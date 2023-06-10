劉彥良︱優群蘋果啟動拉貨

台股維持「驚驚漲」格局，蓄勢挑戰「萬七」關卡，華冠投顧分析師劉彥良指出，多方攻勢將以5日線為依歸，只要該線未下彎，投資人就無需預設高點。本周投資組合前兩大為優群（3217）、盛達（3027），再選入江申（1525）、展碁國際（6776）與科妍（1786）。

台股上周持續走揚，加權指數單周上漲179.49點，周線拉出連四紅，不過，股匯不同調仍為台股埋下隱憂，預估加權指數本月漲幅將難與5月比擬，惟在內資態度積極下，先前漲勢遜於大盤的櫃買指數近期將有望啟動落後補漲。

而轉型儲能業務的盛達，在子公司盛齊綠能兩座儲能案場完工認列下，帶動5月營收創下新高；車架大廠江申目前巴士車架在手訂單逾800輛，激勵5月營收年月雙增，公司計劃年底前將日產能擴充1倍，全年營收獲利有望創高。

此外，作為微軟CSP雲端服務供應商的展碁國際， 除了任天堂《薩爾達傳說：王國之淚》大賣之外，也隨著微軟Azure OpenAI提供ChatGPT功能，將整合Adobe與其他軟硬體產品應用，搶攻AI商機。

玻尿酸大廠科妍受惠關節腔注射液出貨成長，帶動5月營收創下今年新高。下半年則在中國市場回溫下業績成長可期，同時，科妍已計劃擴大進軍南美市場，營運增添動能。

選股方面，建議投資人可回歸基本面，鎖定財報績優、下半年營運展望樂觀的個股，各大上市櫃公司也將在近期密集公布5月營收，雙率雙增股可多加著墨。

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