美國經濟數據顯示通膨顯著降溫，美元指數走弱下，外資熱錢回流新興市場，加上人工智慧（AI）題材熱度大爆發，台股單周強彈619點、收復「萬七」大關。

展望本周則有「三大要事」，包括美股財報季開跑、超微（AMD）執行長蘇姿丰即將訪台以及權王台積電（2330）法說會，均將對行情造成重大影響。

市場資金持續在電子族群中尋求機會，法人認為，在蘇姿丰來台利多加持下，台股AI旋風可望續熱，而台積電法說會市場除關心其對下半年半導體旺季效應的態度外，半導體龍頭廠對AI題材的看法也是一大重點，預估AI概念股及其次族群仍為盤面主流。

盤面多頭氛圍濃烈，也吸引資金大舉進場搶短，當沖客「帶著鋼盔向前衝」，當沖成交占比突破4成，在短線資金上下其手之際，個股的走勢也將較為震盪，考驗4位達人操盤能力。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組再度大換血，選入綠能股華鎂鑫、網通大廠仲琦、印刷電路板廠高技、重電概念股華城、電感線圈廠耀勝，華鎂鑫、仲琦兩檔占比均逾3成，另外三檔則介於9％～12％；整體持股比率為99.7％。

鴻光投顧分析師陳秀芳本周續留AI生技醫療股長佳智能、機電廠亞力，再新納入網通廠啟碁、特用材料廠達興材料、新藥廠中裕，看好除AI股外，重電、車用、生技等族群均有輪動點火機會；整體持股水位99.9％。

華冠投顧分析師劉彥良則是鎖定低價、低基期，且下半年可望迎來轉機的落後補漲股，選入營建股夆典、影像處理器廠慧友、光模組廠光聖、跨足離岸風電工程的亞通、散熱廠泰碩，個股間占比差異不大；整體持股比重99.7％。

摩爾投顧分析師張貽程本周仍以電子股為主軸，選入感測半導體廠台亞、高階封測設備大廠萬潤、電子支付系統廠虹堡、工業電腦廠樺漢、美容保養品牌軒郁，看好下半年業績題材亮眼的績優股；整體持股比率99.7％。

逐洞賽第四周結果出爐，台股上周大漲逾600點，惟達人投組內的中小型股表現相對落寞，連帶其影響績效表現，陳雅頎以1.98％報酬率、成功奪下個人本循環首座周冠軍，而陳秀芳也以0.1％取得第二，張貽程、劉彥良則分別以-1.76％、-5.27％位居第三及第四名。

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