劉彥良︱訊聯生技展將登場

季底賣壓湧現，台股上周下跌286點，跌幅1.67％，華冠投顧分析師劉彥良表示，外資期現貨轉站賣方，且進入除權息旺季點數蒸發，拖累大盤走弱並回測月線之下，研判外資歸隊前台股不易有像樣攻勢，7月指數可能落在16,323～17,129點區間盤整；本周投資組合前兩大為訊聯（1784）、瑞智（4532），再選入久裕（4173）、大詠城（4538）與紅木-KY（8426）。

由於電子指數走弱迫使資金流向非電族群，其中生技族群最有可能受惠，7月份一向被視為「台灣生技月」，作為全球前三大生技盛事的亞洲生技大展7月底也在南港展覽館舉辦，加上生技指數技術面上已突破今年以來形成的三角收斂型態，搭配量能增溫，顯見市場資金正在流入。建議投資人可降低手中電子股持股比重，並將資金移轉至生技與其他非電族群。

生技個股方面，興櫃掛牌的宣捷幹細胞上周展開蜜月行情，同為國內臍帶血大廠的訊聯營收、獲利雙成長，財報遠優於宣捷，有機會掀起比價效應。另外佳醫集團旗下醫藥物流商久裕營運連兩年回升，全年每股稅後純益（EPS）有望回到1元水準。

至於其他非電族群方面，工具機鑄件製造商大詠城受惠產品漲價和原料跌價，毛利率轉強帶動首季EPS較去年同期大增，全年EPS有機會挑戰近年新高。全球第四大壓縮機廠瑞智受惠大陸北方多地飆出40度以上高溫，加上多家網購平台推出618購物節促銷活動，預估6月營收將改寫今年新高。

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