生技股指數連兩日出量上攻 這行情可關注

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/17股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8087 華鎂鑫 50 69.3 76.2 9.96 34.50 2419 仲琦 73 46.9 51.5 9.81 33.58 1519 華城 5 200 217.5 8.75 8.75 3207 耀勝 12 81 88 8.64 8.40 5439 高技 10 110.5 113.5 2.71 3.00 8.82 88.23

投組表現：

華鎂鑫（8087）表現最佳，6月營收年增178.17％，股價17日亮燈漲停、改寫波段新高。

高技（5439）表現最差，車用需求回溫，長期獲利展望佳，股價17日小漲2.71％。

盤勢預測 ：

美國上周公布7月消費者信心指數升至72.6，高於市場預期的65.5，市場預期美國聯準會（Fed）月底將宣布升息1 碼，至9月或秋季再決定後續升息行動。

美股本周進入第二季財報旺季，將由銀行股「打頭陣」率先公布財報，緊接著特斯拉、艾司摩爾（ASML）、Netflix、IBM 等大型科技股也將接力登場。

至於台股，加權指數本周面臨前高17,346.32點關卡，加上美國大型科技股財報將陸續公布，預期弱勢股可能賣壓加劇，尤其是6月營收表現較差的個股，恐面臨資金加速撤出的壓力，投資人若持有相關個股，可逢反彈盡量降低持股水位。

選股方面，台股上市櫃企業也將在8月公布財報，現階段選股仍建議首重6月營收佳，且第二季財報預估亦將繳出不錯成績之績優股。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/17股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1514 亞力 30 62.7 68.9 9.89 18.60 6841 長佳智能 17 114 125 9.65 18.70 5234 達興材料 14 143.5 153.5 6.97 14.00 6285 啟碁 19 117 118 0.85 1.90 4147 中裕 20 97.1 97.9 0.82 1.60 5.48 54.80

投組表現：

亞力（1514）表現最佳，今年第三季獲利可期，股價帶量再創歷史新高，持續看好後市表現。

中裕（4147）表現最差，股價具有解盲題材，加上月底生技展將至，短線後市可期。

盤勢預測：

美股14日四大指數漲跌互見，其中費半下跌1.23％，而台股17日開低狹幅震盪、由黑翻紅，盤中電子權值股稍作休息，台積電（2330）收平盤、聯發科（2454）下跌1.3％，終場大盤上漲50.58點，收在17,334.29點，成交金額雖未達4,000億元，但仍高於月均量。從技術面觀察，大盤呈現寸步走漲，短線維持強勢多方架構。

台股17日盤面焦點仍為人工智慧（AI）概念股，其中，英業達、和碩以及神達攻上漲停；另外，電源供應器、重電族群也表現不俗，電源供應器的僑威漲停、康舒以及博大漲逾9％，重電族群亞力、樂事綠能漲停鎖死，華城也大漲8.75％。

此外，月底生技展將至，生技族群17日也見多頭點火，AI資金轉入生技，挾著智慧醫療題材的長佳智能已拉出三根漲停，晉弘拉出二根漲停、醫揚更是火熱的迎接第四根漲停，除了智慧醫療之外，可留意醫藥品受託製造（CDMO）、醫材、原料藥廠以及有解盲題材的新藥類股。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/17股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6442 光聖 31 64.2 70.6 9.97 19.84 5484 慧友 70 28.65 31.5 9.95 19.95 3338 泰碩 36 55.1 57.9 5.08 10.08 3052 夆典 152 13.2 13.1 -0.76 -1.52 6179 亞通 53 37.5 36.85 -1.73 -3.44 4.49 44.91

投組表現：

光聖（6442）表現最佳，營運回溫，6月營收創10個月新高，股價17日開盤強鎖漲停至收盤。

亞通（6179）表現最差，股價早盤衝高後拉回，惟在手訂單飽滿，未來仍有機會持續走高。

盤勢預測：

台股加權指數17日持續走揚、挑戰17,346.32點前高，午盤雖出現賣壓翻落盤下，但低接買盤很快就重新進場拉抬，尾盤更在權王台積電（2330）甩尾翻紅強勢拉抬下，加權指數順利收上全場最高17,346.66點，順利突破前高，惟新台幣轉盤中貶逾1角，短線仍需提防漲多後的壓力。

展望後市，超微（AMD）執行行蘇姿丰本周將來台，惟上市電子類股指數在上周率先反應後，17日漲勢較不明顯，倒是生技類股指數連兩日出量上攻，下周即將登場的亞洲生技大展題材開始發酵。

選股方面，醫學美容的曜亞、軒郁，細胞治療的訊聯、三顧，智慧醫療的長佳智能、晉弘和明達醫等，股價17日紛紛亮燈漲停。有鑑於生技類股指數年線走揚，且位階相對大盤低上不少，上檔空間相對足，建議投資人可持續關注生技族群的落後補漲行情。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/14股價(元) 7/17股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6442 光聖 31 64.2 70.6 9.97 19.84 5484 慧友 70 28.65 31.5 9.95 19.95 3338 泰碩 36 55.1 57.9 5.08 10.08 3052 夆典 152 13.2 13.1 -0.76 -1.52 6179 亞通 53 37.5 36.85 -1.73 -3.44 4.49 44.91

投組表現：

軒郁（6703）表現最佳，透過最新人工智慧（AI）技術，結合美妝題材提升市場需求，股價17日創歷史新高。

樺漢（6414）表現最差，股價17日攻高未果、拉回修正，小跌1.41％，等待後續上攻機會。

盤勢預測：

台股17日持續反應上周美國消費者物價指數（CPI）以及生產物價指數（PPI）低於預期的利多，盤中突破前波高點17,346.32點，衝上17346.66點，隨著人工智慧（AI）概念股持續輪動上攻，大盤由黑翻紅，站穩所有均線，可望蓄勢再攻高。

選股方面，AI題材17日仍是強勢族群，本周投組看好的第三代半導體台亞，股價再衝波段新高，伺服器類股神達、英業達強攻漲停板；另外，電動車相關的飛宏、電線電纜的大亞，也是資金挹注的方向。