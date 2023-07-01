張貽程︱長榮朝填息邁進

台股今年來連兩季大漲逾千點，摩爾投顧分析師張貽程指出，下半年隨電子旺季來臨，台股更可望啟動「有基之彈」，惟新台幣走勢、外資期貨多空布局將是「兩大關鍵變數」。本周投資組合前兩大為長榮（2603）、建準（2421），再選入華孚（6235）、廣運（6125）與安鈦克（6276）。

台股加權指數上周下跌286.86點，周K苦吞連二黑，惟6月來仍上漲336.58點，第二季更是勁揚1,047.48點，今年上半累積飆漲2,777.85點。

台股連兩季大漲超過千點，奠定今年行情不凡基礎，按台股慣性，下半年指數漲勢多優於上半年，台股在下半年電子業旺季到來後，更可望迎來「有基之彈」，基本面跟上後，買盤將更具信心。

不過，美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話持續「放鷹」，暗示年底前可能還會再升2碼，帶動美元指數走強、新台幣轉弱，新台幣匯率30日收在31.135元，創七個月新低，是台股回穩的最大阻礙。

展望後市，若新台幣出現止貶跡象，使熱錢暫緩匯出，則台股加速尋找支撐，展開「先蹲後跳」的進程就會加快，新台幣匯率走勢將是7月必須觀察的重要指標。

選股方面，第三季建議可持續把握大趨勢作為投資方向，包括人工智慧（AI）、伺服器、再生能源、軍工／航太等族群，明年總統大選前半年選舉行情將展開，政策題材股均有表現機會，此外，整理期的誘空籌碼，也可能成為下一波助漲籌碼。

延伸閱讀

第3洞︱生技＋營收佳股 達人雙布局

劉彥良︱訊聯生技展將登場

陳雅頎︱緯穎股價創新高

陳秀芳︱佶優強攻電動車商機