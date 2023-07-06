緯創股價追上鴻海 台積跌17元拖累大盤

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6125 廣運 18 68.80 87.50 27.18 33.66 2603 長榮 53 93.50 106.50 13.90 68.90 2421 建準 14 93.00 96.70 3.98 5.18 6235 華孚 8 155.00 160.50 3.55 4.40 6276 安鈦克 23 53.60 52.70 -1.68 -2.07 11.01 110.07

投組表現：

廣運（6125）表現最佳，受惠伺服器散熱模組買盤強勁，股價強勢守穩高檔不墜，股價沿5日均線強勢上攻。

安鈦克（6276）表現最差，前一周股價歷史新高後，股價高檔拉回整理等待上攻，股價6日小漲1.74％。

盤勢預測 ：

美股休市回歸後，四大指數盡墨，除了受白宮恐擴大針對大陸晶片管制影響，以及美國聯準會（Fed）會議紀要偏鷹，暗示可能會再次升息，拖累新台幣續貶破今年新低，台積電（2330）6日承受賣壓領跌，加權指數盤中跌了近300點，不過櫃買指數一度翻紅，顯示中小型股仍然有個股表現空間。

選股方面，聚焦在軋空題材股，緯創成交金額衝上第二名，股價逆勢向上再創歷史新高，股價追上鴻海。另外，大立光和玉晶光等，受惠蘋果新品啟動拉貨，也表現抗跌，人工智慧（AI）股方面漲跌互見，看好的AI散熱主流的廣運，雖然被處置但仍逆勢大漲逼近漲停，周漲逾27％。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4532 瑞智 99 20.25 23.30 15.06 30.20 1784 訊聯 30 66.90 67.80 1.35 2.70 8426 紅木-KY 30 65.60 66.40 1.22 2.40 4173 久裕 83 23.95 24.00 0.21 0.42 4538 大詠城 75 26.40 26.10 -1.14 -2.25 3.35 33.46

投組表現：

瑞智（4532）表現最佳，進入空調銷售旺季、壓縮機銷量看增，股價守穩5日線後強勢亮燈漲停。

大詠城（4538）表現最差，股價於月線上方橫盤整理，待補量方能再度點燃攻勢。

盤勢預測：

為反擊美方人工智慧（AI）晶片限制，大陸再次祭出稀土禁令，雖然美方與其友好國家近年不斷降低對大陸稀土的依賴，但無論產能還是售價大陸都享有絕對優勢，台灣雖並非直接受害，但進口國若原料價格上漲或缺料，那麼台灣位於供應鏈下游的廠商，也可能遭受衝擊，尤其是半導體產業。

台股6日大幅回檔，晶圓代工龍頭台積電大跌17元，拖累加權指數終場294.26點，另外新台幣也同步貶至波段新低，形成股匯雙殺局面；不過，櫃買指數盤中仍有一度創高，雖尾盤翻黑但僅下跌0.73％，表現強於集中市場，短線指數向上空間有限，操作重心仍將落在中小型股。

選股方面，台股6日跌多漲少，惟財報優績股或題材股仍有機會出頭天，如今年前5月每股稅後純益（EPS）0.89元的協易機再度亮燈漲停，進軍印度市場的大宇資盤中也衝上119.5元，創下逾三年高，而稀土概念股中釉也逆勢上漲近3％。

此外，月底亞洲生技大展即將登場，生醫類股仍是值得投資人留意的機會，建議可持續關注訊聯、久裕、順藥、懷特等這類型態強於大盤之生技個股。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8936 國統 42 32.95 33.90 2.88 3.99 6669 緯穎 3 1420.00 1440.00 1.41 6.00 2059 川湖 2 663.00 667.00 0.60 0.80 1477 聚陽 5 302.00 303.00 0.33 0.50 5511 德昌 21 71.70 71.10 -0.84 -1.26 1.00 10.03

投組表現：

國統（8936）表現最佳，公告標得水利署工程，得標金額26.49億元，利多消息激勵其股價大漲。

德昌（5511）表現最差，6日除息，股價下跌1.11％暫陷貼息，惟基本面佳，投資人仍可靜待填息行情。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）公布 6 月會議紀要，內容顯示官員普遍支持 6 月不升息，評估先前 10 次升息影響，今年升息速度會較先前放緩，另外5月工廠訂單月增0.3％，遠低於預期，顯示Fed升息持續對需求造成壓抑，拖累美股四大指數5日全面收黑。

反映美股疲弱，台股加權指數6日開低跌逾百點，上市櫃公司本周公布6月營收，資金分流狀況加劇、盤勢震盪，不過，即便盤勢疲弱，仍有部分營收強勢股持續創高，顯示多頭氣氛依然強勁，持股建議汰弱留強。

展望後市，針對中美晶片戰，美國反對大陸金屬實施出口管制，將與合作夥伴協商解決，後續進展亦值得持續留意。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6841 長佳智能 19 105.00 107.50 2.38 4.75 4164 承業醫 28 70.70 69.90 -1.13 -2.24 4121 優盛 65 30.70 29.65 -3.42 -6.83 5452 佶優 88 22.95 22.05 -3.92 -7.92 3591 艾笛森 73 27.35 26.05 -4.75 -9.49 -2.17 -21.73

投組表現：

長佳智能（6841）表現最佳，股價6日逆勢抗跌，加上本月底生技展將至，挾人工智慧（AI）、及生技雙題材助攻，後續想像空間大。

艾笛森（3591）表現最差，股價6日小漲0.67％，站回月線，加上下半年營運可望逐漸增溫，建議投資人可逢低布局。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）釋出最新會議記要，顯示升息尚未結束，而芝商所（CME）FedWatch工具預測7月升息1碼機率上升到91.1％，拖累美股6日四大指數皆墨。

其中，與台股關聯度較高的費半指數下跌2.2％，進而影響台股6日走勢，電子權值股疲弱，台積電、聯發科跌幅2.92％、1％，而光台積電就拖累大盤高達141點，終場下跌294.26點，收在16,762.17點，成交量能近3,500億。

近日影響台股後勢的三因子，包含台幣匯率以及外資動向持續轉弱，熱錢外流風險上升，台股為淺碟型市場，後續走勢將與國際股市密不可分；從技術面觀察，台股跟隨國際股市做回檔修正，雖６日跌破月線，但在未跌破5月31日低檔16,491點前，將仍維持震盪偏多看法不變。

選股方面，操作上仍可趁拉回時，布局下半年營運強勁、題材不斷的績優股，而本月底生技展將至，相關族群有望再度成為焦點，建議投資人仍可往生技族群找尋機會。