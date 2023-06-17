陳雅頎︱華經訂單滿手

台積電突破盤整區間，激勵台股上周大漲402點，創今年新高，啟發投顧分析師陳雅頎認為，當前無論從總經面、基本面、技術面來看，牛市行情十分強勁，部分強勢題材股漲幅動輒30％以上，短期有過熱現象可能有部分獲利了結、進入高檔震盪，長期而言看好台股續創新高，挑戰萬八大關；本周投資組合前兩大為華經（2468）、聚陽（1477），再選入亞力（1514）、欣銓（3264）與江申（1525）。

蘋果與微軟上周股價雙創歷史新高，特斯拉也創史上最長連漲紀錄，科技龍頭股強勢表現，引領國際股市上漲，美股標普500指數自2022年10月低點3,577點反彈超過20％，技術型態多頭確立。美國5月消費者物價指數（CPI）降至4％，優於市場預期，顯示政策有效，聯準會（Fed）6月利率決議也維持不升息。

展望本周，國內外股市持續創高，顯示多頭格局強勁，選股回歸基本面及股價位階，尤以首季財報亮眼、5月營收佳、下半年優於上半年的成長股為主，加上6月除權息旺季，穩定合理的現金殖利率也是選股參考。

從個股角度，最熱門的AI族群5月創高後、6月續強，散熱族群同樣受惠AI題材，奇鋐、健策、雙鴻等個股6月也都創今年新高價，有題材和實質獲利，後續值得關注。

此外，很多去年空頭的電子族群也相當亮眼，如砷化鎵上游磊晶廠全新，自去年谷底以來已大漲130％，記憶體大廠南亞科谷底反彈也超過6成，距2022年高點已相去不遠。

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