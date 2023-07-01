陳雅頎︱緯穎股價創新高

加權指數上周大跌1.67％，創今年以來單周次大跌幅，啟發投顧分析師陳雅頎認為，部分強勢題材股短期過熱，出現獲利了結賣壓，下半年看好台股迎來填息行情，由強勢起漲股領先帶動，大盤整理後將挑戰萬八大關，本周選股以首季獲利亮眼、上半年營收佳、下半年優於上半年的成長股為主；本周投資組合前兩大為緯穎（6669）、聚陽（1477），再選入德昌（5511）、國統（8936）與川湖（2059）。

美國上周公布6月消費者信心指數上升至109.7，創下去年元月以來新高，激勵美股主要指數反彈；台股經歷近500點的修正後，上周連兩日反彈，但面臨權值股賣壓，指數30日盤中又創波段新低，所幸時序進入7月後，6月營收加上填息行情，仍有利強勢股個別表現。

從類股角度，人工智慧（AI）雖是未來10年行業亮點，不過中美晶片戰再度升溫，市場傳出美國可能對大陸實施新一波AI晶片管制，加上華爾街調降多家科技巨頭評等，AI族群近期反倒成為市場賣壓重心，投資人可待技術型態重新轉強再行布局。

另外相對強勢抗跌個股也還有操作機會，例如高價股世芯-KY引入緯創、ACHG Limited 做為策略投資者，未來在AI、車用領域發展令人期待；同屬AI概念股的緯穎上周也再度拉出漲停板，寫下歷史新高價。散熱族群也是關注焦點，奇鋐儘管遭投信連六賣，股價小幅拉回10日線附近止穩，投信賣壓減輕後，股價30日立刻拉至漲停板，值得投資人關注。

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