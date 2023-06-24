陳雅頎︱台亞 迎爆發性成長

國內外股市上周普遍高檔震盪，反映部分強勢題材股短期過熱的獲利了結賣壓，啟發投顧分析師陳雅頎認為，下半年看好台股填息行情，不到萬八不罷休，選股以首季獲利亮眼、上半年營收佳、下半年優於上半年的成長股為主；本周投資組合前兩大為台亞（2340）、安鈦克（6276），再選入德昌（5511）、宜鼎（5289）與聚陽（1477）。

儘管美國5月消費者物價指數（CPI）降至4％，低於市場，仍有聯準會官員認為通膨仍在高檔，且距離2％通膨目標還有一段距離，可能需要進一步採取緊縮政策。美股主要指數上周位於高檔震盪，台股則因端午連假賣壓及除權息旺季到來，大盤創高後陷入震盪，預期連假後買盤回籠，有利填息行情。

除人工智慧（AI）族群5月多數個股創新高、6月又續強外，散熱族群也是關注焦點，奇鋐、健策紛紛創下今年新高價，至於記憶體族群方面，指標股美光強勢有利記憶體族群補漲，南亞科自谷底反彈超過6成，股價挑戰2022年高點，DRAM模組AI占比高的宜鼎上周也創波段新高。

此外，汽車零組件族群仍是人氣焦點，尤其特斯拉股價連13漲，相關車電股端午連假後有補漲空間，車用連接器廠胡連上周召開股東會，董事長張子雄表示，已看到車市向上，預計第三季起營收更強、下半年優於上半年；無獨有偶，東陽總裁吳永祥也在股東會指出，汽車零件市場需求好轉，營運動能將穩定成長。

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