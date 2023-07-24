中小型股信心持續潰散 三族群逆勢大漲
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/21股價(元)
|7/24股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6796
|晉弘
|16
|126.00
|138.50
|9.92
|20.00
|4188
|安克
|89
|22.40
|24.60
|9.82
|19.58
|1905
|華紙
|72
|27.60
|29.85
|8.15
|16.20
|3338
|泰碩
|28
|70.90
|76.10
|7.33
|14.56
|6112
|邁達特
|27
|74.10
|71.00
|-4.18
|-8.37
|6.20
|61.97
投組表現：
晉弘（6796）表現最佳，股價24日亮燈攻漲停，醫材產品持續取得各國許可證，另還發展視網膜人工智慧（AI）診斷輔助裝置，進軍智慧醫療。
邁達特（6112）表現最差，受盤勢拖累、股價開高走低，惟本身營運向上又有代理碳管理軟體，業績與題材兼具，仍看好其未來股價表現。
盤勢預測 ：
台股24日延續上周賣壓，多空在月線17,007點附近交戰，雖受惠坐擁AI題材的廣達（2382）、華碩（2357）等指標股穩盤，讓加權指數終場力守於平盤之上，惟上市櫃合計仍有近1,300家公司下跌，中小型股信心持續潰散。
儘管如此，本周投組中多個族群仍逆勢上揚，為投資人可持續關注並汰弱換強的參考，其中包括搭上AI題材的散熱族群、本周喜迎亞洲生技大展的生醫股，還有受惠8月7日碳權交易所成立之概念股，24日仍逆勢大漲。
散熱族群中，先前漲勢相對落後的雙鴻、動力-KY啟動補漲，24日雙雙高掛漲停，建準、力致和泰碩也維持強恆強態勢、持續走揚；生醫股方面，則當屬智慧醫療表現最強，晉弘、安克及商之器全數亮燈漲停；至於碳權題材股，手中握有最多碳匯的華紙，盤中最高也衝上30.3元，僅差一檔即漲停。
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/21股價(元)
|7/24股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6275
|元山
|57
|44.00
|48.40
|10.00
|25.08
|3338
|泰碩
|28
|70.90
|76.10
|7.33
|14.56
|2421
|建準
|22
|137.50
|143.50
|4.36
|13.20
|5511
|德昌
|25
|78.50
|81.90
|4.33
|8.50
|3207
|耀勝
|6
|82.10
|82.70
|0.73
|0.36
|6.17
|61.70
投組表現：
元山（6275）表現最佳，股價24日亮燈漲停，下半年業績表現將優於上半年，獲利可望挑戰單季新高。
耀勝（3207）表現最差，切入電動車市場，股價整理待攻，24日小漲0.73％。
盤勢預測：
美股道瓊指數連續十個交易日收紅，創近六年來最佳表現，不過，科技股為主的費半指數上周卻下跌 1.37％，顯示在本周微軟、Meta等大型科技股財報即將公布之際，資金提前自不確定性較高的族群流出；另一方面，市場也聚焦本周美國聯準會（Fed）利率決議，投資人觀望氣氛濃厚。
展望後市，受台積電上周法說會第三季展望不佳影響，台股盤面資金加速自權值股流出，本周市場將持續消化美股財報及利率決議相關消息，研判將維持震盪格局為主，反彈動能不會太快，惟投資人仍可逢震盪期間，多加留意第二季財報預估表現之個股；此外，短線股價表現抗跌或逆勢創高的指標股，也是關注重點。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/21股價(元)
|7/24股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6188
|廣明
|20
|100.50
|110.50
|9.95
|20.00
|2425
|承啟
|40
|50.50
|53.90
|6.73
|13.60
|4147
|中裕
|20
|96.80
|100.00
|3.31
|6.40
|2352
|佳世達
|39
|52.20
|52.40
|0.38
|0.78
|6841
|長佳智能
|15
|132.50
|130.50
|-1.51
|-3.00
|3.78
|37.78
投組表現：
投組表現： 廣明（6188）表現最佳，人工智慧（AI）熱度未減，股價24日強攻漲停，收110元，後市可期。
長佳智能（6841）表現最差，股價連續拉抬後，難免出現漲多拉回，持續看好生技展前及AI醫療題材。
盤勢預測：
美股四大指數21日僅有那斯達克指數小跌0.22％，而與台股連動密切的費半指數上漲0.96％，影響台股24日呈現開平狹幅震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.36％、1.03％，終場大盤小漲2.91點，收在17,033.61點，成交量能維持在4,000億左右，達到月均量。從技術面觀察，加權指數成功守住16,994關鍵點位，所以目前仍以強勢偏多震盪看待。
選股方面，醫療資訊技術、散熱以及造紙指標24日有買盤進駐，其中，上周熱門的長佳智能稍做休息，而低價位的安克、商之器早盤直衝漲停；散熱股續強，元山、動力-KY、協禧、雙鴻、業強亮燈漲停，泰碩漲幅也高達7.33％、保銳漲幅達5.76％；而碳權交易所將於8月7日成立，亦帶動造紙指標漲勢，士紙漲停、華紙強漲8.15％。
此外，本周亞洲生技大展將於27日登場，生技類股買盤加溫，除了保瑞收1,010元，已連七日上漲，長線動能無虞的美時也表現不俗，新藥股的華安尾盤強拉漲停，再度創下波段新高，建議投資人可持續可留意生技次族群表現。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/21股價(元)
|7/24股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3338
|泰碩
|29
|70.90
|76.10
|7.33
|15.08
|2421
|建準
|14
|137.50
|143.50
|4.36
|8.40
|3305
|昇貿
|27
|73.40
|74.70
|1.77
|3.51
|3017
|奇鋐
|6
|339.00
|344.00
|1.47
|3.00
|6643
|M31
|2
|997.00
|999.00
|0.20
|0.40
|3.04
|30.39
投組表現：
泰碩（3338）表現最佳，受惠台積電第二季毛利率表現超乎預期，半導體後續行情可期，帶動股價24日大漲逾半根停板。
M31（6643）表現最差，挾矽智財（IP）優勢，靜等整理再上攻的機會，股價24日小漲0.2％。
盤勢預測：
台股24日盤前，受到台積電上周法說釋出終端需求疲弱，且大陸復甦動能低於預期等利空影響，台股加權指數24日早盤一度跌破17,000點、下探16,941.15點，台積電（2330）賣壓沉重，不過人工智慧（AI）股行情持續火燙，盤中資金持續流向AI族群，涵蓋華碩（2357）、廣達（2382）、技嘉（2376）等股價強攻漲停，帶動相關電子代工廠走強，大盤由黑翻紅，成功守住17,000點大關。
選股方面，延續上周的AI熱潮，24日微軟概念股強者恆強，AI軟體股宏碁資訊、緯軟亮燈漲停；本周投組看好的AI散熱，泰碩和雙鴻股價也均大漲。此外，廣達集團也備受關注，子公司鼎天、廣明與母公司廣達亮燈漲停，AI行情未完待續。
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