張貽程︱台亞H2營收拚跳增

台股上周大漲，終結周線連三黑，摩爾投顧分析師張貽程表示，台股下半年表現將比上半年好、亞洲貨幣也強勢反彈，再加上選舉行情助陣等利多匯聚，台股後市可期。本周投資組合前兩大為台亞（2340）、萬潤（6187），再選入虹堡（5258）、樺漢（6414）與軒郁（6703）。

台股上周大漲619.5點，終結連續三周收黑K的拉回態勢，維持去年自12,629點起漲以來的慣性，持續以「N」字態勢攻高，目前處於本波突破往上的第一根周紅K，後續挑戰今年高點17,346點可期，而若能持續放量走高，則可望以跳空方式越過。

同時，美國上周公布6月消費者物價指數（CPI）和生產者物價（PPI）數據，均低於市場預期，投資人預期美國聯準會（Fed）的升息週期進入尾「升」。因此，美股繼續以電子股為首攻高、人工智慧（AI）最大受惠者輝達（NVIDIA）股價也續創歷史新高。

另外，美元指數跌破100點大關，亞洲貨幣強勢反彈，包含新台幣匯率強勁升值，帶動外資期現貨翻多，成交量能回升，以及半導體權值股持續點火創高，都是下半年多頭行情的火種，可望吸引更多國際熱錢回流。

選股方面，由於全球股市逐步回穩，加上AI的資金熱度帶動，與AI相關的伺服器概念股依然是盤面上強勢主流，包含廣達、緯創、緯穎、英業達等，雖股價均已漲多，但仍維持高檔不墜，而上周遭列處置股的緯創，股價也無懼「關禁閉」再衝新高。

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