AI概念主流當仁不讓 緯創、廣達創新高

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/4股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6125 廣運 18 68.80 81.80 18.90 23.40 2421 建準 14 93.00 108.00 16.13 21.00 2603 長榮 53 93.50 105.50 12.83 63.60 6235 華孚 8 155.00 161.50 4.19 5.20 6276 安鈦克 23 53.60 53.40 -0.37 -0.46 11.27 112.74

投組表現：

廣運（6125）表現最佳，伺服器散熱模組買盤強，4日盤中再度觸及漲停價。

安鈦克（6276）表現最差，股價前周大漲後，本周漲勢收斂，待整理後仍有望持續上攻。

盤勢預測 ：

受惠美股四大指數3日上漲、新台幣止貶回升兩大利多加持，台股低接買盤信心湧現，加權指數4日終場上漲56.57點，收在17,140.77點，日K拉出連五紅，連兩日站穩於月線之上。

選股方面，人工智慧（AI）概念主流當仁不讓，緯創4日亮燈漲停、再創歷史新高，廣達飆漲逾6％，刷新歷史高，本周投組看好的廣運，連兩日見到漲停板，散熱股建準股價也持續走強，都是資金持續挹注的焦點。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/4股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6669 緯穎 3 1420.00 1515.00 6.69 28.50 2059 川湖 2 663.00 697.00 5.13 6.80 1477 聚陽 5 302.00 315.00 4.30 6.50 5511 德昌 21 71.70 73.30 2.23 3.36 8936 國統 42 32.95 32.40 -1.67 -2.31 4.29 42.85

投組表現：

緯穎（6669）表現最佳，AI伺服器題材持續反應，4日最高價攻上1,610元，再創歷史新高。

國統（8936）表現最差，4日盤中一度回測10日線有守、終場翻紅，在手訂單高且需求無虞，股價後續將有止穩機會。

盤勢預測：

美國6月製造業採購經理人指數達46，連八個月低於50，美股四大指數3日全數收紅，地緣政治方面，美國與荷蘭擴大限制半導體製造設備銷售，歐盟與日本也加強在人工智慧（AI）方面的合作，以減少對大陸的依賴，同時，大陸3日也宣布實施金屬出口限制作為反制，中美科技大戰持續白熱化。

選股方面，時序進入7月，上市櫃公司將進入6月營收的密集公布期，個股震盪幅度可能轉趨劇烈，投資人應加速資金分流，而強勢股有望反應營收及財報利多，帶旺即將迎來的除權息行情。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/4股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4532 瑞智 99 20.25 21.90 8.15 16.34 8426 紅木-KY 30 65.60 68.00 3.66 7.20 1784 訊聯 30 66.90 68.80 2.84 5.70 4173 久裕 83 23.95 24.20 1.04 2.08 4538 大詠城 75 26.40 25.80 -2.27 -4.50 2.68 26.81

投組表現：

瑞智（4532）表現最佳，進入空調銷售旺季，有利下游客戶庫存去化。

大詠城（4538）表現最差，短線賣壓出籠，股價4日下跌1.15％，惟月線未下彎前仍有利多方。

盤勢預測：

台股3日成功收復月線，4日多頭行情不滅，帶動加權指數續揚，而在超微（AMD）執行長蘇姿丰預計19日將來台，可望訪問台系供應鏈，相關人工智慧（AI）廠商沾光，緯創、技嘉、智原皆亮燈漲停，其他像是廣達、英業達、華擎及緯穎等，也都有不俗表現。

不過，上述個股在先前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台至今，股價均已大漲一段，後市能否維持強勁走勢，就要檢視相關個股營收、獲利能否真正受惠，正所謂財報就是股票的照妖鏡，投資人此時若要再進場追價，就務必做好風險控管。

至於非電族群方面，月底亞洲生技大展將登場，台灣碳權交易所也預計於本月成立、8月初開幕，因此，在題材加持下，研判生技醫療族群、碳權概念股將是現階段值得投資人關注的投資機會，建議可趁近期量縮震盪拉回適時介入。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 6/30股價(元) 7/4股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3591 艾笛森 73 27.35 27.65 1.10 2.19 6841 長佳智能 19 105.00 104.00 -0.95 -1.90 5452 佶優 88 22.95 22.70 -1.09 -2.20 4164 承業醫 28 70.70 69.10 -2.26 -4.48 4121 優盛 65 30.70 29.35 -4.40 -8.77 -1.52 -15.17

投組表現：

艾笛森（3591）表現最佳，股價4日下跌1.07％，惟仍守穩所有均線之上，後市可期。

優盛（4121）表現最差，資金目前自生技族群暫時轉出，惟7月底生技展將至，投資人可趁股價整理之際逢低介入。

盤勢預測：

美股3日雖提前休市、交投清淡，但四大指數齊漲，其中，費半指數上漲0.83％表現最佳，台股4日則是開平震盪走高，台積電（2303）穩步撐盤，終場加權指數小漲56.57點，收17,140.77點。

就技術面觀察，台股4日再度呈現價量齊揚態勢，不過，10日線還有四天是壓力的情況下，目前仍以區間震盪機率較高，後續量能表現則是能否推升指數持續上攻的關鍵。

選股方面，台股短線多空頭家數從死亡交叉轉為黃金交叉，中小型股有望展開強勢輪動，而進入除息旺季的台股，在資金充沛之際，聰明錢也將持續在場上找尋機會，本周進入營收密集公布期，研判營收表現有亮點個股將有表現機會，操作上仍以此為方向。