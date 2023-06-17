劉彥良︱永昕攻細胞治療

隨著電子產業陸續走出谷底，以及觀光內需股走強，台股周K連五紅，華冠投顧分析師劉彥良表示，大盤技術指標KD值仍在高檔鈍化，驚驚漲態勢不變，惟成交值16日來到4,580億元，但指數不漲反跌，高檔出現價量背離，要觀察本周多方能否換手成功，若指數失守5日線且5日線下彎，多頭攻擊盤將轉為區間震盪盤；本周投資組合前兩大為永昕（4726）、曜亞（4138），再選入九豪（6127）、江申（1525）與優群（3217）。

時序即將進入下半年，投資人應擇營運展望佳的公司操作為宜。本周納入投資組合的永昕去年透過私募引進日本JCR藥廠，全年營收有望成長兩成，與母公司晟德亦聯手入股建誼生技，強攻細胞治療CDMO市場，先導工廠動工，第一階段預計明年完工。

曜亞今年旗下「DR CYJ」健髮中心擬再展店7間，自營通路營收占比持續拉高，全年營收年增上看雙位數，獲利也將連續五年成長；九豪昆山遷廠將在本月底完成，下半年產線恢復正常後營運將開始升溫，預計全年營收成長一至兩成，另外還有逾9億元的遷廠利益尚未認列，潛在業外收益可期。

江申目前產能滿至年底，其中電動巴士車架全年營收占比有望提升至兩成，大陸轉投資事業預估自第三季開始好轉，法人看好全年營收將同步創高；優群今年新接蘋果沖壓件訂單，自本月開始將一路出貨到10月，預估本季業績將優於上季和去年同期，全年營收將有雙位數成長。

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