亞洲生技大展下周登場 保瑞漲停創新高

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/19股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6442 光聖 31 64.20 76.90 19.78 39.37 5484 慧友 70 28.65 33.80 17.98 36.05 3338 泰碩 36 55.10 58.70 6.53 12.96 3052 夆典 152 13.20 13.05 -1.14 -2.28 6179 亞通 53 37.50 34.30 -8.53 -16.96 6.91 69.14

投組表現：

光聖（6442）表現最佳，營運回溫，股價19日持續走強，盤中最高達81.8元、突破80元大關，再創歷史新高。

亞通（6179）表現最差，受大盤回檔影響，股價回測上升趨勢線，待大盤回穩後轉強可期。

盤勢預測 ：

台股18日創高後爆量拉回後，19日盤中賣壓持續出籠，加權指數兩日下跌百點以上，同時上市櫃公司也有連兩日出現逾千家的走跌，加權指數失守5日均線。

儘管台股走弱，盤面仍有部分題材股竄出，亞洲生技大展下周即將登場，相關族群近期再獲資金點火，上市生技醫療類股19日大漲1.9％，稱霸上市類股，生技股王保瑞亮燈漲停、改寫887元歷史新高，未來續朝千金股挑戰。

此外，本次展覽重點之一智慧醫療，概念股如長佳智能、晉弘、創源、醫揚及明達醫等搭上人工智慧（AI）題材，經18日的震盪後，股價19日也立即轉強。

選股方面，大盤震盪之際，聰明錢已找到出口，投資人也應將手中持股汰弱換強，把握亞洲生技大展所帶來的題材效應與投資商機。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/19股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3207 耀勝 12 81.00 84.00 3.70 3.60 2419 仲琦 73 46.90 48.15 2.67 9.13 8087 華鎂鑫 50 69.30 71.00 2.45 8.50 5439 高技 10 110.50 108.00 -2.26 -2.50 1519 華城 5 200.00 194.50 -2.75 -2.75 1.60 15.98

投組表現：

耀勝（3207）表現最佳，下半年營運可望成長，股價19日隨盤勢震盪拉回，失守月線及5日線，後市須觀察其能否守穩季線關卡。

華城（1519）表現最差，受指標股中興電捲弊案苦吞跌停利空衝擊，高檔賣壓出籠，股價連兩日拉回。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）18日公布之數據顯示美國零售銷售和工業生產疲軟，美國財政部長葉倫也表示，勞動力市場降溫，住房及車價也都在下降，有助減緩美國通膨；另一方面，美國大型銀行財報傳出佳績，帶動美股科技類股18日買盤強勁，本周需持續關注特斯拉、艾司摩爾（ASML）、Netflix、IBM 等指標股財報表現。

台股加權指數19日開高走低，高點未過前高，高低點價差逾250點，上檔賣壓仍需時間消化，後市須持續留意美國科技業財報，建議投資人檢視手中持股、避免持有弱勢股，而若逢盤勢修正之際，則可趁機逢低布局6月營收佳或第二季財報可望繳出亮眼表現之個股。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/19股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6841 長佳智能 17 114.00 128.00 12.28 23.80 4147 中裕 20 97.10 100.00 2.99 5.80 5234 達興材料 14 143.50 144.50 0.70 1.40 6285 啟碁 19 117.00 110.00 -5.98 -13.30 1514 亞力 30 62.70 58.50 -6.70 -12.60 0.51 5.10

投組表現：

長佳智能（6841）表現最佳，智慧醫療題材火熱，加上外資連五日合計買超2,961張，股價19日跳空漲停單一價至收市。

亞力（1514）表現最差，股價量縮跌破月線，需等待第三季獲利表現、以及跌訊號浮現，再進一步做切入。

盤勢預測：

美股四大指數18日續漲，其中，費半指數上漲0.13％，而台股19日早盤開高震盪後殺低，高低點震盪近260點，台積電（2330）力守平盤、聯發科（2454）上漲1.9％，終場大盤下跌111.47點，收在17,116.44點，成交量能仍在4,000億以上。從技術面觀察，台股19日失守5日均線，但在未跌破7月13日低點前，將仍以強勢多方格局看法不變。

選股方面，人工智慧（AI）族群19日持續上沖下洗，緯創、廣達、英業達以及技嘉由紅翻黑；資金再度流入生技族群，其中，AI醫療股，長佳智能、醫揚、晉弘、明達醫紛紛攻上漲停。

不止AI醫療股有所表現，醫藥品受託製造（CDMO）大廠也強勢攻堅，生技股王的保瑞鎖漲停，創下887元新天價，蓄勢邁向千元之路。另外，晟德也拉上漲停，旗下子公司國光生、順藥以及永昕表現不俗，漲幅落在4％～7％區間。

台股19日長線多空頭家數仍舊呈現死亡交叉，雖然加權指數仍為多方格局，惟高檔震盪加劇，與其追價熱門電子股，不仿試著布局剛起漲、並有題材加持的生技族群。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/19股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6187 萬潤 17 118.50 123.50 4.22 8.50 6703 軒郁 6 316.50 314.00 -0.79 -1.50 2340 台亞 40 53.70 53.20 -0.93 -2.00 5258 虹堡 15 133.00 131.00 -1.50 -3.00 6414 樺漢 6 319.00 295.00 -7.52 -14.40 -1.24 -12.40

投組表現：

萬潤（6187）表現最佳，台積電20日開法說會前夕，相關設備股行情可期，股價19日小漲1.23％，為連五日上漲。

樺漢（6414）表現最差，工業電腦股價衝高拉回，目前摜破5日均線，惟人工智慧（AI）趨勢明確，等待後續上攻機會。

盤勢預測：

美股財報傳捷報，帶動四大指數全數收紅，其中，那斯達克和標普500指數再創新高，激勵台股19日開盤再度向上噴發，惟受到台指期結算日和台幣匯率轉貶，高位階個股賣壓出籠，拖累加權指數開高走低，持續找尋支撐滿足點。

選股方面，微軟創歷史收盤新高，達359.49美元，軟體概念股大展身手，宏碁資訊攻高漲停，以及超微（AMD）概念板卡股青雲，股價大漲逾9％。此外，人工智慧（AI）族群熱度從伺服器流向矽智財（IP），創意、世芯-KY、M31和智原等均表現亮眼、熱度相當集中。