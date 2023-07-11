台股聚焦AI伺服器概念股 緯創漲停再創高
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/11股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3289
|宜特
|13
|114.00
|117.00
|2.63
|3.90
|4979
|華星光
|10
|139.50
|140.00
|0.36
|0.50
|2415
|錩新
|142
|28.45
|28.35
|-0.35
|-1.42
|4532
|瑞智
|57
|25.60
|25.15
|-1.76
|-2.57
|6472
|保瑞
|2
|805.00
|787.00
|-2.24
|-3.60
|-0.32
|-3.18
投組表現：
宜特（3289）表現最佳，6月營收3.37億元，年增6.12％，創下單月歷史次高，股價走強。
保瑞（6472）表現最差，兩大事業成長，股價11日下跌2.6％，小幅跌破10日線，建議靜待止穩反彈點。
盤勢預測 ：
美國本周將陸續公布6月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），兩項數據均對美國聯準會（Fed）後續利率政策有重大影響，另外，部分Fed官員10日發表談話，認為通膨壓力仍強，可能促使Fed進一步升息，市場持續靜待經濟數據出爐。
台股方面，加權指數在終結連三日黑K後，且10日低點並未跌破7日低點後，指數反彈消化5日線賣壓。
選股方面，6月營收表現不佳或先前漲多之個股，建議可逢反彈逐步獲利了結；反之，6月營收亮眼股，則有望持續吸納資金，尤其下半年較上半年成長的族群，在震盪期間表現可望相對抗跌，後續行情可期。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/11股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4526
|東台
|103
|20.90
|21.35
|2.15
|4.64
|6235
|華孚
|12
|160.50
|161.00
|0.31
|0.60
|6625
|必應
|16
|121.00
|120.00
|-0.83
|-1.60
|9958
|世紀鋼
|15
|144.00
|140.50
|-2.43
|-5.25
|2457
|飛宏
|23
|78.30
|72.00
|-8.05
|-14.49
|-1.61
|-16.11
投組表現：
東台（4526）表現最佳，受惠電動車需求強勁，日本工具機台出貨跟著上修，6月營收月增5.2％，市場持續看好下半年營運表現。
飛宏（2457）表現最差，6月營收呈現月增、年減，股價11日苦吞長黑Ｋ棒拉回整理，需等待籌碼換手再上。
盤勢預測：
台股11日脫離新台幣弱勢和公司營收不佳的陰霾，展開季線之上的反攻，在人工智慧（AI）概念股、金融族群帶動下，加權指數開高走高、站回16,800點之上，最終上漲逾246點，收當日最高點16,898點，成交量增至3,154億元左右。
觀察台股11日走勢，核心焦點聚焦在今年燒燙燙的AI伺服器概念股，緯創強勢攻上漲停再創歷史新高113元，緯穎大漲逾6％，盤中創歷史新高1,690元，與10日大摩發表看空AI的報告唱反調。
另外，超微（AMD）概念股的華擎也亮燈漲停，收250元；輝達（NVIDIA）概念股技嘉盤中則再創今年新高282.5元。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/11股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1514
|亞力
|34
|60.70
|61.60
|1.48
|3.06
|4164
|承業醫
|21
|68.20
|67.70
|-0.73
|-1.05
|4532
|瑞智
|97
|25.60
|25.15
|-1.76
|-4.37
|6111
|大宇資
|23
|110.50
|108.50
|-1.81
|-4.60
|6841
|長佳智能
|14
|104.50
|97.00
|-7.18
|-10.50
|-1.75
|-17.46
投組表現：
盤勢預測：
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/11股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3025
|星通
|40
|49.25
|51.30
|4.16
|8.20
|4527
|方土霖
|52
|38.55
|38.40
|-0.39
|-0.78
|1604
|聲寶
|66
|30.00
|29.70
|-1.00
|-1.98
|1809
|中釉
|125
|16.35
|15.45
|-5.50
|-11.25
|6535
|順藥
|32
|62.00
|58.20
|-6.13
|-12.16
|-1.80
|-17.97
投組表現：
星通（3025）表現最佳，6月營收表現不俗，惟股價11日下挫5.18％，仍守穩5日均線。
順藥（6535）表現最差，6月營收不如預期，惟後續有望取得韓國及約旦藥證，後市業績表現並不悲觀。
盤勢預測：
美股道瓊、費半指數10日大漲，帶動台股11日展開強彈，人工智慧（AI）題材再度發威，指標股廣達（2382）、英業達（2356）大漲逾6％、扮演領頭羊；另外，金控雙雄富邦金（2881）及國泰金（2882）也強勁反彈，激勵加權指數開高走高，終場勁揚246.11點，準備挑戰月線反壓。
至於櫃買指數，因本波跌幅相對較輕，故11日反彈力道也較為薄弱，終場僅小漲0.48％，上檔同樣準備挑戰月線反壓。
展望後市，台灣時間12日晚間，美國將公布6月消費者物價指數（CPI），此外，月底美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議也將登場，後續仍須持續關注上述事件對美股的影響，唯有美股持續走強，台股才有機會挑戰前高。
選股方面，台股盤面上不少個股出現「昨強今弱」狀況，說明在盤勢不穩下，短線交易比重拉升，建議投資人可以短進短出、來回操作的方式因應；而各企業6月營收已全數公告，亦可在財報成長股中擇優布局。
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