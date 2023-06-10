羅雅渝︱精測切入MR測試

ChatGPT引爆人工智慧（AI）熱潮，證券分析師羅雅渝表示，美國各大公司一致表態要增加AI的資本支出，輝達（NVIDIA）也不斷向台積電追單，可見AI將是未來所有企業發展的重點，台廠相關供應鏈受惠可期。本周投資組合前兩大為精測（6510）、金寶（2312），再選入台亞（2340）、日月光投控（3711）、精英（2331）與樺晟（3202）。

美國聯準會（Fed）激進升息長達一年的時間，3月爆發美國矽谷銀行倒閉、5月底美債上限達成協議危機解除後，整體投資氣氛趨向穩定，再加上目前美債殖利率曲線倒掛，市場預期升息循環已步入尾聲，若明確停止升息，可望帶動科技股再掀一波漲升行情。

選股方面，輝達第二季對台積電的訂單，可望提升占比至15％～20％，躍升成為台積電第二大客戶，加上13日的超微（AMD）發表會，將亮相資料中心與AI產品，研判AI長線仍為市場主流，矽智財（IP）、IC設計、ABF載板、CoWoS先進封裝、伺服器、散熱、高速傳輸等族群也可望受惠。

展望後市，TrendForce預估，今年聊天機器人（ChatBot）相關應用，出貨量年成長可達8％，2022～2026年複合成長率達10.8％。AI新科技發展之際，除雲端平台需採購先進製程的半導體，其他硬體設備和軟體、車用、通訊、運算、工業、儲存產業也將快速發展，是相對看好的產業。

此外，立法院5月底已修正通過「再生能源發展條例」，重點包括配合國際風電技術發展，擴大離岸風電設置範圍，綠能、再生能源、節能、創能、儲能及智慧系統整合的能源轉型再掀熱潮，電動車亦可望保持成長趨勢，看好相關車用電子股後續表現。

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