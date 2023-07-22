劉彥良︱晉弘攻智慧醫療

上周台積電法說利空衝擊21日指數收低17,030點。華冠投顧分析師劉彥良表示，指標股台積電弱勢影響指數盤整格局，可留意具題材的中小型股。本周投資組合前兩大是晉弘（6796）、邁達特（6112），再選入安克（4188）、華紙（1905）與泰碩（3338）。

劉彥良分析，上周台股創高後拉回，所幸在月線尋得支撐，由於本周月線扣抵位置和上周五收盤指數相近，使得本周易陷入多空膠著，研判指數區間盤整可能性不低。台積電法說會後大跌19元，不過終場留十字線而非實體黑K，說明市場仍有不少買盤趁利空進貨。但台積電二次下修財測對電子族群造成壓力，操作上可鎖定下半年業績走強或是有題材之中小型股。

劉彥良認為，亞洲生技大展本周登場，安克發展甲狀腺超音波人工智慧（AI）判讀軟體和睡眠智慧檢測系統，有助於未來營占比重提高及轉虧為盈。晉弘產品線包括遠距醫療、微創醫療和智慧醫療，其糖尿病視網膜病變AI輔助診斷裝置，已取得美國和日本許可證，另半年報可期。

碳權交易所將在下月初成立是另一個受矚目的焦點。邁達特本身代理倍力的「碳管家」碳管理軟體，還有雲端、資訊庫等。華紙在兩岸擁有高達290萬噸碳匯，也有望獲得市場買盤青睞。至於提供比亞迪中控和ADAS散熱模組的泰碩，第二季營收已回溫、第三季再向上，加以切入伺服器水冷系統多年，也將搭上AI商機浪潮。

延伸閱讀

第6洞︱三變數來襲 達人精選強棒

陳雅頎︱建準H1獲利亮眼

陳秀芳︱佳世達擴大醫療布局

張貽程︱泰碩散熱題材發威