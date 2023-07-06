緯創股價追上鴻海 台積跌17元拖累大盤
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6125
|廣運
|18
|68.80
|87.50
|27.18
|33.66
|2603
|長榮
|53
|93.50
|106.50
|13.90
|68.90
|2421
|建準
|14
|93.00
|96.70
|3.98
|5.18
|6235
|華孚
|8
|155.00
|160.50
|3.55
|4.40
|6276
|安鈦克
|23
|53.60
|52.70
|-1.68
|-2.07
|11.01
|110.07
投組表現：
廣運（6125）表現最佳，受惠伺服器散熱模組買盤強勁，股價強勢守穩高檔不墜，股價沿5日均線強勢上攻。
安鈦克（6276）表現最差，前一周股價歷史新高後，股價高檔拉回整理等待上攻，股價6日小漲1.74％。
盤勢預測 ：
美股休市回歸後，四大指數盡墨，除了受白宮恐擴大針對大陸晶片管制影響，以及美國聯準會（Fed）會議紀要偏鷹，暗示可能會再次升息，拖累新台幣續貶破今年新低，台積電（2330）6日承受賣壓領跌，加權指數盤中跌了近300點，不過櫃買指數一度翻紅，顯示中小型股仍然有個股表現空間。
選股方面，聚焦在軋空題材股，緯創成交金額衝上第二名，股價逆勢向上再創歷史新高，股價追上鴻海。另外，大立光和玉晶光等，受惠蘋果新品啟動拉貨，也表現抗跌，人工智慧（AI）股方面漲跌互見，看好的AI散熱主流的廣運，雖然被處置但仍逆勢大漲逼近漲停，周漲逾27％。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4532
|瑞智
|99
|20.25
|23.30
|15.06
|30.20
|1784
|訊聯
|30
|66.90
|67.80
|1.35
|2.70
|8426
|紅木-KY
|30
|65.60
|66.40
|1.22
|2.40
|4173
|久裕
|83
|23.95
|24.00
|0.21
|0.42
|4538
|大詠城
|75
|26.40
|26.10
|-1.14
|-2.25
|3.35
|33.46
投組表現：
瑞智（4532）表現最佳，進入空調銷售旺季、壓縮機銷量看增，股價守穩5日線後強勢亮燈漲停。
大詠城（4538）表現最差，股價於月線上方橫盤整理，待補量方能再度點燃攻勢。
盤勢預測：
為反擊美方人工智慧（AI）晶片限制，大陸再次祭出稀土禁令，雖然美方與其友好國家近年不斷降低對大陸稀土的依賴，但無論產能還是售價大陸都享有絕對優勢，台灣雖並非直接受害，但進口國若原料價格上漲或缺料，那麼台灣位於供應鏈下游的廠商，也可能遭受衝擊，尤其是半導體產業。
台股6日大幅回檔，晶圓代工龍頭台積電大跌17元，拖累加權指數終場294.26點，另外新台幣也同步貶至波段新低，形成股匯雙殺局面；不過，櫃買指數盤中仍有一度創高，雖尾盤翻黑但僅下跌0.73％，表現強於集中市場，短線指數向上空間有限，操作重心仍將落在中小型股。
選股方面，台股6日跌多漲少，惟財報優績股或題材股仍有機會出頭天，如今年前5月每股稅後純益（EPS）0.89元的協易機再度亮燈漲停，進軍印度市場的大宇資盤中也衝上119.5元，創下逾三年高，而稀土概念股中釉也逆勢上漲近3％。
此外，月底亞洲生技大展即將登場，生醫類股仍是值得投資人留意的機會，建議可持續關注訊聯、久裕、順藥、懷特等這類型態強於大盤之生技個股。
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8936
|國統
|42
|32.95
|33.90
|2.88
|3.99
|6669
|緯穎
|3
|1420.00
|1440.00
|1.41
|6.00
|2059
|川湖
|2
|663.00
|667.00
|0.60
|0.80
|1477
|聚陽
|5
|302.00
|303.00
|0.33
|0.50
|5511
|德昌
|21
|71.70
|71.10
|-0.84
|-1.26
|1.00
|10.03
投組表現：
國統（8936）表現最佳，公告標得水利署工程，得標金額26.49億元，利多消息激勵其股價大漲。
德昌（5511）表現最差，6日除息，股價下跌1.11％暫陷貼息，惟基本面佳，投資人仍可靜待填息行情。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）公布 6 月會議紀要，內容顯示官員普遍支持 6 月不升息，評估先前 10 次升息影響，今年升息速度會較先前放緩，另外5月工廠訂單月增0.3％，遠低於預期，顯示Fed升息持續對需求造成壓抑，拖累美股四大指數5日全面收黑。
反映美股疲弱，台股加權指數6日開低跌逾百點，上市櫃公司本周公布6月營收，資金分流狀況加劇、盤勢震盪，不過，即便盤勢疲弱，仍有部分營收強勢股持續創高，顯示多頭氣氛依然強勁，持股建議汰弱留強。
展望後市，針對中美晶片戰，美國反對大陸金屬實施出口管制，將與合作夥伴協商解決，後續進展亦值得持續留意。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6841
|長佳智能
|19
|105.00
|107.50
|2.38
|4.75
|4164
|承業醫
|28
|70.70
|69.90
|-1.13
|-2.24
|4121
|優盛
|65
|30.70
|29.65
|-3.42
|-6.83
|5452
|佶優
|88
|22.95
|22.05
|-3.92
|-7.92
|3591
|艾笛森
|73
|27.35
|26.05
|-4.75
|-9.49
|-2.17
|-21.73
投組表現：
長佳智能（6841）表現最佳，股價6日逆勢抗跌，加上本月底生技展將至，挾人工智慧（AI）、及生技雙題材助攻，後續想像空間大。
艾笛森（3591）表現最差，股價6日小漲0.67％，站回月線，加上下半年營運可望逐漸增溫，建議投資人可逢低布局。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）釋出最新會議記要，顯示升息尚未結束，而芝商所（CME）FedWatch工具預測7月升息1碼機率上升到91.1％，拖累美股6日四大指數皆墨。
其中，與台股關聯度較高的費半指數下跌2.2％，進而影響台股6日走勢，電子權值股疲弱，台積電、聯發科跌幅2.92％、1％，而光台積電就拖累大盤高達141點，終場下跌294.26點，收在16,762.17點，成交量能近3,500億。
近日影響台股後勢的三因子，包含台幣匯率以及外資動向持續轉弱，熱錢外流風險上升，台股為淺碟型市場，後續走勢將與國際股市密不可分；從技術面觀察，台股跟隨國際股市做回檔修正，雖６日跌破月線，但在未跌破5月31日低檔16,491點前，將仍維持震盪偏多看法不變。
選股方面，操作上仍可趁拉回時，布局下半年營運強勁、題材不斷的績優股，而本月底生技展將至，相關族群有望再度成為焦點，建議投資人仍可往生技族群找尋機會。
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