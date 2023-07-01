陳秀芳︱佶優強攻電動車商機

台股上周走勢震盪，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，台股將進入營收密集公布期，建議投資人鎖定營收「有亮點」的績優股，7月坐擁生技月題材的生技股值得關注。本周投資組合前兩大為佶優（5452）、艾笛森（3591），再選入優盛（4121）、長佳智能（6841）與承業醫（4164）。

美股四大指數6月29日漲多跌少，台股6月30日面臨17檔個股除息，指數開低後震盪走高，終場在台積電尾盤急拉翻紅助攻下跌幅收斂，終場下跌26.76點，收在16,915.54點，惟月線仍順利收下連二紅。

就籌碼面觀察，土洋本周同步賣超，外資累計提款604.01億元、投信賣超34.01億元，電子類股成交比重6月30日達約58％，櫃買指數走勢則相對強勢；至於技術面，在加權指數5月31日盤中低點16,491.9點尚未跌破前，台股仍屬於偏多震盪格局。

貨櫃三雄6月30日表現亮眼，長榮除息日亮燈攻漲停，連帶激勵陽明、萬海強勢上攻，漲幅達4.83％、2.97％，機殼指標股中晟銘電、迎廣、勤誠也攻漲停，再者，人工智慧（AI）題材持續發酵，緯穎強拉漲停、股價一舉衝上1,420元的歷史新高，緯創也勁揚8.61％；此外，生技族群則是稍作休息，惟生技股王保瑞仍收漲1.3％、長佳智能也漲近3％。

展望後市，時序進入下半年，7月初又將進入營收密集公布期，建議投資人仍應以營收具有亮點之個股作為布局首選，加上7月底生技展將至，生技族群有望成為多方關注焦點。

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