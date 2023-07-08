張貽程︱世紀鋼能源政策加持

台股上周回檔、失守月線，周線連三黑，摩爾投顧分析師張貽程表示，根據歷史經驗，下半年行情多會優於上半年，再加上選舉行情效應，研判台股有回穩契機。本周投資組合前兩大為世紀鋼（9958）、東台（4526），再選入必應（6625）、華孚（6235）與飛宏（2457）。

就短線角度而言，由於新台幣走貶匯價跌破近八個月新低、美股四大指數上周拉回，加上中美外交的緊張氣氛，都讓資金相對觀望保守，同時，美國就業數據優於預期、美國債市波動加劇，更增加了熱錢的緊張氣氛，建議投資人可持續留意12日晚間將公布的美國6月消費者物價指數（CPI），若年增率高於預期，則美國聯準會（Fed）月底可能不排除進一步升息。

此外，外資在台指期的倉位變化，目前是由淨多單翻為淨空單，為2022年11月以來首見，不過上一次短暫出現後，迅速又翻回淨多單，台股也是回穩續攻；因此，本次可先觀察外資是否擴大淨空單，若與前次狀況相同，就顯示台股多頭格局未遭破壞，甚至可利用本月初的洗盤震盪，將融資與散亂籌碼清洗得更乾淨，為後續全新攻勢鋪路。

選股方面，由於美股拉回，台股上市櫃7日出現逾1,700檔下跌，不過台積電力守平盤未跌，為相關人工智慧（AI）概念股提供信心，而超微（AMD）執行長蘇姿丰即將訪台，也可望帶動AI族群多頭火種續燃，投資人本周可續朝大趨勢方向布局，並留意有望持續扮演吸金指標的AI伺服器概念股。

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