陳秀芳︱啟碁下半年展望佳

受惠美股強勢走揚，台股14日盤面紅通通，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，人工智慧（AI）熱潮未減，惟非AI族群近日也見到買盤加溫，可持續往相對低位階的題材股做布局；本周投資組合前兩大為啟碁（6285）、達興材料（5234），再選入中裕（4147）、長佳智能（6841）與亞力（1514）。

美股13日四大指數持續走揚，其中費半指數上漲2.03％，加上6月公布的生產物價指數（PPI）優於市場預期，激勵台股14日開高震盪再走高。AI熱潮未減，上市八大類股紅通通，台積電、聯發科各上漲1.03％、1.76％，終場大盤上漲222.31點，收在17,283.71點，成交量仍維持在四千億以上，終止周線連三黑。

從籌碼面觀察，呈現股匯齊揚，新台幣匯率續升來到30.8元附近。上周土洋法人同步買超，外資買超290.63億、投信買超1.42億，從資金流向觀察，電子成交比重持續維持在7成以上，來到70.95％，漲幅較大族群為電腦及週邊設備、數位雲端族群；光電、航運業族群，表現則相對弱勢。

技術面觀察，台股14日帶量續攻，本周月線有望轉為支撐；中小型股為主的櫃買指數14日表現相對強勢，漲幅達1.66％，漲幅較大的族群有電腦及週邊設備、半導體族群，漲幅為2.75％、2.5％，表現相對弱勢的建材營造、居家生活族群，跌幅為0.17％、1.04％。

選股方面，近日見到非AI族群買盤加溫，此為較良性的輪動，接下來可持續往相對低位階的題材股找機會，像是重電、車用、生技族群後市可期。

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