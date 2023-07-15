陳雅頎︱華鎂鑫看好儲能業務

台股強勢攻堅站上月線，啟發投顧分析師陳雅頎認為，上周由大型權值股帶動，大盤終結連三周收黑K，資金分流加劇越趨明顯，預期Q2財報亮眼股，陸續迎來填息行情，操作上留意強勢股動能，待盤勢整理後挑戰萬八大關。本周投資組合前兩大是華鎂鑫（8087）、仲琦（2419）。

陳雅頎本周全新投資組合，納入華鎂鑫、仲琦、高技、華城及耀勝等，其中華鎂鑫仲琦持股比重各達34.7％及34.2％，押寶意味濃厚，高技與華城都在10％左右，最低的耀勝為9.7％，其中華鎂鑫強攻儲能商機，仲琦與華城受惠美國基建商機題材。

上周美國公布6月份消費者物價指數（CPI）年增3％，為2021年3月新低，CPI連續下滑，PPI 年增0.1％，比5月年增1.1％ 大幅下降；另聯準會公布最新褐皮書顯示，美國整體經濟活動回溫，通膨壓力有緩解，市場聚焦聯準會7/25利率決議，期待升息循環終結。

台股經歷一個月修正，上周反彈站上月線、突破萬七，惟六月營收公布完畢，個股表現出現分歧，選股方面首重營收、財報佳，下半年有成長性布局。

陳雅頎認為，上周原強勢股震盪劇烈，工具機大廠協易機自高檔拉回月線，波段跌幅超過25％；航運貨櫃股走弱，陽明連日創今年新低價；旅遊股山富回測季線關卡，短線觀察能否止跌。八月中前公布Q2財報，資金加速分流，下半年可能族群多空分化更明顯，弱勢股不建議搶反彈。

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