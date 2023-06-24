陳秀芳︱高鋒 Q2拚轉盈

台股連假前稍見賣壓，惟整體而言仍持穩高檔，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，現階段市場偏多氛圍不變，操作上建議鎖定具備題材且產業展望佳之個股。本周投資組合前兩大為高鋒（4510）、華航（2610），再選入康舒（6282）、伍豐（8076）與今皓（3011）。

美股20日四大指數皆墨，其中與台股關聯度高的費半指數下跌0.7％，台股21日則是開低震盪走高態勢，加權指數單周下跌86.51點，周線終止連五紅；新台幣熱錢近日來大舉匯出、匯率續貶，從籌碼面觀察，外資上周買超19.27億元、投信賣超75.59億元。

以資金流向觀察，電子成交比重維持在6成以上，21日成交比重為61.39％，帶動盤面資金再度朝電子族群聚攏，聚焦人工智慧（AI）伺服器族群，指標股緯創、廣達股價再創新高，技嘉也維持高檔震盪；另外，造紙、電腦周邊、電源供應器等指標股亦有買盤點火，富驊、偉訓、安鈦克、海韻電及首利等21日紛紛亮燈漲停。

就技術面觀察，在加權指數未跌破17,129關鍵點位前，將仍維持強勢多方震盪格局；而櫃買指數21日走勢與加權指數分歧，下跌0.34％，電腦周邊設備、電子零組件群表現抗跌，惟類股仍輪動快速，提醒投資人務必留意追價風險。

選股方面，時序進入6月最後一周，考量台股持穩高檔、現有偏多氛圍不變，且季底作帳行情展開，建議投資人在操作上，應鎖定具備題材、且產業展望佳的個股。

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