大盤翻黑 方土霖、聲寶、星通表現亮眼

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/10股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1604 聲寶 66 30.00 33.00 10.00 19.80 4527 方土霖 52 38.55 42.40 9.99 20.02 3025 星通 40 49.25 54.10 9.85 19.40 1809 中釉 125 16.35 16.60 1.53 3.13 6535 順藥 32 62.00 58.30 -5.97 -11.84 5.05 50.51

投組表現：

聲寶（1604）表現最佳，冰箱、冷氣受惠節能補助銷量向上，另子公司瑞智近期股價大漲，具豐厚轉投資利益，股價10日亮燈漲停。

順藥（6535）表現最差，6月營收不如預期，股價10日跌逾半根停板，惟後續有望取得韓國和約旦藥證，後市依舊看俏。

盤勢預測 ：

中美衝突升溫，衝擊全球股市，加上市場擔憂美國聯準會（Fed）本月可能再次升息，導致新台幣持續走貶、台股也欲振乏力，儘管台股加權指數10日早盤一度漲逾百點，惟終場卻是由紅翻黑，下跌11.41點作收，且盤面個股跌多於漲、結構不佳，短線多頭依舊備感艱辛。

由於台股已轉為短空，惟中長多格局不變，加權指數上檔空間有限，個股將各自表述，投組中的夏季概念股方土霖、聲寶，及6月營收表現亮眼的星通均亮燈漲停，顯示有題材或有業績加持的中小型股，在內資護航下，仍有機會走出自己的一片天，投資人可把握這樣的邏輯擇優布局。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/10股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2415 錩新 142 28.45 31.25 9.84 39.76 4532 瑞智 57 25.60 26.60 3.91 5.70 3289 宜特 13 114.00 115.00 0.88 1.30 6472 保瑞 2 805.00 808.00 0.37 0.60 4979 華星光 10 139.50 135.50 -2.87 -4.00 4.34 43.36

投組表現：

錩新（2415）表現最佳，6月營收1.89億元，年增15.7％，股價10日亮燈攻漲停，創十個月新高。

華星光（4979）表現最差，大盤賣壓出籠，拖累其股價開高走低，惟盤中仍一度創下151.5元波段新高。

盤勢預測：

美國上周公布6月非農新增就業20.9萬人，較5月放緩，不過，失業率仍持續下滑，自5月的3.7％降至3.6％，加上薪資水準仍位處高檔，市場持續關注本周將公布的6月消費者物價指數（CPI），市場預期，年增率可能下降至3.1％，但研判不會影響美國聯準會（Fed）7月26日升息決議，導致美股四大指數7日全數收黑。

台股加權指數10日早盤一度強漲，惟指數仍位於短期均線之下，且距離季線16,334.53點支撐仍有一段距離，技術型態依舊屬於弱勢格局。

選股方面，針對6月營收不佳，或先前漲多之個股，建議投資人可逢反彈逐步獲利了結，並將資金轉向營收亮眼且預估下半年將較上半年成長之族群，待盤勢整理後，股價走勢將相對可期。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/10股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4532 瑞智 97 25.60 26.60 3.91 9.70 1514 亞力 34 60.70 62.40 2.80 5.78 6841 長佳智能 14 104.50 105.50 0.96 1.40 4164 承業醫 21 68.20 68.60 0.59 0.84 6111 大宇資 23 110.50 109.50 -0.90 -2.30 1.54 15.42

投組表現：

瑞智（4532）表現最佳，受到旺季遞延影響、技術面走勢強勁，股價10日上漲逾3％、日Ｋ連三紅，後市表現可期。

大宇資（6111）表現最差，股價10日小幅修正0.9％，惟技術面仍強過大盤，加上暑假旺季題材持續輪動，建議投資人可逢低布局。

盤勢預測：

美股上周五四大指數跌多漲少，其中，費半指數小漲0.01％，反觀台股方面，加權指數10日開高震盪走低，高低點差距逾162點。台積電（2330）力守平盤、聯發科（2454）跌幅1.32％，終場大盤下跌11.41點，收在16,652.8點，成交量能萎縮。從技術面觀察，大盤目前呈現量縮震盪，只要在未跌破關鍵點位前，仍以強勢多方震盪格局視之。

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，7月升息1碼機率逾92％，聯準會官員也在6月會議暗示，今年還可能再升息2碼。而美國也陸續公布經濟數據，本周聚焦在12日將公布的6月消費者物價指數（CPI）；台股的部份，10日短線多空頭家數再度呈現死亡交叉，將造成類股弱勢輪動機率上升，且台幣持續貶值、外資續賣台股，熱錢外流風險再度上升，進而提升近期操作難度。

選股方面，10日為上市櫃公司公布6月營收的最後一天，建議投資人操作上仍宜選擇有基本面做支撐的個股，在盤勢震盪之際，可望逆勢突圍。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/7股價(元) 7/10股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4526 東台 103 20.90 22.95 9.81 21.12 9958 世紀鋼 15 144.00 146.00 1.39 3.00 6235 華孚 12 160.50 158.00 -1.56 -3.00 6625 必應 16 121.00 118.50 -2.07 -4.00 2457 飛宏 23 78.30 76.00 -2.94 -5.29 1.18 11.83

投組表現：

東台（4526）表現最佳，受惠電動車需求強勁，日本工具機台出貨跟著上修，激勵10日股價亮燈漲停。

飛宏（2457）表現最差，充電樁族群目前仍處整理態勢，股價10日下跌2.94％，等待後續發動契機，整體利多不變。

盤勢預測：

台股10日在周K連三黑的情況下，早盤因美國上周公布6月非農就業數據降溫，加權指數先反彈拉高，上漲至16,798.81點，惟盤中再遇外資提款賣壓以及5日線和月線雙重壓力下，大盤再度翻黑下跌，成交量縮減，維持月季線之間的整理盤。

焦點族群方面，首重電動車概念股，本周投組看好的東台，股價10日攻上漲停價22.95元，創逾五年新高，後市持續走揚可期；另外，人工智慧（AI）股方面，儘管外資大摩看空，緯穎和技嘉股價仍逆勢衝高，值得投資人持續關注。