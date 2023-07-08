陳秀芳︱大宇資進入暑假旺季

台股失守「萬七」關卡，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，在盤勢稍有震盪之際，資金仍不停的找題材、找機會，建議可留意擁有熱門題材加持及下半年營收展望佳的個股。本周投資組合前兩大為大宇資（6111）、瑞智（4532），再選入亞力（1514）、長佳智能（6841）與承業醫（4164）。

由於美國「小非農」數據意外強勁，市場升息焦慮再起，造成美股四大指數上周周線皆墨，台股7日也續跌，開低震盪一度跌逾170點，雖盤中權王台積電挺身穩盤，但終場仍不敵賣壓，下跌97.96點，收在16,664.21點，周線苦吞連三黑。

就籌碼面觀察，目前新台幣匯率來到31.3元附近，上周土洋法人同步賣超，外資單周大舉提款695.37億元、投信賣超39.37億元，電子成交比重7日持續維持在6成以上，約達67.03％；反觀櫃買指數7日則跌勢較重，下跌1.27％。

技術面來看，台股加權指數7日收長下影線，短線漲多修正，但在未跌破5月31日低檔16,491.9點前，將仍維持震盪偏多看法不變，整體而言上周以中小型股為主的櫃買指數仍表現相對強勢，上櫃綠能環保、通信網路類股指數7日逆勢抗跌，上漲0.94％、0.07％。

選股方面，夏季概念股上周開始也見到資金進駐，聲寶7日亮燈漲停，連帶激勵聲寶集團下的瑞智也攻上漲停；而生技展將在月底登場，雖近期生技表現仍稍疲弱，但生技股王保瑞走勢強過大盤，研判後續仍有機會帶動生技族群啟動新一波漲勢。

延伸閱讀

第4洞︱資金轉向 達人挺中小型股

張貽程︱世紀鋼能源政策加持

劉彥良︱中釉具稀土題材性

陳雅頎︱錩新營收成長可期