族群流出；另一方面，市場也聚焦本周美國聯準會（Fed）利率決議，投資人觀望氣氛濃厚。

展望後市，受台積電上周法說會第三季展望不佳影響，台股盤面資金加速自權值股流出，本周市場將持續消化美股財報及利率決議相關消息，研判將維持震盪格局為主，反彈動能不會太快，惟投資人仍可逢震盪期間，多加留意第二季財報預估表現之個股；此外，短線股價表現抗跌或逆勢創高的指標股，也是關注重點。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號公司張數7/21股價(元)7/24股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6188廣明20100.50 110.50 9.95 20.00
2425承啟4050.50 53.90 6.73 13.60
4147中裕2096.80 100.00 3.31 6.40
2352佳世達3952.20 52.40 0.38 0.78
6841長佳智能15132.50 130.50 -1.51 -3.00
　　　　　3.78 37.78

投組表現：

投組表現： 廣明（6188）表現最佳，人工智慧（AI）熱度未減，股價24日強攻漲停，收110元，後市可期。

長佳智能（6841）表現最差，股價連續拉抬後，難免出現漲多拉回，持續看好生技展前及AI醫療題材。

盤勢預測：

美股四大指數21日僅有那斯達克指數小跌0.22％，而與台股連動密切的費半指數上漲0.96％，影響台股24日呈現開平狹幅震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.36％、1.03％，終場大盤小漲2.91點，收在17,033.61點，成交量能維持在4,000億左右，達到月均量。從技術面觀察，加權指數成功守住16,994關鍵點位，所以目前仍以強勢偏多震盪看待。

選股方面，醫療資訊技術、散熱以及造紙指標24日有買盤進駐，其中，上周熱門的長佳智能稍做休息，而低價位的安克、商之器早盤直衝漲停；散熱股續強，元山、動力-KY、協禧、雙鴻、業強亮燈漲停，泰碩漲幅也高達7.33％、保銳漲幅達5.76％；而碳權交易所將於8月7日成立，亦帶動造紙指標漲勢，士紙漲停、華紙強漲8.15％。

此外，本周亞洲生技大展將於27日登場，生技類股買盤加溫，除了保瑞收1,010元，已連七日上漲，長線動能無虞的美時也表現不俗，新藥股的華安尾盤強拉漲停，再度創下波段新高，建議投資人可持續可留意生技次族群表現。

 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數7/21股價(元)7/24股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3338泰碩2970.90 76.10 7.33 15.08
2421建準14137.50 143.50 4.36 8.40
3305昇貿2773.40 74.70 1.77 3.51
3017奇鋐6339.00 344.00 1.47 3.00
6643M312997.00 999.00 0.20 0.40
　　　　　3.04 30.39

投組表現：

泰碩（3338）表現最佳，受惠台積電第二季毛利率表現超乎預期，半導體後續行情可期，帶動股價24日大漲逾半根停板。


M31（6643）表現最差，挾矽智財（IP）優勢，靜等整理再上攻的機會，股價24日小漲0.2％。

盤勢預測：

台股24日盤前，受到台積電上周法說釋出終端需求疲弱，且大陸復甦動能低於預期等利空影響，台股加權指數24日早盤一度跌破17,000點、下探16,941.15點，台積電（2330）賣壓沉重，不過人工智慧（AI）股行情持續火燙，盤中資金持續流向AI族群，涵蓋華碩（2357）、廣達（2382）、技嘉（2376）等股價強攻漲停，帶動相關電子代工廠走強，大盤由黑翻紅，成功守住17,000點大關。

選股方面，延續上周的AI熱潮，24日微軟概念股強者恆強，AI軟體股宏碁資訊、緯軟亮燈漲停；本周投組看好的AI散熱，泰碩和雙鴻股價也均大漲。此外，廣達集團也備受關注，子公司鼎天、廣明與母公司廣達亮燈漲停，AI行情未完待續。

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工商時報 柯宗沅

證券組