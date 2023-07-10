大盤翻黑 方土霖、聲寶、星通表現亮眼
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/10股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1604
|聲寶
|66
|30.00
|33.00
|10.00
|19.80
|4527
|方土霖
|52
|38.55
|42.40
|9.99
|20.02
|3025
|星通
|40
|49.25
|54.10
|9.85
|19.40
|1809
|中釉
|125
|16.35
|16.60
|1.53
|3.13
|6535
|順藥
|32
|62.00
|58.30
|-5.97
|-11.84
|5.05
|50.51
投組表現：
聲寶（1604）表現最佳，冰箱、冷氣受惠節能補助銷量向上，另子公司瑞智近期股價大漲，具豐厚轉投資利益，股價10日亮燈漲停。
順藥（6535）表現最差，6月營收不如預期，股價10日跌逾半根停板，惟後續有望取得韓國和約旦藥證，後市依舊看俏。
盤勢預測 ：
中美衝突升溫，衝擊全球股市，加上市場擔憂美國聯準會（Fed）本月可能再次升息，導致新台幣持續走貶、台股也欲振乏力，儘管台股加權指數10日早盤一度漲逾百點，惟終場卻是由紅翻黑，下跌11.41點作收，且盤面個股跌多於漲、結構不佳，短線多頭依舊備感艱辛。
由於台股已轉為短空，惟中長多格局不變，加權指數上檔空間有限，個股將各自表述，投組中的夏季概念股方土霖、聲寶，及6月營收表現亮眼的星通均亮燈漲停，顯示有題材或有業績加持的中小型股，在內資護航下，仍有機會走出自己的一片天，投資人可把握這樣的邏輯擇優布局。
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/10股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2415
|錩新
|142
|28.45
|31.25
|9.84
|39.76
|4532
|瑞智
|57
|25.60
|26.60
|3.91
|5.70
|3289
|宜特
|13
|114.00
|115.00
|0.88
|1.30
|6472
|保瑞
|2
|805.00
|808.00
|0.37
|0.60
|4979
|華星光
|10
|139.50
|135.50
|-2.87
|-4.00
|4.34
|43.36
投組表現：
錩新（2415）表現最佳，6月營收1.89億元，年增15.7％，股價10日亮燈攻漲停，創十個月新高。
華星光（4979）表現最差，大盤賣壓出籠，拖累其股價開高走低，惟盤中仍一度創下151.5元波段新高。
盤勢預測：
美國上周公布6月非農新增就業20.9萬人，較5月放緩，不過，失業率仍持續下滑，自5月的3.7％降至3.6％，加上薪資水準仍位處高檔，市場持續關注本周將公布的6月消費者物價指數（CPI），市場預期，年增率可能下降至3.1％，但研判不會影響美國聯準會（Fed）7月26日升息決議，導致美股四大指數7日全數收黑。
台股加權指數10日早盤一度強漲，惟指數仍位於短期均線之下，且距離季線16,334.53點支撐仍有一段距離，技術型態依舊屬於弱勢格局。
選股方面，針對6月營收不佳，或先前漲多之個股，建議投資人可逢反彈逐步獲利了結，並將資金轉向營收亮眼且預估下半年將較上半年成長之族群，待盤勢整理後，股價走勢將相對可期。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/10股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4532
|瑞智
|97
|25.60
|26.60
|3.91
|9.70
|1514
|亞力
|34
|60.70
|62.40
|2.80
|5.78
|6841
|長佳智能
|14
|104.50
|105.50
|0.96
|1.40
|4164
|承業醫
|21
|68.20
|68.60
|0.59
|0.84
|6111
|大宇資
|23
|110.50
|109.50
|-0.90
|-2.30
|1.54
|15.42
投組表現：
瑞智（4532）表現最佳，受到旺季遞延影響、技術面走勢強勁，股價10日上漲逾3％、日Ｋ連三紅，後市表現可期。
大宇資（6111）表現最差，股價10日小幅修正0.9％，惟技術面仍強過大盤，加上暑假旺季題材持續輪動，建議投資人可逢低布局。
盤勢預測：
美股上周五四大指數跌多漲少，其中，費半指數小漲0.01％，反觀台股方面，加權指數10日開高震盪走低，高低點差距逾162點。台積電（2330）力守平盤、聯發科（2454）跌幅1.32％，終場大盤下跌11.41點，收在16,652.8點，成交量能萎縮。從技術面觀察，大盤目前呈現量縮震盪，只要在未跌破關鍵點位前，仍以強勢多方震盪格局視之。
根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，7月升息1碼機率逾92％，聯準會官員也在6月會議暗示，今年還可能再升息2碼。而美國也陸續公布經濟數據，本周聚焦在12日將公布的6月消費者物價指數（CPI）；台股的部份，10日短線多空頭家數再度呈現死亡交叉，將造成類股弱勢輪動機率上升，且台幣持續貶值、外資續賣台股，熱錢外流風險再度上升，進而提升近期操作難度。
選股方面，10日為上市櫃公司公布6月營收的最後一天，建議投資人操作上仍宜選擇有基本面做支撐的個股，在盤勢震盪之際，可望逆勢突圍。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/7股價(元)
|7/10股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4526
|東台
|103
|20.90
|22.95
|9.81
|21.12
|9958
|世紀鋼
|15
|144.00
|146.00
|1.39
|3.00
|6235
|華孚
|12
|160.50
|158.00
|-1.56
|-3.00
|6625
|必應
|16
|121.00
|118.50
|-2.07
|-4.00
|2457
|飛宏
|23
|78.30
|76.00
|-2.94
|-5.29
|1.18
|11.83
投組表現：
東台（4526）表現最佳，受惠電動車需求強勁，日本工具機台出貨跟著上修，激勵10日股價亮燈漲停。
飛宏（2457）表現最差，充電樁族群目前仍處整理態勢，股價10日下跌2.94％，等待後續發動契機，整體利多不變。
盤勢預測：
台股10日在周K連三黑的情況下，早盤因美國上周公布6月非農就業數據降溫，加權指數先反彈拉高，上漲至16,798.81點，惟盤中再遇外資提款賣壓以及5日線和月線雙重壓力下，大盤再度翻黑下跌，成交量縮減，維持月季線之間的整理盤。
焦點族群方面，首重電動車概念股，本周投組看好的東台，股價10日攻上漲停價22.95元，創逾五年新高，後市持續走揚可期；另外，人工智慧（AI）股方面，儘管外資大摩看空，緯穎和技嘉股價仍逆勢衝高，值得投資人持續關注。
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