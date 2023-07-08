劉彥良︱中釉具稀土題材性

受美國聯準會（Fed）鷹風襲擊，台股上周失守「萬七」大關，華冠投顧分析師劉彥良指出，大陸將8月起將實施對鎵、鍺相關產品出口管制，恐衝擊半導體產業，拖累台股表現。本周投資組合前兩大為中釉（1809）、方土霖（4527），再選入順藥（6535）、聲寶（1604）與星通（3025）。

中美恐將開打「稀土戰」，大陸宣布自8月1日起，將對鎵和鍺相關產品實施出口管制，這兩種稀有金屬雖然不在稀土17種元素之內，但是開採和生產成本高昂，尤其對半導體產業至關重要，市場預期接下來還會擴大至稀土金屬，導致全球股市走弱。

雖然大陸沒有直接向台灣出口這兩種元素，但是卻透過美、日進口加工後再輸入，因此台灣也難置身事外，使得台股加權指數上周下探近一個月新低。

展望後市，台灣沒有真正量產稀土的企業，唯有在對岸有生產基地的中釉的生產原料當中含有少量稀土，回顧兩年前在稀土題材發酵下曾大漲一波，可留意此次是否再次獲得市場買盤進駐。

選股方面，雖然相關產業與個股現階段要先避開，不過稀土概念股或下半年營運看俏的個股，仍受市場資金青睞，建議投資人應檢視持股汰弱換強，才能安然度過此次風波。

個股方面，順藥的長效止痛藥近期取得烏克蘭藥證，奠定進入歐洲和中亞市場的基礎，同時韓國和約旦的藥證也在申請當中，未來有望增添更多營運動能。

延伸閱讀

第4洞︱資金轉向 達人挺中小型股

張貽程︱世紀鋼能源政策加持

陳雅頎︱錩新營收成長可期

陳秀芳︱大宇資進入暑假旺季