劉彥良︱夆典Q2營收報喜

上周台股連續上揚站回萬七及月線上、指數收高17,283點；華冠投顧分析師劉彥良表示，盤勢將挑戰前高17,346點，而櫃買市場中小型股也可留意補漲走勢。本周投資組合前兩大是夆典（3052）、慧友（5484）。

劉彥良本周投資組全新布局夆典、慧友、光聖、亞通及泰碩五檔題材股。前兩大夆典及慧友都有上半年財報業績可期題材，光聖及泰碩都有6月營收創新高，而亞通在手訂單可望支撐營運成長。

劉彥良分析指出，美國通膨持續降溫，熱錢重新擁抱新興市場，新台幣由貶轉升且連四升，帶動台股連四漲來到17,283點，準備挑戰前高6月中旬的17,346點。不過上周櫃買指數在投信持續調節之下，周漲勢明顯不及大盤，但上周五也成功站回月線之上，有利投信買盤歸隊，中小型股落後補漲可期，下半年營運展望佳的個股有望陸續表態。

劉彥良認為，夆典第二季營收年增3成，上半年營收轉為年成長，加以嘉義縣馬稠後產業園區後期和台南市七股科技園區開發案，有利於毛利率提升，全年EPS將超越去年；慧友積極將AI導入車用監控和工業用產品，上半年營收年增近5成，全年將擺脫連六年虧損。光聖產能利用率有望回升到8成之上，下半年營運持續有轉機性；亞通上半年營收年增33％，加以毛利率較高的海外工程比重提高，全年有望轉盈；泰碩受惠車用訂單回溫，加以比亞迪的ADAS電控散熱模組訂單將開始增量出貨，全年營收將回復成長。

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