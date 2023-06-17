美國聯準會（Fed）6月利率如市場預期按兵不動，且通膨數據持續降溫，台股單周再度大漲402點，波段高點推升至17,346點，在奔騰牛市下，也是逐洞賽新舊循環的落幕與展開，新加入及順利晉級的四位達人將迎來新一輪的考驗。

逐洞賽循環的收官戰，最終由卓楷偉以總報酬8.88％、投組個股全數收紅，成功搶下最後一洞冠軍寶座，可惜在總競賽成績，仍以兩洞冠軍、累積績效46.55％飲恨落敗；另外羅雅渝同樣以兩洞冠軍、累積績效33.77％，未能晉級下一循環，不過，淘汰的兩位達人的累計報酬仍遠遠勝過期間大盤報酬的8.74％，實力強勁。

晉級達人方面，張貽程與劉彥良均展現出高超操盤能力，各擁四洞冠軍，不過，張貽程最終以總績效54.32％的表現略勝於劉彥良的51.88％，再度勇奪循環賽的冠軍頭銜，連續三次的循環賽冠軍更是彰顯張貽程深厚的操盤能力。

本周新一輪的循環賽正式開跑，除張貽程將持續挑戰四連霸的偉業外，劉彥良的能力同樣不可小覷，另外也新加入兩位參賽者，包括啟發投顧分析師陳雅頎、鴻光投顧分析師陳秀芳，充分展現巾幗不讓鬚眉的精神。台股短線漲多後，多頭格局雖未被破壞，但高檔已出現輕微的價量背離現象，個股強弱差異化加大，考驗著新舊達人們的操盤能力。

陳雅頎看好多頭格局強勁，選股以首季財報亮眼、5月營收佳、下半年優於上半年的成長股為主，首周共選入五檔個股，包括華經、聚陽、亞力、欣銓及江申，整體持股比重達100％，其中籌碼重押華經，比重逾4成，其餘四檔個股介於14％～16％。

陳秀芳首周加入安普新、首利、漢翔、亞力及中環，操作上以題材股、長線展望確立的個股為主；整體持股水位同樣高達100％，籌碼前兩大為安普新及首利，分別占27.7％、25.1％，其餘三檔個股占比介於13％～17％。

至於成功晉級的劉彥良在新一輪的逐洞賽循環首周選進生技CDMO公司永昕、醫美產品服務供應商曜亞、陶瓷基板廠九豪、汽車零組件股江申、連接器廠優群等；整體持股比重達99.6％，個股間占比差異不大，五檔個股皆在19％～20％。

頂著循環三連冠光芒的張貽程在本周投組當中，納入板卡廠青雲、重電股士電、散熱風扇大廠建準、電競業者微星及碳權指標股華紙；整體持股仍維持高檔，達99.9％，五檔個股介於19％～21％。

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