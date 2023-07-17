生技股指數連兩日出量上攻 這行情可關注
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/17股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8087
|華鎂鑫
|50
|69.3
|76.2
|9.96
|34.50
|2419
|仲琦
|73
|46.9
|51.5
|9.81
|33.58
|1519
|華城
|5
|200
|217.5
|8.75
|8.75
|3207
|耀勝
|12
|81
|88
|8.64
|8.40
|5439
|高技
|10
|110.5
|113.5
|2.71
|3.00
|8.82
|88.23
投組表現：
華鎂鑫（8087）表現最佳，6月營收年增178.17％，股價17日亮燈漲停、改寫波段新高。
高技（5439）表現最差，車用需求回溫，長期獲利展望佳，股價17日小漲2.71％。
盤勢預測 ：
美國上周公布7月消費者信心指數升至72.6，高於市場預期的65.5，市場預期美國聯準會（Fed）月底將宣布升息1 碼，至9月或秋季再決定後續升息行動。
美股本周進入第二季財報旺季，將由銀行股「打頭陣」率先公布財報，緊接著特斯拉、艾司摩爾（ASML）、Netflix、IBM 等大型科技股也將接力登場。
至於台股，加權指數本周面臨前高17,346.32點關卡，加上美國大型科技股財報將陸續公布，預期弱勢股可能賣壓加劇，尤其是6月營收表現較差的個股，恐面臨資金加速撤出的壓力，投資人若持有相關個股，可逢反彈盡量降低持股水位。
選股方面，台股上市櫃企業也將在8月公布財報，現階段選股仍建議首重6月營收佳，且第二季財報預估亦將繳出不錯成績之績優股。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/17股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1514
|亞力
|30
|62.7
|68.9
|9.89
|18.60
|6841
|長佳智能
|17
|114
|125
|9.65
|18.70
|5234
|達興材料
|14
|143.5
|153.5
|6.97
|14.00
|6285
|啟碁
|19
|117
|118
|0.85
|1.90
|4147
|中裕
|20
|97.1
|97.9
|0.82
|1.60
|5.48
|54.80
投組表現：
亞力（1514）表現最佳，今年第三季獲利可期，股價帶量再創歷史新高，持續看好後市表現。
中裕（4147）表現最差，股價具有解盲題材，加上月底生技展將至，短線後市可期。
盤勢預測：
美股14日四大指數漲跌互見，其中費半下跌1.23％，而台股17日開低狹幅震盪、由黑翻紅，盤中電子權值股稍作休息，台積電（2330）收平盤、聯發科（2454）下跌1.3％，終場大盤上漲50.58點，收在17,334.29點，成交金額雖未達4,000億元，但仍高於月均量。從技術面觀察，大盤呈現寸步走漲，短線維持強勢多方架構。
台股17日盤面焦點仍為人工智慧（AI）概念股，其中，英業達、和碩以及神達攻上漲停；另外，電源供應器、重電族群也表現不俗，電源供應器的僑威漲停、康舒以及博大漲逾9％，重電族群亞力、樂事綠能漲停鎖死，華城也大漲8.75％。
此外，月底生技展將至，生技族群17日也見多頭點火，AI資金轉入生技，挾著智慧醫療題材的長佳智能已拉出三根漲停，晉弘拉出二根漲停、醫揚更是火熱的迎接第四根漲停，除了智慧醫療之外，可留意醫藥品受託製造（CDMO）、醫材、原料藥廠以及有解盲題材的新藥類股。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/17股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6442
|光聖
|31
|64.2
|70.6
|9.97
|19.84
|5484
|慧友
|70
|28.65
|31.5
|9.95
|19.95
|3338
|泰碩
|36
|55.1
|57.9
|5.08
|10.08
|3052
|夆典
|152
|13.2
|13.1
|-0.76
|-1.52
|6179
|亞通
|53
|37.5
|36.85
|-1.73
|-3.44
|4.49
|44.91
投組表現：
光聖（6442）表現最佳，營運回溫，6月營收創10個月新高，股價17日開盤強鎖漲停至收盤。
亞通（6179）表現最差，股價早盤衝高後拉回，惟在手訂單飽滿，未來仍有機會持續走高。
盤勢預測：
台股加權指數17日持續走揚、挑戰17,346.32點前高，午盤雖出現賣壓翻落盤下，但低接買盤很快就重新進場拉抬，尾盤更在權王台積電（2330）甩尾翻紅強勢拉抬下，加權指數順利收上全場最高17,346.66點，順利突破前高，惟新台幣轉盤中貶逾1角，短線仍需提防漲多後的壓力。
展望後市，超微（AMD）執行行蘇姿丰本周將來台，惟上市電子類股指數在上周率先反應後，17日漲勢較不明顯，倒是生技類股指數連兩日出量上攻，下周即將登場的亞洲生技大展題材開始發酵。
選股方面，醫學美容的曜亞、軒郁，細胞治療的訊聯、三顧，智慧醫療的長佳智能、晉弘和明達醫等，股價17日紛紛亮燈漲停。有鑑於生技類股指數年線走揚，且位階相對大盤低上不少，上檔空間相對足，建議投資人可持續關注生技族群的落後補漲行情。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/14股價(元)
|7/17股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6442
|光聖
|31
|64.2
|70.6
|9.97
|19.84
|5484
|慧友
|70
|28.65
|31.5
|9.95
|19.95
|3338
|泰碩
|36
|55.1
|57.9
|5.08
|10.08
|3052
|夆典
|152
|13.2
|13.1
|-0.76
|-1.52
|6179
|亞通
|53
|37.5
|36.85
|-1.73
|-3.44
|4.49
|44.91
投組表現：
軒郁（6703）表現最佳，透過最新人工智慧（AI）技術，結合美妝題材提升市場需求，股價17日創歷史新高。
樺漢（6414）表現最差，股價17日攻高未果、拉回修正，小跌1.41％，等待後續上攻機會。
盤勢預測：
台股17日持續反應上周美國消費者物價指數（CPI）以及生產物價指數（PPI）低於預期的利多，盤中突破前波高點17,346.32點，衝上17346.66點，隨著人工智慧（AI）概念股持續輪動上攻，大盤由黑翻紅，站穩所有均線，可望蓄勢再攻高。
選股方面，AI題材17日仍是強勢族群，本周投組看好的第三代半導體台亞，股價再衝波段新高，伺服器類股神達、英業達強攻漲停板；另外，電動車相關的飛宏、電線電纜的大亞，也是資金挹注的方向。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹