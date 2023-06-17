張貽程︱青雲GPU需求強

台股多頭續邁大步，摩爾投顧分析師張貽程指出，美國聯準會（Fed）宣布6月暫停升息後立場仍偏鷹，然並未澆息台美股市多頭火種，預估在填息、投信作帳行情加持下，台股趨勢將持續向上。本周投資組合前兩大為青雲（5386）、士電（1503），再選入建準（2421）、微星（2377）與華紙（1905）。

加權指數上周大漲402.51點，周線收下連五紅，外資單周加碼買超649.35億元，自5月來已累計買超2,615.56億元，多頭方向明確，顯示台股可能尚未見到高點，後市仍有續漲空間。

美國公布5月消費者物價指數（CPI）年增4％，低於預期，美國聯準會（Fed）也如市場預期宣布6月暫停升息，雖主席鮑爾會後聲明仍偏鷹，利率點陣圖也暗示年底前可能再升2碼，然台美股市無所畏懼、續創波段新高，尤其科技巨頭蘋果、輝達、微軟等刷新歷史高，推動多頭持續前行。

台股6月進入除權息行情，台積電、緯穎、智原等多檔指標股都成功填息，代表投資人持續看好公司前景與產業未來，多頭資金並未潰散，後市可留意即將除息的指標股。

選股方面，人工智慧（AI）供應鏈發光發熱，半導體族群上周漲勢蔓延，封測股日月光投控、設備的弘塑及中砂表現皆可圈可點，法人作帳焦點依舊落在績優的主流電子股上。

至於非電主流股，則可留意漲勢再起的再生能源、重電儲能與電動車充電樁概念股，將有機會在電子休息之際接棒輪漲、航空雙雄留意拉回風險。

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