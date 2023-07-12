AI強者恆強 緯創漲停打臉大摩看空報告
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/12股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4979
|華星光
|10
|139.50
|149.00
|6.81
|9.50
|2415
|錩新
|142
|28.45
|28.80
|1.23
|4.97
|3289
|宜特
|13
|114.00
|114.00
|0.00
|0.00
|4532
|瑞智
|57
|25.60
|24.85
|-2.93
|-4.28
|6472
|保瑞
|2
|805.00
|770.00
|-4.35
|-7.00
|0.32
|3.20
投組表現：
華星光（4979）表現最佳，6月2.48億元，年增133.97％，股價12日大漲6.43％創波段新高。
保瑞（6472）表現最差，股價連兩日下挫、回測季線附近，後市可留意止穩反彈點。
盤勢預測 ：
美國法院11日批准微軟收購動視暴雪交易案，動視暴雪股價飆漲10.02％，連帶激勵科技股同步勁揚，美股四大指數全數收紅，台股加權指數12日盤中維持在平盤附近震盪，終場上漲63.12點，收16,962.03點，先行突破10日線壓力。
展望後市，投資人持續聚焦12、13日將公布的6月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），以推斷後續美國聯準會（Fed）利率政策走向；此外，歐洲議會11日通過的「歐盟晶片法案」對全球半導體行業影響，也同樣值得關注。
選股方面，6月營收全數公布完畢，預估營收亮眼股短線仍將持續吸納資金，加上第二季財報也將在8月公布，在大盤震盪期間，績優股可望相對抗跌。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/12股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4526
|東台
|103
|20.90
|21.65
|3.59
|7.73
|9958
|世紀鋼
|15
|144.00
|143.00
|-0.69
|-1.50
|6625
|必應
|16
|121.00
|119.50
|-1.24
|-2.40
|6235
|華孚
|12
|160.50
|156.50
|-2.49
|-4.80
|2457
|飛宏
|23
|78.30
|72.00
|-8.05
|-14.49
|-1.55
|-15.47
投組表現：
東台（4526）表現最佳，受惠電動車需求強勁，日本工具機台出貨跟著上修，12日股價上漲1.41％，站穩5日均線。
飛宏（2457）表現最差，6月營收呈現月增、年減，股價拉回整理，等待換手後可望再度上攻。
盤勢預測：
受美股連日反彈影響，台股12日早盤延續11日漲勢，台積電（2330）小漲1元，收578元，而中小型股表現精彩，多頭續拚17,000點大關，由於上半年財報利空都已反應、美國消費者物價指數（CPI）通膨率後市看跌，再加上美國聯準會（Fed）緊縮升息週期即將結束，使全球股市蠢蠢欲動。
台股12日繼續聚焦於人工智慧（AI）題材，屬於強者恆強態勢，緯創再度漲停、再創歷史新高124元，連日打臉大摩原先看空報告，並迫使其火速認錯、上修目標價至135元；緯穎大漲逾5％，盤中也再創歷史新高1,745元。另外，再生能源類股的士電、中興電、華城、大亞等，也都有買盤挹注，台股7月下旬行情非同小可。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/12股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1514
|亞力
|34
|60.70
|61.20
|0.82
|1.70
|6111
|大宇資
|23
|110.50
|107.50
|-2.71
|-6.90
|4532
|瑞智
|97
|25.60
|24.85
|-2.93
|-7.28
|4164
|承業醫
|21
|68.20
|64.80
|-4.99
|-7.14
|6841
|長佳智能
|14
|104.50
|94.60
|-9.47
|-13.86
|-3.35
|-33.48
投組表現：
亞力（1514）表現最佳，技術面仍為強勢格局，下半年營運展望確立的情況下，股價有望走高。
長佳智能（6841）表現最差，股價跌破所有均線，短線目前不受資金青睞，建議投資人可換股操作。
盤勢預測：
美股11日四大指數全數收紅，其中費半指數上漲0.05%，台股12日呈現開高狹幅震盪再走高，盤勢持續由人工智慧（AI）類股帶動，緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）再創新高價，惟台積電（2330）小漲0.17％、聯發科（2454）小跌0.15％，終場大盤上漲63.12點，收在16,962.03點，站回10日線。
從技術面觀察，今日加權指數帶量站回10日線，目前月線將再扣高，盤勢仍為偏多震盪看法不變。
台股12日AI族群表現續強，再度點燃大盤走勢，在AI類股狂吸金的情況下，造成非AI族群表現相對疲弱，雖然加權指數上漲逾63點，惟下跌家數比上漲家數還多，短線多空頭家數仍維持死亡交叉，中小型股走勢仍偏弱，使櫃買指數漲勢未能跟上加權指數，持續提醒投資人在操作上仍需留意追高風險。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/12股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3025
|星通
|40
|49.25
|51.10
|3.76
|7.40
|1604
|聲寶
|66
|30.00
|28.65
|-4.50
|-8.91
|1809
|中釉
|125
|16.35
|15.25
|-6.73
|-13.75
|6535
|順藥
|32
|62.00
|57.20
|-7.74
|-15.36
|4527
|方土霖
|52
|38.55
|34.95
|-9.34
|-18.72
|-4.93
|-49.34
投組表現：
星通（3025）表現最佳，股價12日開高走低小跌0.39％，惟接單動能強勁，營運前景仍看好。
方土霖（4527）表現最差，6月營收年月雙減、不如預期，惟股價連兩日拉回均量縮，後市可觀察月線附近是否出現低接買盤。
盤勢預測：
外資看好人工智慧（AI）族群後市，認錯調升指標股緯創（3231）目標價，激勵其股價12日亮燈漲停、再創新天價，其他AI概念股如廣達（2382）、技嘉（2376）及華擎（3515）也聯袂大漲，推升加權指數開平震盪走高，終場上漲63.12點，續朝月線17,035.13點挺進。
不過，反觀中小型股賣壓仍沉重，櫃買指數12日回檔0.35％，表現相對弱勢，目前也壓在月線之下，主因為內資投信近期也賣多於買，不過，營收表現佳的個股將有機會率先止穩，投資人仍可多作留意。
展望後市，台灣時間12日晚間美國將公布6月消費者物價指數（CPI），美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預估Fed在本月底宣布再升1碼的機率高達9成以上，投資人可持續關注CPI公布後的升息機率變化，若通膨降溫速度優於市場預期，則Fed或有可能維持基準利率不變，有利國際熱錢重返新興市場。
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