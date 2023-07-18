台股賣壓加劇 分析師點名這6檔漲勢可期

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/18股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6442 光聖 31 64.20 77.60 20.87 41.54 3338 泰碩 36 55.10 60.00 8.89 17.64 5484 慧友 70 28.65 31.00 8.20 16.45 3052 夆典 152 13.20 13.15 -0.38 -0.76 6179 亞通 53 37.50 34.80 -7.20 -14.31 6.06 60.56

投組表現：

光聖（6442）表現最佳，營運回溫，股價維持強勁態勢，18日再次亮燈攻漲停。

亞通（6179）表現最差，受大盤回檔影響，股價18日下跌逾5％，惟在手訂單仍飽滿、業績無虞，股價守穩月線後隨時有機會轉強。

盤勢預測 ：

即便台股17日上漲再創波段新高，惟股匯不同調，新台幣重貶逾1角成為隱憂，使加權指數18日早盤衝上17,401.59點後，賣壓開始大舉出籠且全面擴散，終場指數下跌106.38點，跌幅0.61％，中小型股更是殺聲隆隆，上市櫃合計逾13,00家收跌。

就籌碼面觀察，台股本月以來截至17日止，投信於上市櫃累計賣超金額高達125.96億元，內資扯後腿是目前台股盤面的最大隱憂，不過，有鑑於投信有最低持股的限制，待調整告一段落後，撤出的資金終究還是會回歸股市，同時後續還有逾2兆股息陸續發放。

資金動能無虞下，只要美股維持強勢型態，台股轉弱可能性就偏低，投資人仍應繼續偏多操作、擇優布局，選股以月線、季線、半年線、年線四線向上且多頭排列者為佳。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/18股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3207 耀勝 12 81.00 86.00 6.17 6.00 2419 仲琦 73 46.90 49.60 5.76 19.71 8087 華鎂鑫 50 69.30 71.50 3.17 11.00 1519 華城 5 200.00 205.00 2.50 2.50 5439 高技 10 110.50 108.00 -2.26 -2.50 3.67 36.71

投組表現：

耀勝（3207）表現最佳，下半年營運可望成長，股價18日衝高後拉回，惟終場仍守住月線。

高技（5439）表現最差，長期獲利展望佳，惟盤勢賣壓沉重，股價開高走低。

盤勢預測：

大陸17日公布第二季國內生產毛額（GDP）年增6.3％，低於市場預期，不少投行紛紛調低今年大陸GDP的預測，美股四大指數17日開盤受此利空消息拖累，惟在銀行股及科技股的領漲下，盤中穩步拉升，特斯拉、英特爾（intel）、超微（AMD）等大型科技股漲勢強勁，市場持續關注特斯拉、艾司摩爾（ASML）、Netflix、IBM 等指標股財報接力公布情況。

台股17日盤中剛突破前高壓力，惟大型權值股表現依舊疲弱，18日更是賣壓加劇，美國財報周若見利空，則台股6月營收表現較差之個股，資金可能加速撤出，投資人勢必要盡可能降低業績弱勢股的持股水位，並多留意6月營收佳、第二季財報看好的個股。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/18股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6841 長佳智能 17 114.00 116.50 2.19 4.25 5234 達興材料 14 143.50 146.00 1.74 3.50 6285 啟碁 19 117.00 117.00 0.00 0.00 1514 亞力 30 62.70 62.40 -0.48 -0.90 4147 中裕 20 97.10 96.50 -0.62 -1.20 0.57 5.65

投組表現：

投組表現： 長佳智能（6841）表現最佳，股價18日開高走低，雖短線漲多震盪，惟智慧醫療題材仍在，投資人反倒可趁回檔之際，留意切入時機。

中裕（4147）表現最差，具解盲題材，加上月底生技展將至，股價短線仍有表現空間，建議投資人可逢低布局。

盤勢預測：

美股四大指數17日全數收紅，其中費半指數上漲2.32％，台股18日開高後震盪加劇，台積電（2330）跌幅1.69％，拖累台股下跌逾81點，終場大盤下跌106.38點，收在17,227.91點，成交量創下近二年大量，加權指數力守5日線之上。從技術面觀察，台股18日爆大量，且短線震盪，但仍維持強勢多方格局。

選股方面，人工智慧（AI）族群18日上沖下洗，雖然AI熱度仍在，多檔個股轉弱態勢明顯；反觀ABF三雄搶得多頭發球權，指標股欣興領先攻上漲停，景碩及南電也上漲6.17％、4.95％。另外，在電腦板卡指標部份，捷波強勢漲停，技嘉、華擎也有5％以上漲幅。

而生技族群表現兩樣情，挾智慧醫療題材的長佳智能18日漲多拉回，反觀醫揚股價爆量再創近六年新高。由於台股長線多空頭家數將呈現死亡交叉，在高檔震盪加劇的情況下，投資人應留意追高風險。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/18股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6187 萬潤 17 118.50 122.00 2.95 5.95 2340 台亞 40 53.70 53.30 -0.74 -1.60 5258 虹堡 15 133.00 129.50 -2.63 -5.25 6703 軒郁 6 316.50 305.00 -3.63 -6.90 6414 樺漢 6 319.00 303.00 -5.02 -9.60 -1.74 -17.40

投組表現：

萬潤（6187）表現最佳，受惠CoWoS封裝產能供不應求，加上台積電20日將召開法說會，相關設備股行情可期。

樺漢（6414）表現最差，工業電腦類股表現黯淡，股價18日衝高拉回，等待後續上攻機會。

盤勢預測：

受美股費半指數17日大漲2.32％激勵，台股18日開盤往上跳空，再創今年波段新高17,401.59點，惟高檔獲利賣壓出籠，加權指數一度大跌超過160點，成交量再創近二年大量約4,900億元，等待後續高檔換手。

選股方面，人工智慧（AI）題材18日熄火，神達股價衝上57.4元，創逾24年來新高後拉回修正，反觀散熱族群建準、伺服器廠英業達、顯卡廠技嘉仍持續收紅。同時，落後補漲的ABF載板廠欣興漲停創波段新高，南電和景碩也都有不錯漲勢，都是後續焦點。