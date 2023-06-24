劉彥良︱德勝 H2營運看俏

端午連假在即賣壓加重，台股終止周線連五紅，華冠投顧分析師劉彥良表示，若上市櫃5日均線下彎情況短期內無法扭轉，指數不排除回防月線，不過，月線轉下彎前，多數法人仍將站在買方，投資人可先將近期漲多股部分獲利了結；本周投資組合前兩大為德勝（8048）、邑錡（7402），再選入安鈦克（6276）、華紙（1905）與偉訓（3032）。

連假前賣壓出籠，上市櫃指數周線雙雙翻黑，同時5日均線反轉向下，雖中長多不變，但多方攻擊盤極可能轉為整理盤，個股走勢恐呈兩極化，投資人須盡快檢視手中持股，將資金轉移至股價站上所有均線，且中長天期均線都在向上的型態強勢股為宜。

個股方面，本周納入投資組合的的德勝，車用氮化矽陶瓷AMB載板已獲多家國際大廠認證並展開批量測試，另也取得車用IGBT封裝的關鍵性加工訂單，全年營運看俏。邑錡取得美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組訂單，加上最新縮時攝影機機產品Brinno BCC300完成全球鋪貨，全年營收有望扭轉前五月衰退轉為正成長。

此外，安鈦克調整產品結構與庫存去化有成，首季營收走弱但毛利率突破3成，帶動首季每股純益（EPS）超越去年全年總和。華紙6月開始交易綠電憑證，花蓮廠每月可生產超過1萬張憑證，預期未來每月可貢獻2,000萬～5,000萬元售電利益，有助提升獲利能力。至於偉訓在高效能產品、伺服器機櫃與高階電競電源供應器出貨成長下，累計前五月營收年增超過2成。

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