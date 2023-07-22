陳秀芳︱佳世達擴大醫療布局

台股上周周線苦吞黑K、加權指數收在17,030.7點。鴻光投顧分析師陳秀芳表示，本周生技類股可望在生技股王保瑞（6472）強勢表態下，啟動輪漲行情。本周投資組合前兩大是佳世達（2352）、承啟（2425），再選入廣明（6188）、中裕（4147）和長佳智能（6841）。

陳秀芳本周投資組合新納入佳世達、承啟及廣明，保留中裕及長佳智能，持股比重平均，全力布局人工智慧（AI）及生技雙題材，押寶意味濃厚。

美股四大指數20日跌多漲少，費半指數大跌3.62％、摜破月線，加上台積電法說會指出，半導體供應鏈庫存去化時間較預期長，拖累台股21日一度大跌近250點，所幸在人工智慧（AI）族群買盤點火帶動下盤中跌幅收斂，台積電終場下跌3.28％，拖累大盤逾154點，終場大盤跌134.19點，收在17,030.7點，周線收黑。

從技術面觀察，台股21日盤中一度跌破7月13日低點16,994.59點，然收盤拉長下影線，短線仍維持偏多架構不變，表現相對抗跌的族群則為電腦及周邊設備、資訊服務族群。而櫃買指數表現則相對強勢，小跌0.59％。

選股方面，散熱指標、醫療資源技術指標表現相對強勢，其中，建準、元山、泰碩、動力-KY、奇鋐、尼得科超眾以及力致等21日攻上漲停；而在醫療資訊類股，除了商之器強勢漲停外、安克也大漲逾6％。此外，迎接月底亞洲生技大展，生技股王保瑞21日盤中一度站上千元大關，生技族群有望在本周啟動輪漲行情。

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