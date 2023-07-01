台股歷經去年產業庫存調整、聯準會（Fed）暴力升息的急跌段後，今年上半年在法人回補、市場反映升息循環告終的利多後，成功收復萬七失土，累計大漲2,777點；時序進入下半年，基本面雖有好轉，Fed卻有再度升息的可能性，達人仍將面臨重重考驗。

本周四位達人總投組數量皆保持五檔個股，啟發投顧分析師陳雅頎本周選股以首季獲利亮眼、上半年營收佳、下半年優於上半年的成長股為主，除續留聚陽、德昌，新加入緯穎、國統、川湖等三檔；整體持股比例上升至99.9％，籌碼首重緯穎，占42.6％，其餘四檔個股占比介於13％～15％。

鴻光投顧分析師陳秀芳以營收具亮點個股做為布局首選，並看好7月底生技展題材效應，投組新選入佶優、艾笛森、優盛、長佳智能、承業醫；整體持股比例持平在99.9％，五檔個股占比差異不大，皆在20％左右，佶優占20.2％最高。

華冠投顧分析師劉彥良選股內容大更動，新納入生技股訊聯、壓縮機廠瑞智、醫藥物流商久裕、工具機鑄件製造商大詠城、精品店裝潢業者紅木-KY；整體持股比例小幅下滑至99.5％，籌碼前兩大為訊聯、瑞智占20.1％、20％，其餘三檔個股占比則在19％左右。

摩爾投顧分析師張貽程保留安鈦克外，新布局長榮、建準、華孚及廣運，建議投資人持續往大趨勢方向做投資；整體持股比例為99.7％，籌碼重壓長榮，占49.6％，建準、華孚、廣運及安鈦克依序占13％、12.4％、12.4％、12.3％。

公布逐洞賽第二洞競賽劉彥良以超前眼光及抗震的選股內容，在殺聲隆隆的盤面脫穎而出，投組在安鈦克及德勝繳出雙位數報酬率驅動下，無畏大盤單周大跌影響，整體報酬達5.31％，成功勇奪本周冠軍。

至於陳雅頎同樣在投組中的安鈦克與聚陽推動下，繳出5.24％佳績，與劉彥良僅差0.07個百分點，與冠軍擦肩而過；張貽程與陳秀芳雖分居三、四名，但周報酬分別達2.79％、0.37％，仍優於同期大盤的1.67％跌幅。三位達人上周共同納入的安鈦克受惠轉機題材，上周漲幅25.97％，高居達人投組個股之冠。

總結達人們前兩洞表現，劉彥良上周成功奪冠後，目前與陳秀芳同樣以一洞冠軍並列第一，累計績效方面，大盤期間報酬為-2.17％，陳雅頎雖還未取得一周冠軍，但以累計報酬11.04％居於達人首位，其次為陳秀芳的7.79％，劉彥良3.1％、張貽程2.01％。

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