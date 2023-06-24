張貽程︱邑錡 軍工攝影概念股

受長假效應影響，台股上周轉趨震盪，摩爾投顧分析師張貽程建議，投資人可關注連假期間美股走勢，及外資於期現貨動作兩大重點。本周投資組合前兩大為安鈦克（6276）、邑錡（7402），再選入偉訓（3032）、華紙（1905）與金居（8358）。

適逢端午連假，台股上周交易日僅三天，加權指數單周下跌逾86點，大盤周K線終結連五紅。不過，台股多頭持續走N字突破型態，研判後續指數可能進入整理期，並於16,900～17,300點區間震盪。

新台幣匯率在上周連三日重貶，美元兌台幣直逼31元大關，熱錢相對流出，讓加權指數與大型權值股追價力道受限，台積電、聯發科、金控股等股價上升趨勢消失，需等待新一波熱錢匯聚，投資人可觀察外資在期現貨的動作，是否同步等幅度偏空，將會是影響台股邁進18,000點的關鍵。

美股方面，大型科技股依然牛氣沖天，包含蘋果、輝達（NVIDIA）等股價持續走高，市場看好人工智慧（AI）、元宇宙、電動車等題材，若美股在台灣連假期間續漲，後市漲勢可期。

台股上周由於交易天數減少，買盤未如6月上旬強勁，但盤面仍有亮點，包含AI帶動的伺服器供應鏈，指標股緯創在融券與借券賣出餘額增加下，股價再度急漲創新高，也帶動其他同產業類股走揚。

選股方面，關注熱門股的融券和借券賣出部位情形，是否存有軋空力道，觀光旅遊、再生能源、軍工股、電子股等，連假過後有望再現軋空行情。

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