卓楷偉︱凌華攜手輝達攻AI

台股上周燒燙燙，證券分析師卓楷偉認為，台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動台廠從散熱、伺服器、半導體、IP周邊雨露均霑， AI已從根本上重新塑造電腦，是台灣企業的黃金機遇。本周投資組合前兩大為凌華（6166）、伍豐（8076），再選入麗清（3346）、陽程（3498）、杏輝 （1734）與憶聲（3024）。

台股加權指數9日收在16,886.4點，單周上漲179.49點，漲幅1.07％，台股6月成交日均量略放大近3千億元，除了消化市場套牢賣壓，量能也明顯放大，代表鉅額資金願意買單，量價齊揚，實屬正面且健康的格局架構。

在AI風潮席捲下，訂單可望蜂擁而至，台廠站在有利的位置上前行，輝達（NVIDIA）開啟的新時代，除了AI浪潮外更有物聯網（IoT）及運算產業背後的千億個裝置，投資人可掌握話題伺機布局。

展望後市，時序進入除權息旺季，台股今年配息約2兆元，在高殖利率穩固底氣，再擁有新題材趨勢加持下，個股受資金追捧時漲幅可觀。

選股方面，首重與輝達長期合作的工業電腦（IPC）股，尤其在AI和IoT雙方早已深化合作，後市可望扶搖直上。

此外，電子標籤尚在起步階段，全球零售貨架上占比仍不到1成，未來更可望應用到教育、醫療、物流、公共事務產業，具爆發性成長空間；在全球節能減碳大趨勢下，電力控制熱潮，以及智慧能源、電力儲能等，將帶動營運愈趨樂觀。

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