第12洞︱台股衝高 達人最終戰見真章

台股「驚驚漲」，加權指數在「萬七」關前來回試探，本周全球股市重大事件一籮筐，除美國5月通膨率、美國聯準會（Fed）升息決策公布外，護國神山台積電（2330）、股王信驊（5274）15日也將同步除息，市場關注在人工智慧（AI）題材助威下，權王能否再次上演秒填息戲碼。

市場高度預期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）本月將採取「鷹式暫緩升息」，顯示暫停升息並不等於轉向寬鬆，投資人繃緊神經，不過，台股多頭架構未遭破壞，加上投信季底作帳、除權息旺季加持，整體市場行情仍偏樂觀。

台股持續衝高，惟資金在類股間輪動快速，考驗達人選股能力，本循環逐洞賽進入最後一周，達人使出渾身解數、力拚搶下關鍵一勝。

上市櫃公司5月營收密集公布，華冠投顧分析師劉彥良本周投組鎖定營收績優股，選入連接器廠優群、電源供應器盛達、汽車零組件江申、資訊通路商展碁國際、生技股科妍；整體持股比率99.8％，個股占比介於19％～21％。

證券分析師羅雅渝本周投組維持在六檔，選入測試介面廠精測、金寶電子、台亞半導體、封測龍頭日月光投控、電子廠精英、搶攻離岸風電國產化商機的樺晟；整體持股比率100％，投組首重精測、占23％，其餘則均在2成以下。

證券分析師卓楷偉持股也同為六檔，選入工業電腦廠凌華及伍豐、LED車燈模組廠麗清、設備供應廠商陽程、學名藥大廠杏輝、老牌家電廠憶聲；整體持股比率99.7％，凌華、伍豐占比均在2成以上，其餘四檔則介於8％～18％。

摩爾投顧分析師張貽程則鎖定多檔上周強勢股，看好「強者恆強」吸金態勢，著重押寶青雲、華擎兩檔板卡股，占比49.9％、38.2％，再加入化工工程顧問大廠擎邦、AI伺服器指標股廣達、再生晶圓廠中砂；整體持股比率99.8％。

逐洞賽第11洞競賽結果出爐，劉彥良再次以8.93％的高報酬站上衛冕者寶座，順利奪下個人本循環第四洞冠軍，而卓楷偉、羅雅渝、張貽程則分別以4.36％、2.67％及0.95％的單周績效，位居第二至四名。

本循環逐洞賽達人再度拚戰到最後一刻，本周「終局之戰」戰況激烈，劉彥良連兩周奪冠後戰績急起直追，不僅與張貽程同樣坐擁四洞冠軍，累計績效目前更已衝上49.77％、暫居領先地位，兩位達人差距甚微，也為本周賽事更添刺激感。

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