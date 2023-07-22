台積電（2330）法說會二度調降財測利空陰影壟罩，台股上周重挫253點，周線收黑、險守「萬七」大關。展望本周則有「三大觀盤重點」，包括美科技巨頭如微軟、Google、Meta財報重磅登場，台股聯電（2303）、聯發科（2454）、欣興（3037）等重量級法說會以及美國升息決策，將牽動台美兩地股市發展。

美國聯準會（Fed）利率決策在即，據FedWatch工具統計，7月升息1碼機率趨近100％，惟有鑑於美國通膨大舉降溫，市場預估緊縮周期已近尾聲，法人看好，升息趨緩有利高本益比科技股走勢，加上旺季效應帶動需求回溫、庫存調整結束，預估本周「三大變數」均有機會以利多解讀。

台股仍由人工智慧（AI）題材股領銜主演，短線市場「萬般皆下品，唯有AI高」，資金外溢效應下，散熱、ABF、PCB、矽智財（IP）等次族群也全面崛起；非電方面，受惠碳權交易所8月將成立、月底生技大展登場，碳權概念股及生技醫療族群也發動補漲，同樣獲得達人青睞。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組全數押寶電子股，除續留電感線圈廠耀勝，更著重看好一、二線散熱廠補漲力道，一次納入建準、元山、泰碩三檔，再加入營建股德昌，投組首重建準、占比30.3％；整體持股比率99.7％。

鴻光投顧分析師陳秀芳持續看好生技展前生技族群潛力，續留AI生技醫療股長佳智能、新藥廠中裕外，本周再加碼納入積極朝醫療生技發展的佳世達，及搭上AI題材的廣明、承啟；整體持股比率為99.9％。

華冠投顧分析師劉彥良本周電子、非電兩路並進，續留上周投組表現最佳的泰碩，再加入搶進碳盤查商機的系統整合商邁達特、「碳匯富翁」華紙，以及晉弘、安克兩檔生技醫療股，個股間占比差異不大；整體持股比重99.8％。

市場資金「無AI不歡」，摩爾投顧分析師張貽程持續看好人氣強強滾的AI題材，鎖定落後補漲次族群，包括散熱廠泰碩、奇鋐及建準，還有IP高價股M31、AI伺服器高階錫膏廠商昇貿；整體持股比重則達99.9％。

逐洞賽第五洞結果出爐，台股上周在權王台積電利空壓抑下，重挫253.01點，惟達人仍憑精湛操盤能力力抗大盤賣壓，全數繳出正報酬；其中，劉彥良更以10％的亮眼績效風光奪冠，陳雅頎、陳秀芳、張貽程則分別繳出3.48％、2.35％及1.39％，位居第二至四名。

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