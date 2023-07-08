第4洞︱資金轉向 達人挺中小型股

美國聯準會又「放鷹」，台股上周在外資持續提款下失守「萬七」大關，跌破所有短期均線，展望本周台美股市均將面臨基本面檢驗，美股財報季即將開跑，台股6月營收也將全數公布，加上大立光（3008）13日法說會，股市經歷前幾月大漲後，短線將回歸基本面。

法人指出，外資近兩周內大砍1,299.38億元，對加權指數形成壓力，後市建議留意美股科技股能否領先止穩、新台幣匯率走勢及融資餘額狀況。

在外資大舉提款下，權值股承壓，資金轉入中小型股進行拉抬，不過，先前表現相對強勢的櫃買指數7日也遇壓，與加權指數同步失守所有短期均線，盤面個股「大小通殺」，且常出現「昨強今弱」震盪走勢，考驗達人精準選股能力。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組全數翻新，選入揚聲器沖壓件廠錩新、保瑞藥業、半導體驗證分析廠宜特、壓縮機大廠瑞智、光通訊廠華星光，投組首重錩新、占比達40.4％，其餘四檔則介於14％～17％；整體持股比率99.9％。

鴻光投顧分析師陳秀芳本周則續留長佳智能、承業醫二檔生技股，持續看好7月「生技月」題材加持下相關個股上漲潛力，並新加入遊戲指標股大宇資、瑞智、機電廠亞力；整體持股水位落在99.8％。

華冠投顧分析師劉彥良本周布局多檔題材股，包括可望受中美稀土戰帶旺的稀土概念股中釉、冷凍空調機廠方土霖、新藥股順藥、家電品牌聲寶、網通廠星通；整體持股比重99.8％，個股間占比差異不大，均介於19％～21％。

摩爾投顧分析師張貽程則選入多檔政策力挺股，看好在選舉行情加持下可望有撐，選入風電股世紀鋼、工具機大廠東台、經營演唱會製作的必應、機殼廠華孚、充電樁飛宏；整體持股比率99.8％，個股占比介於18％～22％。

逐洞賽第三周賽事結束，前一循環總冠軍張貽程正式「開胡」，無懼大盤單周重挫逾200點，仍以10.73％的超高報酬率強勢問鼎冠軍，而劉彥良、陳雅頎也分別繳出4.29％、3.67％的單周績效，同樣完勝大盤，取得第二及三名，陳秀芳則以-2.93％位居第四。

回顧達人上周投組表現，劉彥良選入的瑞智受惠天氣愈趨炎熱、大陸空調業者拉貨動能強勁，股價逆勢連拉兩根漲停板，改寫逾兩年高，周漲幅達26.42％；此外，張貽程投組的廣運6日除息1.62元，當日便完全填息並創歷史新高，股價單周也飆漲20.64％。

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