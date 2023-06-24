台股攻上「萬七」後，受端午長假效應影響，行情轉趨震盪，前波強勢電子股慘遭賣壓襲擊，聯發科（2454）20日除息行情失靈，權王台積電（2330）也失守5日線，月底前仍有多檔重量級權值股將陸續除息，長榮（2603）30日將除息70元，股息活水蓄勢待發，個股填息能力也備受關注。

美國聯準會（Fed）6月「跳過」升息，保留更多時間判讀經濟數據發展，法人指出，短線美國貨幣決策仍將對台美股市造成干擾，然國際情勢軟著陸氛圍未變，台股未來仍有望維持高檔整理態勢，唯獨在類股表現上恐有較大分歧，投資人布局難度高，也考驗達人選股汰弱留強能力。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組維持五檔，選入多檔下半年營運看好之個股，包括台亞半導體、電腦機殼及電源供應器製造商安鈦克、營建股德昌、工控記憶體模組廠宜鼎、紡織大廠聚陽；整體持股比率99.7％。

鴻光投顧分析師陳秀芳上周「開門紅」奪冠後，本周投組把握6月營收續強、下半年轉機「兩大主軸」，選入和大集團旗下高鋒、航空股華航、電源廠康舒、工業電腦廠伍豐、連接線材今皓；整體持股水位99.9％。

至於華冠投顧分析師劉彥良投組也全數翻新，選進網通廠德勝、縮時相機大廠邑錡、安鈦克、碳權概念股華紙、電源供應器廠偉訓；整體持股比重達99.8％，個股間占比差異不大，五檔個股皆在19％～21％間。

摩爾投顧分析師張貽程則選入多檔上周轉強股，包含安鈦克、邑錡、偉訓、華紙及PCB上游銅箔廠金居，看好低檔股大展落後補漲攻勢；整體持股比率高達100％，其中安鈦克、邑錡、偉訓三檔占比均逾2成，另兩檔則占約15％。

本循環逐洞賽首周賽事結果出爐，兩位新參賽者可謂「初生之犢不畏虎」，初來乍到就以凌厲攻勢給衛冕軍下馬威。陳秀芳繳出7.42％的高報酬，勇奪本循環首座周冠軍，陳雅頎績效也高達5.8％、緊追在後，充分展現巾幗不讓鬚眉的精神；而張貽程、劉彥良則分別以-0.78％、-2.21％的單周績效，位居第三及第四名。

在達人上周投組中，陳秀芳選入的首利挾低價優勢，單周績效「一馬當先」衝上29.5％；此外，陳雅頎選入的華經5月自結稅後純益2,300萬元，年增2.46倍，也激勵股價單周發動落後補漲、勁揚12.42％，同步繳出雙位數周漲幅。

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