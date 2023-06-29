電子、金融領軍穩盤 台股修正尚未結束
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|6/21股價(元)
|6/29股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6276
|安鈦克
|46
|42.55
|50.80
|19.39
|37.95
|1477
|聚陽
|5
|272.50
|298.50
|9.54
|13.00
|5511
|德昌
|27
|70.80
|71.00
|0.28
|0.54
|2340
|台亞
|67
|44.30
|43.35
|-2.14
|-6.36
|5289
|宜鼎
|5
|354.50
|326.00
|-8.04
|-14.25
|3.09
|30.88
投組表現：
安鈦克（6276）表現最佳，受惠首季每股純益（EPS）0.78元優於去年全年，本周連拉兩根漲停，盤中再創新高。
宜鼎（5289）表現最差，股價拉回月線有撐，下半年需求回升，留意止穩轉強點。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾28日表示，勞動力市場強勁推動消費支出，不排除連續升息；不過，聯準會盤後公布年度銀行壓力測試，所有美國銀行都經受住嚴重的經濟衰退，顯示金融體系仍十分強健，不應過度擔憂銀行危機。此外，中美晶片戰持續，外傳美國將對大陸實施新一波人工智慧（AI）晶片管制，相關科技股股價迎來動蕩。
台股自高檔修正後出現止穩反彈，連三日不破低才可視為短多，指數29日開高拉回平盤震盪，大型股表現較為疲弱，上市櫃公司即將公布6月營收，投資人可留意營收、財報強勢股，搭配技術型態轉強再行布局。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|6/21股價(元)
|6/29股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6276
|安鈦克
|47
|42.55
|50.80
|19.39
|38.78
|8048
|德勝
|33
|61.20
|62.60
|2.29
|4.62
|7402
|邑錡
|23
|87.60
|87.20
|-0.46
|-0.92
|1905
|華紙
|69
|28.85
|28.30
|-1.91
|-3.80
|3032
|偉訓
|29
|67.50
|58.50
|-13.33
|-26.10
|1.26
|12.58
投組表現：
安鈦克（6276）表現最佳，首季獲利賺贏去年全年，全年營運看俏，帶動股價沿5日線走強，盤中續創新高。
偉訓（3032）表現最差，股價回測上升趨勢線後連兩日上漲，後續仍須補量才能再上。
盤勢預測：
台股在本周初短短兩日跌掉逾300點後，多方自月線附近開始發動反擊，不過萬七之上賣壓沈重，整體表現虎頭蛇尾，大盤29日更留下超過百點的長上影線，終場僅小漲6點。由於新台幣貶勢尚未扭轉，加上外資期現貨續站賣方，研判指數會僵在月線附近進行震盪築底。
電子股休息下資金將轉向非電族群，尤其7月底亞洲生技大展登場，加上生技指數剛突破今年以來的三角收斂型態，聿新科、雙美、杏一及中裕分屬智慧醫療、醫學美容、連鎖藥局和新藥開發，股價29日皆亮燈漲停，代表資金是全面進駐而非鎖定特定次族群。操作上已大漲或漲停的個股不用急追，可等拉回量縮再進場，或是留意其他營運與中長期均線皆向上的生技個股即可。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|6/21股價(元)
|6/29股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6276
|安鈦克
|56
|42.55
|50.80
|19.39
|46.20
|7402
|邑錡
|27
|87.60
|87.20
|-0.46
|-1.08
|1905
|華紙
|53
|28.85
|28.30
|-1.91
|-2.92
|8358
|金居
|23
|65.00
|60.10
|-7.54
|-11.27
|3032
|偉訓
|33
|67.50
|58.50
|-13.33
|-29.70
|0.12
|1.24
投組表現：
安鈦克（6276）表現最佳，股價29日上漲2.73％，股價連續上攻、後市仍可期。
偉訓（3032）表現最差，股價29日上漲4.28％，股價止穩續攻。
盤勢預測：
美國總統拜登28日宣布考慮再對大陸實施禁銷售人工智慧（AI）晶片，但輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價均開低走高，激勵台股29日開盤大漲，加權指數盤中最高衝上17,077.44點，強彈逾140點，電子股、金融股領軍扮演穩盤角色，不過，台股反彈並未帶量，顯示修正階段尚未結束，在投資人態度仍舊觀望下，終場漲點收斂、重返月線位置。
選股方面，市場資金重回AI伺服器類股，緯穎亮燈漲停、再創1,295元歷史新高，同集團的緯創、緯軟及啟碁均上漲；另外，記憶體南亞科順利填息，華邦電、威剛都跟進補漲；最後，本周投組看好的碳權概念股華紙，股價也開高走高，仍是可期待的再生能源主流股。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|6/21股價(元)
|6/29股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3011
|今皓
|53
|29.20
|33.75
|15.58
|24.12
|4510
|高鋒
|141
|17.45
|17.20
|-1.43
|-3.53
|8076
|伍豐
|50
|39.45
|38.15
|-3.30
|-6.50
|2610
|華航
|72
|27.90
|26.50
|-5.02
|-10.08
|6282
|康舒
|41
|48.80
|44.10
|-9.63
|-19.27
|-1.53
|-15.26
投組表現：
今皓（3011）表現最佳，29日股價小幅下跌0.3％，惟技術面仍屬強勢，且搭上車用及人工智慧（AI）題材，後市有望續創逾20年新高。
康舒（6282）表現最差，技術面弱勢，日Ｋ連四黑，但由於全年營運展望正向，建議投資人可趁拉回量縮之際逢低布局。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱升息循環尚未結束，拖累美股28日四大指數跌多漲少，其中費半下跌0.90％，台股29日開高走低，台積電（2330）下跌0.17％，加權指數終場小漲6.67點，收在16,942.3點，「萬七」得而復失、呈現小漲量縮，不過，在月線持續上揚且可望提供支撐的情況下，研判台股目前仍屬於震盪格局。
設計IP、醫療器材通路以及生物製劑29日漲勢相對整齊，矽智財（IP）股智原、創意、力旺、世芯-KY漲幅落在3.23％～4.48％不等。此外，迎接生技展到來，生技行情已悄悄起跑，醫療器材通路指標杏一強攻漲停，承業醫、佳醫漲幅7.2％、6.95％，建議投資人可往生技族群找尋機會，特別是獲利有亮點的個股。
選股方面，台股29日短線多空頭家數出現死亡交叉，不過，許多個股仍不懼大盤震盪、強勢走揚，建議投資人操作上仍應挑選具有題材、營收有亮點的個股。
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