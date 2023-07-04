AI概念主流當仁不讓 緯創、廣達創新高
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/4股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6125
|廣運
|18
|68.80
|81.80
|18.90
|23.40
|2421
|建準
|14
|93.00
|108.00
|16.13
|21.00
|2603
|長榮
|53
|93.50
|105.50
|12.83
|63.60
|6235
|華孚
|8
|155.00
|161.50
|4.19
|5.20
|6276
|安鈦克
|23
|53.60
|53.40
|-0.37
|-0.46
|11.27
|112.74
投組表現：
廣運（6125）表現最佳，伺服器散熱模組買盤強，4日盤中再度觸及漲停價。
安鈦克（6276）表現最差，股價前周大漲後，本周漲勢收斂，待整理後仍有望持續上攻。
盤勢預測 ：
受惠美股四大指數3日上漲、新台幣止貶回升兩大利多加持，台股低接買盤信心湧現，加權指數4日終場上漲56.57點，收在17,140.77點，日K拉出連五紅，連兩日站穩於月線之上。
選股方面，人工智慧（AI）概念主流當仁不讓，緯創4日亮燈漲停、再創歷史新高，廣達飆漲逾6％，刷新歷史高，本周投組看好的廣運，連兩日見到漲停板，散熱股建準股價也持續走強，都是資金持續挹注的焦點。
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/4股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6669
|緯穎
|3
|1420.00
|1515.00
|6.69
|28.50
|2059
|川湖
|2
|663.00
|697.00
|5.13
|6.80
|1477
|聚陽
|5
|302.00
|315.00
|4.30
|6.50
|5511
|德昌
|21
|71.70
|73.30
|2.23
|3.36
|8936
|國統
|42
|32.95
|32.40
|-1.67
|-2.31
|4.29
|42.85
投組表現：
緯穎（6669）表現最佳，AI伺服器題材持續反應，4日最高價攻上1,610元，再創歷史新高。
國統（8936）表現最差，4日盤中一度回測10日線有守、終場翻紅，在手訂單高且需求無虞，股價後續將有止穩機會。
盤勢預測：
美國6月製造業採購經理人指數達46，連八個月低於50，美股四大指數3日全數收紅，地緣政治方面，美國與荷蘭擴大限制半導體製造設備銷售，歐盟與日本也加強在人工智慧（AI）方面的合作，以減少對大陸的依賴，同時，大陸3日也宣布實施金屬出口限制作為反制，中美科技大戰持續白熱化。
選股方面，時序進入7月，上市櫃公司將進入6月營收的密集公布期，個股震盪幅度可能轉趨劇烈，投資人應加速資金分流，而強勢股有望反應營收及財報利多，帶旺即將迎來的除權息行情。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/4股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4532
|瑞智
|99
|20.25
|21.90
|8.15
|16.34
|8426
|紅木-KY
|30
|65.60
|68.00
|3.66
|7.20
|1784
|訊聯
|30
|66.90
|68.80
|2.84
|5.70
|4173
|久裕
|83
|23.95
|24.20
|1.04
|2.08
|4538
|大詠城
|75
|26.40
|25.80
|-2.27
|-4.50
|2.68
|26.81
投組表現：
瑞智（4532）表現最佳，進入空調銷售旺季，有利下游客戶庫存去化。
大詠城（4538）表現最差，短線賣壓出籠，股價4日下跌1.15％，惟月線未下彎前仍有利多方。
盤勢預測：
台股3日成功收復月線，4日多頭行情不滅，帶動加權指數續揚，而在超微（AMD）執行長蘇姿丰預計19日將來台，可望訪問台系供應鏈，相關人工智慧（AI）廠商沾光，緯創、技嘉、智原皆亮燈漲停，其他像是廣達、英業達、華擎及緯穎等，也都有不俗表現。
不過，上述個股在先前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台至今，股價均已大漲一段，後市能否維持強勁走勢，就要檢視相關個股營收、獲利能否真正受惠，正所謂財報就是股票的照妖鏡，投資人此時若要再進場追價，就務必做好風險控管。
至於非電族群方面，月底亞洲生技大展將登場，台灣碳權交易所也預計於本月成立、8月初開幕，因此，在題材加持下，研判生技醫療族群、碳權概念股將是現階段值得投資人關注的投資機會，建議可趁近期量縮震盪拉回適時介入。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|6/30股價(元)
|7/4股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3591
|艾笛森
|73
|27.35
|27.65
|1.10
|2.19
|6841
|長佳智能
|19
|105.00
|104.00
|-0.95
|-1.90
|5452
|佶優
|88
|22.95
|22.70
|-1.09
|-2.20
|4164
|承業醫
|28
|70.70
|69.10
|-2.26
|-4.48
|4121
|優盛
|65
|30.70
|29.35
|-4.40
|-8.77
|-1.52
|-15.17
投組表現：
艾笛森（3591）表現最佳，股價4日下跌1.07％，惟仍守穩所有均線之上，後市可期。
優盛（4121）表現最差，資金目前自生技族群暫時轉出，惟7月底生技展將至，投資人可趁股價整理之際逢低介入。
盤勢預測：
美股3日雖提前休市、交投清淡，但四大指數齊漲，其中，費半指數上漲0.83％表現最佳，台股4日則是開平震盪走高，台積電（2303）穩步撐盤，終場加權指數小漲56.57點，收17,140.77點。
就技術面觀察，台股4日再度呈現價量齊揚態勢，不過，10日線還有四天是壓力的情況下，目前仍以區間震盪機率較高，後續量能表現則是能否推升指數持續上攻的關鍵。
選股方面，台股短線多空頭家數從死亡交叉轉為黃金交叉，中小型股有望展開強勢輪動，而進入除息旺季的台股，在資金充沛之際，聰明錢也將持續在場上找尋機會，本周進入營收密集公布期，研判營收表現有亮點個股將有表現機會，操作上仍以此為方向。
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