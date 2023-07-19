亞洲生技大展下周登場 保瑞漲停創新高
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/19股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6442
|光聖
|31
|64.20
|76.90
|19.78
|39.37
|5484
|慧友
|70
|28.65
|33.80
|17.98
|36.05
|3338
|泰碩
|36
|55.10
|58.70
|6.53
|12.96
|3052
|夆典
|152
|13.20
|13.05
|-1.14
|-2.28
|6179
|亞通
|53
|37.50
|34.30
|-8.53
|-16.96
|6.91
|69.14
投組表現：
光聖（6442）表現最佳，營運回溫，股價19日持續走強，盤中最高達81.8元、突破80元大關，再創歷史新高。
亞通（6179）表現最差，受大盤回檔影響，股價回測上升趨勢線，待大盤回穩後轉強可期。
盤勢預測 ：
台股18日創高後爆量拉回後，19日盤中賣壓持續出籠，加權指數兩日下跌百點以上，同時上市櫃公司也有連兩日出現逾千家的走跌，加權指數失守5日均線。
儘管台股走弱，盤面仍有部分題材股竄出，亞洲生技大展下周即將登場，相關族群近期再獲資金點火，上市生技醫療類股19日大漲1.9％，稱霸上市類股，生技股王保瑞亮燈漲停、改寫887元歷史新高，未來續朝千金股挑戰。
此外，本次展覽重點之一智慧醫療，概念股如長佳智能、晉弘、創源、醫揚及明達醫等搭上人工智慧（AI）題材，經18日的震盪後，股價19日也立即轉強。
選股方面，大盤震盪之際，聰明錢已找到出口，投資人也應將手中持股汰弱換強，把握亞洲生技大展所帶來的題材效應與投資商機。
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/19股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3207
|耀勝
|12
|81.00
|84.00
|3.70
|3.60
|2419
|仲琦
|73
|46.90
|48.15
|2.67
|9.13
|8087
|華鎂鑫
|50
|69.30
|71.00
|2.45
|8.50
|5439
|高技
|10
|110.50
|108.00
|-2.26
|-2.50
|1519
|華城
|5
|200.00
|194.50
|-2.75
|-2.75
|1.60
|15.98
投組表現：
耀勝（3207）表現最佳，下半年營運可望成長，股價19日隨盤勢震盪拉回，失守月線及5日線，後市須觀察其能否守穩季線關卡。
華城（1519）表現最差，受指標股中興電捲弊案苦吞跌停利空衝擊，高檔賣壓出籠，股價連兩日拉回。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）18日公布之數據顯示美國零售銷售和工業生產疲軟，美國財政部長葉倫也表示，勞動力市場降溫，住房及車價也都在下降，有助減緩美國通膨；另一方面，美國大型銀行財報傳出佳績，帶動美股科技類股18日買盤強勁，本周需持續關注特斯拉、艾司摩爾（ASML）、Netflix、IBM 等指標股財報表現。
台股加權指數19日開高走低，高點未過前高，高低點價差逾250點，上檔賣壓仍需時間消化，後市須持續留意美國科技業財報，建議投資人檢視手中持股、避免持有弱勢股，而若逢盤勢修正之際，則可趁機逢低布局6月營收佳或第二季財報可望繳出亮眼表現之個股。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/19股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6841
|長佳智能
|17
|114.00
|128.00
|12.28
|23.80
|4147
|中裕
|20
|97.10
|100.00
|2.99
|5.80
|5234
|達興材料
|14
|143.50
|144.50
|0.70
|1.40
|6285
|啟碁
|19
|117.00
|110.00
|-5.98
|-13.30
|1514
|亞力
|30
|62.70
|58.50
|-6.70
|-12.60
|0.51
|5.10
投組表現：
長佳智能（6841）表現最佳，智慧醫療題材火熱，加上外資連五日合計買超2,961張，股價19日跳空漲停單一價至收市。
亞力（1514）表現最差，股價量縮跌破月線，需等待第三季獲利表現、以及跌訊號浮現，再進一步做切入。
盤勢預測：
美股四大指數18日續漲，其中，費半指數上漲0.13％，而台股19日早盤開高震盪後殺低，高低點震盪近260點，台積電（2330）力守平盤、聯發科（2454）上漲1.9％，終場大盤下跌111.47點，收在17,116.44點，成交量能仍在4,000億以上。從技術面觀察，台股19日失守5日均線，但在未跌破7月13日低點前，將仍以強勢多方格局看法不變。
選股方面，人工智慧（AI）族群19日持續上沖下洗，緯創、廣達、英業達以及技嘉由紅翻黑；資金再度流入生技族群，其中，AI醫療股，長佳智能、醫揚、晉弘、明達醫紛紛攻上漲停。
不止AI醫療股有所表現，醫藥品受託製造（CDMO）大廠也強勢攻堅，生技股王的保瑞鎖漲停，創下887元新天價，蓄勢邁向千元之路。另外，晟德也拉上漲停，旗下子公司國光生、順藥以及永昕表現不俗，漲幅落在4％～7％區間。
台股19日長線多空頭家數仍舊呈現死亡交叉，雖然加權指數仍為多方格局，惟高檔震盪加劇，與其追價熱門電子股，不仿試著布局剛起漲、並有題材加持的生技族群。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/19股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6187
|萬潤
|17
|118.50
|123.50
|4.22
|8.50
|6703
|軒郁
|6
|316.50
|314.00
|-0.79
|-1.50
|2340
|台亞
|40
|53.70
|53.20
|-0.93
|-2.00
|5258
|虹堡
|15
|133.00
|131.00
|-1.50
|-3.00
|6414
|樺漢
|6
|319.00
|295.00
|-7.52
|-14.40
|-1.24
|-12.40
投組表現：
萬潤（6187）表現最佳，台積電20日開法說會前夕，相關設備股行情可期，股價19日小漲1.23％，為連五日上漲。
樺漢（6414）表現最差，工業電腦股價衝高拉回，目前摜破5日均線，惟人工智慧（AI）趨勢明確，等待後續上攻機會。
盤勢預測：
美股財報傳捷報，帶動四大指數全數收紅，其中，那斯達克和標普500指數再創新高，激勵台股19日開盤再度向上噴發，惟受到台指期結算日和台幣匯率轉貶，高位階個股賣壓出籠，拖累加權指數開高走低，持續找尋支撐滿足點。
選股方面，微軟創歷史收盤新高，達359.49美元，軟體概念股大展身手，宏碁資訊攻高漲停，以及超微（AMD）概念板卡股青雲，股價大漲逾9％。此外，人工智慧（AI）族群熱度從伺服器流向矽智財（IP），創意、世芯-KY、M31和智原等均表現亮眼、熱度相當集中。
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