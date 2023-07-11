台股聚焦AI伺服器概念股 緯創漲停再創高

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/11股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3289 宜特 13 114.00 117.00 2.63 3.90 4979 華星光 10 139.50 140.00 0.36 0.50 2415 錩新 142 28.45 28.35 -0.35 -1.42 4532 瑞智 57 25.60 25.15 -1.76 -2.57 6472 保瑞 2 805.00 787.00 -2.24 -3.60 -0.32 -3.18

投組表現：

宜特（3289）表現最佳，6月營收3.37億元，年增6.12％，創下單月歷史次高，股價走強。

保瑞（6472）表現最差，兩大事業成長，股價11日下跌2.6％，小幅跌破10日線，建議靜待止穩反彈點。

盤勢預測 ：

美國本周將陸續公布6月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），兩項數據均對美國聯準會（Fed）後續利率政策有重大影響，另外，部分Fed官員10日發表談話，認為通膨壓力仍強，可能促使Fed進一步升息，市場持續靜待經濟數據出爐。

台股方面，加權指數在終結連三日黑K後，且10日低點並未跌破7日低點後，指數反彈消化5日線賣壓。

選股方面，6月營收表現不佳或先前漲多之個股，建議可逢反彈逐步獲利了結；反之，6月營收亮眼股，則有望持續吸納資金，尤其下半年較上半年成長的族群，在震盪期間表現可望相對抗跌，後續行情可期。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/11股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4526 東台 103 20.90 21.35 2.15 4.64 6235 華孚 12 160.50 161.00 0.31 0.60 6625 必應 16 121.00 120.00 -0.83 -1.60 9958 世紀鋼 15 144.00 140.50 -2.43 -5.25 2457 飛宏 23 78.30 72.00 -8.05 -14.49 -1.61 -16.11

投組表現：

東台（4526）表現最佳，受惠電動車需求強勁，日本工具機台出貨跟著上修，6月營收月增5.2％，市場持續看好下半年營運表現。

飛宏（2457）表現最差，6月營收呈現月增、年減，股價11日苦吞長黑Ｋ棒拉回整理，需等待籌碼換手再上。

盤勢預測：

台股11日脫離新台幣弱勢和公司營收不佳的陰霾，展開季線之上的反攻，在人工智慧（AI）概念股、金融族群帶動下，加權指數開高走高、站回16,800點之上，最終上漲逾246點，收當日最高點16,898點，成交量增至3,154億元左右。

觀察台股11日走勢，核心焦點聚焦在今年燒燙燙的AI伺服器概念股，緯創強勢攻上漲停再創歷史新高113元，緯穎大漲逾6％，盤中創歷史新高1,690元，與10日大摩發表看空AI的報告唱反調。

另外，超微（AMD）概念股的華擎也亮燈漲停，收250元；輝達（NVIDIA）概念股技嘉盤中則再創今年新高282.5元。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/11股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1514 亞力 34 60.70 61.60 1.48 3.06 4164 承業醫 21 68.20 67.70 -0.73 -1.05 4532 瑞智 97 25.60 25.15 -1.76 -4.37 6111 大宇資 23 110.50 108.50 -1.81 -4.60 6841 長佳智能 14 104.50 97.00 -7.18 -10.50 -1.75 -17.46

投組表現：

盤勢預測：

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/11股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3025 星通 40 49.25 51.30 4.16 8.20 4527 方土霖 52 38.55 38.40 -0.39 -0.78 1604 聲寶 66 30.00 29.70 -1.00 -1.98 1809 中釉 125 16.35 15.45 -5.50 -11.25 6535 順藥 32 62.00 58.20 -6.13 -12.16 -1.80 -17.97

投組表現：

星通（3025）表現最佳，6月營收表現不俗，惟股價11日下挫5.18％，仍守穩5日均線。

順藥（6535）表現最差，6月營收不如預期，惟後續有望取得韓國及約旦藥證，後市業績表現並不悲觀。

盤勢預測：

美股道瓊、費半指數10日大漲，帶動台股11日展開強彈，人工智慧（AI）題材再度發威，指標股廣達（2382）、英業達（2356）大漲逾6％、扮演領頭羊；另外，金控雙雄富邦金（2881）及國泰金（2882）也強勁反彈，激勵加權指數開高走高，終場勁揚246.11點，準備挑戰月線反壓。

至於櫃買指數，因本波跌幅相對較輕，故11日反彈力道也較為薄弱，終場僅小漲0.48％，上檔同樣準備挑戰月線反壓。

展望後市，台灣時間12日晚間，美國將公布6月消費者物價指數（CPI），此外，月底美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議也將登場，後續仍須持續關注上述事件對美股的影響，唯有美股持續走強，台股才有機會挑戰前高。

選股方面，台股盤面上不少個股出現「昨強今弱」狀況，說明在盤勢不穩下，短線交易比重拉升，建議投資人可以短進短出、來回操作的方式因應；而各企業6月營收已全數公告，亦可在財報成長股中擇優布局。