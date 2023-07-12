AI強者恆強 緯創漲停打臉大摩看空報告

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/12股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4979 華星光 10 139.50 149.00 6.81 9.50 2415 錩新 142 28.45 28.80 1.23 4.97 3289 宜特 13 114.00 114.00 0.00 0.00 4532 瑞智 57 25.60 24.85 -2.93 -4.28 6472 保瑞 2 805.00 770.00 -4.35 -7.00 0.32 3.20

投組表現：

華星光（4979）表現最佳，6月2.48億元，年增133.97％，股價12日大漲6.43％創波段新高。

保瑞（6472）表現最差，股價連兩日下挫、回測季線附近，後市可留意止穩反彈點。

盤勢預測 ：

美國法院11日批准微軟收購動視暴雪交易案，動視暴雪股價飆漲10.02％，連帶激勵科技股同步勁揚，美股四大指數全數收紅，台股加權指數12日盤中維持在平盤附近震盪，終場上漲63.12點，收16,962.03點，先行突破10日線壓力。

展望後市，投資人持續聚焦12、13日將公布的6月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），以推斷後續美國聯準會（Fed）利率政策走向；此外，歐洲議會11日通過的「歐盟晶片法案」對全球半導體行業影響，也同樣值得關注。

選股方面，6月營收全數公布完畢，預估營收亮眼股短線仍將持續吸納資金，加上第二季財報也將在8月公布，在大盤震盪期間，績優股可望相對抗跌。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/12股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4526 東台 103 20.90 21.65 3.59 7.73 9958 世紀鋼 15 144.00 143.00 -0.69 -1.50 6625 必應 16 121.00 119.50 -1.24 -2.40 6235 華孚 12 160.50 156.50 -2.49 -4.80 2457 飛宏 23 78.30 72.00 -8.05 -14.49 -1.55 -15.47

投組表現：

東台（4526）表現最佳，受惠電動車需求強勁，日本工具機台出貨跟著上修，12日股價上漲1.41％，站穩5日均線。

飛宏（2457）表現最差，6月營收呈現月增、年減，股價拉回整理，等待換手後可望再度上攻。

盤勢預測：

受美股連日反彈影響，台股12日早盤延續11日漲勢，台積電（2330）小漲1元，收578元，而中小型股表現精彩，多頭續拚17,000點大關，由於上半年財報利空都已反應、美國消費者物價指數（CPI）通膨率後市看跌，再加上美國聯準會（Fed）緊縮升息週期即將結束，使全球股市蠢蠢欲動。

台股12日繼續聚焦於人工智慧（AI）題材，屬於強者恆強態勢，緯創再度漲停、再創歷史新高124元，連日打臉大摩原先看空報告，並迫使其火速認錯、上修目標價至135元；緯穎大漲逾5％，盤中也再創歷史新高1,745元。另外，再生能源類股的士電、中興電、華城、大亞等，也都有買盤挹注，台股7月下旬行情非同小可。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/12股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1514 亞力 34 60.70 61.20 0.82 1.70 6111 大宇資 23 110.50 107.50 -2.71 -6.90 4532 瑞智 97 25.60 24.85 -2.93 -7.28 4164 承業醫 21 68.20 64.80 -4.99 -7.14 6841 長佳智能 14 104.50 94.60 -9.47 -13.86 -3.35 -33.48

投組表現：

亞力（1514）表現最佳，技術面仍為強勢格局，下半年營運展望確立的情況下，股價有望走高。

長佳智能（6841）表現最差，股價跌破所有均線，短線目前不受資金青睞，建議投資人可換股操作。

盤勢預測：

美股11日四大指數全數收紅，其中費半指數上漲0.05%，台股12日呈現開高狹幅震盪再走高，盤勢持續由人工智慧（AI）類股帶動，緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）再創新高價，惟台積電（2330）小漲0.17％、聯發科（2454）小跌0.15％，終場大盤上漲63.12點，收在16,962.03點，站回10日線。

從技術面觀察，今日加權指數帶量站回10日線，目前月線將再扣高，盤勢仍為偏多震盪看法不變。

台股12日AI族群表現續強，再度點燃大盤走勢，在AI類股狂吸金的情況下，造成非AI族群表現相對疲弱，雖然加權指數上漲逾63點，惟下跌家數比上漲家數還多，短線多空頭家數仍維持死亡交叉，中小型股走勢仍偏弱，使櫃買指數漲勢未能跟上加權指數，持續提醒投資人在操作上仍需留意追高風險。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/12股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3025 星通 40 49.25 51.10 3.76 7.40 1604 聲寶 66 30.00 28.65 -4.50 -8.91 1809 中釉 125 16.35 15.25 -6.73 -13.75 6535 順藥 32 62.00 57.20 -7.74 -15.36 4527 方土霖 52 38.55 34.95 -9.34 -18.72 -4.93 -49.34

投組表現：

星通（3025）表現最佳，股價12日開高走低小跌0.39％，惟接單動能強勁，營運前景仍看好。

方土霖（4527）表現最差，6月營收年月雙減、不如預期，惟股價連兩日拉回均量縮，後市可觀察月線附近是否出現低接買盤。

盤勢預測：

外資看好人工智慧（AI）族群後市，認錯調升指標股緯創（3231）目標價，激勵其股價12日亮燈漲停、再創新天價，其他AI概念股如廣達（2382）、技嘉（2376）及華擎（3515）也聯袂大漲，推升加權指數開平震盪走高，終場上漲63.12點，續朝月線17,035.13點挺進。

不過，反觀中小型股賣壓仍沉重，櫃買指數12日回檔0.35％，表現相對弱勢，目前也壓在月線之下，主因為內資投信近期也賣多於買，不過，營收表現佳的個股將有機會率先止穩，投資人仍可多作留意。

展望後市，台灣時間12日晚間美國將公布6月消費者物價指數（CPI），美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預估Fed在本月底宣布再升1碼的機率高達9成以上，投資人可持續關注CPI公布後的升息機率變化，若通膨降溫速度優於市場預期，則Fed或有可能維持基準利率不變，有利國際熱錢重返新興市場。

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