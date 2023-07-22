陳雅頎︱建準H1獲利亮眼

上周盤勢大幅震盪整理，所幸萬七關卡有守。啟發投顧分析師陳雅頎認為，上周盤勢高檔拉回，隨美、台企業財報公布，留意業績成長股。本周投資組合前兩大是建準（2421）、元山（6275），再選入泰碩（3338）、德昌（5511）與耀勝（3207）。

陳雅頎分析，美國通膨壓力持續緩解，市場聚焦美國聯準會（Fed）7月25日利率決議，期待升息循環終結。另一方面，上周美股財報周展開，多空消息混雜，台股技術型態由高檔拉回修正，緊接著8月中前將公布台灣上市櫃公司第二季財報，近期選股首重營收、財報預期不錯，下半年有成長性個股。

觀察上周強勢股震盪劇烈，尤其漲多的人工智慧（AI）股同步拉回，但就基本面及題材面，產業沒有轉空的疑慮，建議等修正落底，均線再度翻揚型態轉強，再分批承接布局；強勢指標股仍是觀察重點，散熱大廠建準逆勢創波段高，其他散熱股奇鋐也可留意；另旅遊股山富回測季線關卡，上周在季線止跌反彈，觀察後續觀光旅遊股能否重新吸引資金。

陳雅頎表示，高盛財報不如預期、Netflix第二季訂戶數優於市場預期、特斯拉第二季營收創新高，但毛利率遜於預期，美股財報周訊息多空夾雜。台積電財測不佳衝擊，大型權值股走弱，加上強勢股拉回修正，大盤周線收黑，從型態而言，高檔拉回修正幅度不大，本周重點消化美國財報，及Fed利率決議，避免搶弱勢股反彈，可待盤勢修正整理後再加大布局。

延伸閱讀

第6洞︱三變數來襲 達人精選強棒

劉彥良︱晉弘攻智慧醫療

陳秀芳︱佳世達擴大醫療布局

張貽程︱泰碩散熱題材發威