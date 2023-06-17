陳秀芳︱安普新客戶新品挹注

台股續揚，周線拉出連五紅，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，短線開始出現多頭家數下降、空頭家數上升跡象，建議投資人仍應著重操作長線趨勢佳、題材股為宜。本周投資組合前兩大為安普新（6743）、首利（1471），再選入漢翔（2634）、亞力（1514）與中環（2323）。

台股16日開低震盪，電子股稍作休息，台積電、聯發科跌幅分別達0.34％、1.96％，終場加權指數下跌46.07點，然受富時指數季度調整盤後生效影響，最後一盤爆出巨量，使台股成交量能放大至4,500億元以上，惟周線仍順利拉出連五紅。外資上周合計買超台股649.35億元，投信則是提款28.75億元。

不過，加權指數16日雖收黑，惟技術面仍屬於高檔震盪格局，關鍵點位17,129點若並未跌破，都有望維持強勁態勢；而櫃買指數走勢則與加權指數一致，小跌0.16％，收223.81點。

展望後市，大盤近期狹人工智慧（AI）題材光環，帶動相關供應鏈展開一連串的凌厲漲勢，不過，短線也開始出現多頭家數下降、空頭家數上升的跡象，個股則維持「強者恆強、弱者恆弱」的態勢。

選股方面，台股本波漲勢並非雨露均霑的行情，投資人在操作上建議以題材股、長線展望確立的個股為主；其中，巴黎國際航空太空展19日即將展開，有望帶動軍工、航太概念股進一步發動，另外，夏季用電量大增，缺電題材股也蠢蠢欲動，投資人可在這兩大族群中找尋機會。

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