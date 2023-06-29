電子、金融領軍穩盤 台股修正尚未結束

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 6/21股價(元) 6/29股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6276 安鈦克 46 42.55 50.80 19.39 37.95 1477 聚陽 5 272.50 298.50 9.54 13.00 5511 德昌 27 70.80 71.00 0.28 0.54 2340 台亞 67 44.30 43.35 -2.14 -6.36 5289 宜鼎 5 354.50 326.00 -8.04 -14.25 3.09 30.88

投組表現：

安鈦克（6276）表現最佳，受惠首季每股純益（EPS）0.78元優於去年全年，本周連拉兩根漲停，盤中再創新高。

宜鼎（5289）表現最差，股價拉回月線有撐，下半年需求回升，留意止穩轉強點。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾28日表示，勞動力市場強勁推動消費支出，不排除連續升息；不過，聯準會盤後公布年度銀行壓力測試，所有美國銀行都經受住嚴重的經濟衰退，顯示金融體系仍十分強健，不應過度擔憂銀行危機。此外，中美晶片戰持續，外傳美國將對大陸實施新一波人工智慧（AI）晶片管制，相關科技股股價迎來動蕩。

台股自高檔修正後出現止穩反彈，連三日不破低才可視為短多，指數29日開高拉回平盤震盪，大型股表現較為疲弱，上市櫃公司即將公布6月營收，投資人可留意營收、財報強勢股，搭配技術型態轉強再行布局。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 6/21股價(元) 6/29股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6276 安鈦克 47 42.55 50.80 19.39 38.78 8048 德勝 33 61.20 62.60 2.29 4.62 7402 邑錡 23 87.60 87.20 -0.46 -0.92 1905 華紙 69 28.85 28.30 -1.91 -3.80 3032 偉訓 29 67.50 58.50 -13.33 -26.10 1.26 12.58

投組表現：

安鈦克（6276）表現最佳，首季獲利賺贏去年全年，全年營運看俏，帶動股價沿5日線走強，盤中續創新高。

偉訓（3032）表現最差，股價回測上升趨勢線後連兩日上漲，後續仍須補量才能再上。

盤勢預測：

台股在本周初短短兩日跌掉逾300點後，多方自月線附近開始發動反擊，不過萬七之上賣壓沈重，整體表現虎頭蛇尾，大盤29日更留下超過百點的長上影線，終場僅小漲6點。由於新台幣貶勢尚未扭轉，加上外資期現貨續站賣方，研判指數會僵在月線附近進行震盪築底。

電子股休息下資金將轉向非電族群，尤其7月底亞洲生技大展登場，加上生技指數剛突破今年以來的三角收斂型態，聿新科、雙美、杏一及中裕分屬智慧醫療、醫學美容、連鎖藥局和新藥開發，股價29日皆亮燈漲停，代表資金是全面進駐而非鎖定特定次族群。操作上已大漲或漲停的個股不用急追，可等拉回量縮再進場，或是留意其他營運與中長期均線皆向上的生技個股即可。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 6/21股價(元) 6/29股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6276 安鈦克 56 42.55 50.80 19.39 46.20 7402 邑錡 27 87.60 87.20 -0.46 -1.08 1905 華紙 53 28.85 28.30 -1.91 -2.92 8358 金居 23 65.00 60.10 -7.54 -11.27 3032 偉訓 33 67.50 58.50 -13.33 -29.70 0.12 1.24

投組表現：

安鈦克（6276）表現最佳，股價29日上漲2.73％，股價連續上攻、後市仍可期。

偉訓（3032）表現最差，股價29日上漲4.28％，股價止穩續攻。

盤勢預測：

美國總統拜登28日宣布考慮再對大陸實施禁銷售人工智慧（AI）晶片，但輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價均開低走高，激勵台股29日開盤大漲，加權指數盤中最高衝上17,077.44點，強彈逾140點，電子股、金融股領軍扮演穩盤角色，不過，台股反彈並未帶量，顯示修正階段尚未結束，在投資人態度仍舊觀望下，終場漲點收斂、重返月線位置。

選股方面，市場資金重回AI伺服器類股，緯穎亮燈漲停、再創1,295元歷史新高，同集團的緯創、緯軟及啟碁均上漲；另外，記憶體南亞科順利填息，華邦電、威剛都跟進補漲；最後，本周投組看好的碳權概念股華紙，股價也開高走高，仍是可期待的再生能源主流股。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 6/21股價(元) 6/29股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3011 今皓 53 29.20 33.75 15.58 24.12 4510 高鋒 141 17.45 17.20 -1.43 -3.53 8076 伍豐 50 39.45 38.15 -3.30 -6.50 2610 華航 72 27.90 26.50 -5.02 -10.08 6282 康舒 41 48.80 44.10 -9.63 -19.27 -1.53 -15.26

投組表現：

今皓（3011）表現最佳，29日股價小幅下跌0.3％，惟技術面仍屬強勢，且搭上車用及人工智慧（AI）題材，後市有望續創逾20年新高。

康舒（6282）表現最差，技術面弱勢，日Ｋ連四黑，但由於全年營運展望正向，建議投資人可趁拉回量縮之際逢低布局。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱升息循環尚未結束，拖累美股28日四大指數跌多漲少，其中費半下跌0.90％，台股29日開高走低，台積電（2330）下跌0.17％，加權指數終場小漲6.67點，收在16,942.3點，「萬七」得而復失、呈現小漲量縮，不過，在月線持續上揚且可望提供支撐的情況下，研判台股目前仍屬於震盪格局。

設計IP、醫療器材通路以及生物製劑29日漲勢相對整齊，矽智財（IP）股智原、創意、力旺、世芯-KY漲幅落在3.23％～4.48％不等。此外，迎接生技展到來，生技行情已悄悄起跑，醫療器材通路指標杏一強攻漲停，承業醫、佳醫漲幅7.2％、6.95％，建議投資人可往生技族群找尋機會，特別是獲利有亮點的個股。

選股方面，台股29日短線多空頭家數出現死亡交叉，不過，許多個股仍不懼大盤震盪、強勢走揚，建議投資人操作上仍應挑選具有題材、營收有亮點的個股。