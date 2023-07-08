陳雅頎︱錩新營收成長可期

國內外股市上周普遍拉回修正，啟發投顧分析師陳雅頎認為，台股下半年填息行情依舊看好，預估將由強勢起漲股帶動，待盤勢整理後可望再戰「萬八」大關，本周選股以6月營收亮眼、下半年優於上半年的成長股為佳。本周投資組合前兩大為錩新（2415）、保瑞（6472），再選入宜特（3289）、瑞智（4532）與華星光（4979）。

國際股市上周震盪劇烈，拖累台股周線連三黑，大型權值股及波段漲多個股淪為賣壓重心，加上適逢上市櫃公司6月營收公布，資金分流也使盤勢震盪加劇；而美國上周公布6月製造業採購經理人指數（PMI），為連續八個月低於榮枯線50，加上2年期美債殖利率一度升至5％以上，登16年高點，使市場對美國聯準會（Fed）升息焦慮情緒升溫。

選股方面，人工智慧（AI）股上周表現吸睛，高價股世芯-KY引入緯創、ACHG Limited做為策略投資者，題材持續發酵，上周創波段新高價，來到1,925元；同屬AI概念股的緯穎上周創波段高後雖一度陷入震盪，惟股價7日短線止穩逆勢大漲；散熱族群也是焦點，奇鋐上周創高後壓回整理，可留意止穩轉強點並趁勢布局。

長線而言，受惠美股總統拜登大撒420億美元預算拚基礎建設法案，網通廠中磊不懼盤勢震盪，上周逆勢大漲創高後遇賣壓，可持續關注指標股轉強時機；紡織股聚陽也受惠2024年奧運題材，下半年需求持續回溫，亞系外資上周再度調升目標價，調幅逾20％，同樣值得投資人關注。

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