台股賣壓加劇 分析師點名這6檔漲勢可期
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/18股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6442
|光聖
|31
|64.20
|77.60
|20.87
|41.54
|3338
|泰碩
|36
|55.10
|60.00
|8.89
|17.64
|5484
|慧友
|70
|28.65
|31.00
|8.20
|16.45
|3052
|夆典
|152
|13.20
|13.15
|-0.38
|-0.76
|6179
|亞通
|53
|37.50
|34.80
|-7.20
|-14.31
|6.06
|60.56
投組表現：
光聖（6442）表現最佳，營運回溫，股價維持強勁態勢，18日再次亮燈攻漲停。
亞通（6179）表現最差，受大盤回檔影響，股價18日下跌逾5％，惟在手訂單仍飽滿、業績無虞，股價守穩月線後隨時有機會轉強。
盤勢預測 ：
即便台股17日上漲再創波段新高，惟股匯不同調，新台幣重貶逾1角成為隱憂，使加權指數18日早盤衝上17,401.59點後，賣壓開始大舉出籠且全面擴散，終場指數下跌106.38點，跌幅0.61％，中小型股更是殺聲隆隆，上市櫃合計逾13,00家收跌。
就籌碼面觀察，台股本月以來截至17日止，投信於上市櫃累計賣超金額高達125.96億元，內資扯後腿是目前台股盤面的最大隱憂，不過，有鑑於投信有最低持股的限制，待調整告一段落後，撤出的資金終究還是會回歸股市，同時後續還有逾2兆股息陸續發放。
資金動能無虞下，只要美股維持強勢型態，台股轉弱可能性就偏低，投資人仍應繼續偏多操作、擇優布局，選股以月線、季線、半年線、年線四線向上且多頭排列者為佳。
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/18股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3207
|耀勝
|12
|81.00
|86.00
|6.17
|6.00
|2419
|仲琦
|73
|46.90
|49.60
|5.76
|19.71
|8087
|華鎂鑫
|50
|69.30
|71.50
|3.17
|11.00
|1519
|華城
|5
|200.00
|205.00
|2.50
|2.50
|5439
|高技
|10
|110.50
|108.00
|-2.26
|-2.50
|3.67
|36.71
投組表現：
耀勝（3207）表現最佳，下半年營運可望成長，股價18日衝高後拉回，惟終場仍守住月線。
高技（5439）表現最差，長期獲利展望佳，惟盤勢賣壓沉重，股價開高走低。
盤勢預測：
大陸17日公布第二季國內生產毛額（GDP）年增6.3％，低於市場預期，不少投行紛紛調低今年大陸GDP的預測，美股四大指數17日開盤受此利空消息拖累，惟在銀行股及科技股的領漲下，盤中穩步拉升，特斯拉、英特爾（intel）、超微（AMD）等大型科技股漲勢強勁，市場持續關注特斯拉、艾司摩爾（ASML）、Netflix、IBM 等指標股財報接力公布情況。
台股17日盤中剛突破前高壓力，惟大型權值股表現依舊疲弱，18日更是賣壓加劇，美國財報周若見利空，則台股6月營收表現較差之個股，資金可能加速撤出，投資人勢必要盡可能降低業績弱勢股的持股水位，並多留意6月營收佳、第二季財報看好的個股。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/18股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6841
|長佳智能
|17
|114.00
|116.50
|2.19
|4.25
|5234
|達興材料
|14
|143.50
|146.00
|1.74
|3.50
|6285
|啟碁
|19
|117.00
|117.00
|0.00
|0.00
|1514
|亞力
|30
|62.70
|62.40
|-0.48
|-0.90
|4147
|中裕
|20
|97.10
|96.50
|-0.62
|-1.20
|0.57
|5.65
投組表現：
投組表現： 長佳智能（6841）表現最佳，股價18日開高走低，雖短線漲多震盪，惟智慧醫療題材仍在，投資人反倒可趁回檔之際，留意切入時機。
中裕（4147）表現最差，具解盲題材，加上月底生技展將至，股價短線仍有表現空間，建議投資人可逢低布局。
盤勢預測：
美股四大指數17日全數收紅，其中費半指數上漲2.32％，台股18日開高後震盪加劇，台積電（2330）跌幅1.69％，拖累台股下跌逾81點，終場大盤下跌106.38點，收在17,227.91點，成交量創下近二年大量，加權指數力守5日線之上。從技術面觀察，台股18日爆大量，且短線震盪，但仍維持強勢多方格局。
選股方面，人工智慧（AI）族群18日上沖下洗，雖然AI熱度仍在，多檔個股轉弱態勢明顯；反觀ABF三雄搶得多頭發球權，指標股欣興領先攻上漲停，景碩及南電也上漲6.17％、4.95％。另外，在電腦板卡指標部份，捷波強勢漲停，技嘉、華擎也有5％以上漲幅。
而生技族群表現兩樣情，挾智慧醫療題材的長佳智能18日漲多拉回，反觀醫揚股價爆量再創近六年新高。由於台股長線多空頭家數將呈現死亡交叉，在高檔震盪加劇的情況下，投資人應留意追高風險。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/18股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6187
|萬潤
|17
|118.50
|122.00
|2.95
|5.95
|2340
|台亞
|40
|53.70
|53.30
|-0.74
|-1.60
|5258
|虹堡
|15
|133.00
|129.50
|-2.63
|-5.25
|6703
|軒郁
|6
|316.50
|305.00
|-3.63
|-6.90
|6414
|樺漢
|6
|319.00
|303.00
|-5.02
|-9.60
|-1.74
|-17.40
投組表現：
萬潤（6187）表現最佳，受惠CoWoS封裝產能供不應求，加上台積電20日將召開法說會，相關設備股行情可期。
樺漢（6414）表現最差，工業電腦類股表現黯淡，股價18日衝高拉回，等待後續上攻機會。
盤勢預測：
受美股費半指數17日大漲2.32％激勵，台股18日開盤往上跳空，再創今年波段新高17,401.59點，惟高檔獲利賣壓出籠，加權指數一度大跌超過160點，成交量再創近二年大量約4,900億元，等待後續高檔換手。
選股方面，人工智慧（AI）題材18日熄火，神達股價衝上57.4元，創逾24年來新高後拉回修正，反觀散熱族群建準、伺服器廠英業達、顯卡廠技嘉仍持續收紅。同時，落後補漲的ABF載板廠欣興漲停創波段新高，南電和景碩也都有不錯漲勢，都是後續焦點。
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