張貽程︱泰碩散熱題材發威

台股上周合計下跌253.01點，呈現先上後下，摩爾投顧分析師張貽程表示，台股處於震盪過度期，不過，中長期趨勢仍溫和往上。本周投資組合前兩大是泰碩（3338）、奇鋐（3017），再選入M31（6643）、昇貿（3305）和建準（2421）。

張貽程本周的投資組合，全新布局五檔題材股，其中，看好泰碩、奇鋐散熱題材發威，昇貿受惠半導體封裝產能緊缺，建準則搶啖人工智慧（AI）商機，上周漲36.5％。

張貽程表示，台股先成功突破前波17,346.32高點，再創逾15個月來新高17,401.59點，而後往下用震盪方式找尋支撐，雖然處於震盪過度期，不過中長期趨勢仍是溫和往上。

此外，台積電第二季法說會，悲喜夾雜，利空部分來自於二度下修全年營收目標，年減幅度從6％放大到年減10％，造成台積電股價跌回560元附近，向下方551元季線求支撐，若能守住這條生命線，台股大盤和電子股供應鏈，整理期則不會拖太久。

本周美國超級財報周持續接棒，市場靜待微軟、臉書、亞馬遜、谷歌等科技巨頭公布財報，若數據表現優於預期，科技股的行情將呈現先蹲後跳，AI類股有望再次點火上攻。

選股方面，雖然台積電法說會後重挫，惟AI資金熱潮未退，包含伺服器的廣達、緯創、緯穎等，股價均刷新高，散熱族群也漲勢整齊，建準、力致、奇鋐、雙鴻等股價依然表現亮眼。

延伸閱讀

第6洞︱三變數來襲 達人精選強棒

劉彥良︱晉弘攻智慧醫療

陳雅頎︱建準H1獲利亮眼

陳秀芳︱佳世達擴大醫療布局