台股成交量明顯萎縮 高檔追價意願減弱

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4533 協易機 147 13.65 16.30 19.41 38.96 2399 映泰 97 20.60 21.60 4.85 9.70 6111 大宇資 22 88.50 88.00 -0.56 -1.10 4973 廣穎 69 28.75 28.30 -1.57 -3.11 6438 迅得 18 114.00 111.00 -2.63 -5.40 3.91 39.05

投組表現：

協易機（4533）表現最佳，伺服沖床可較傳統沖床明顯減少碳排，並已獲得歐盟CE認證，後市可期，股價6日再度跳空強漲，寫連二紅。

迅得（6438）表現最差，股價6日向下修正，摜破5日均線，惟在手訂單逾30億元，量縮整理後可望再度向上。

盤勢預測 ：

台股維持「驚驚漲」格局，不過6日成交量已明顯萎縮，說明5月至今急漲後，高檔追價意願已減弱，由於本波漲勢為股匯不同調，因此投資人須提防指數漲多休息，多方攻擊盤是否結束可以5日線何時下彎作為判斷準則。

櫃買指數5日越過前高但6日馬上拉回，為技術面上常見的空頭抵抗型態，不過進一步觀察成交量約與5日持平，因此在短線震盪過後，隨時有機會補量轉強再創新高，投資人應把握震盪之際逢低撿便宜。

沖床大廠協易機本周連二日攻上漲停，其伺服沖床產品的耗電量僅傳統沖床的三分之一。目前全台約有一萬台沖床，若全數升級為伺服沖床約可省下6成碳排量，相當每年種植140座大安森林公園的樹木量，未來商機可期。

上市櫃5月營收陸續公告中，轉攻儲能市場的盛達5月營收2.66億元，繳出月增 67.3％、年增292.1％的驚人成長率，股價6日跳空漲停一價到底，投資人近日可關注營收資訊，把握財報效應下的投資機會。

◎ 證券分析師羅雅渝

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2323 中環 100 12.25 13.00 6.12 7.50 3711 日月光投控 16 116.50 121.50 4.29 8.00 3363 上詮 30 46.20 47.60 3.03 4.20 8086 宏捷科 23 88.10 89.60 1.70 3.45 1904 正隆 40 33.25 33.55 0.90 1.20 1504 東元 40 54.10 54.50 0.74 1.60 2.60 25.95

投組表現：

中環（2323）表現最佳，首季轉盈，預估第二季可持續獲利，下半年也將受惠旗下Verbatim進入傳統消費性電子旺季，看好其今年可望擺脫虧損、重回獲利。

東元（1504）表現最差，重電股集體漲多回檔，惟受惠智慧能源、機電系統二大事業成長帶動，營收、營業利益仍將穩步成長，後市持續看好。

盤勢預測：

美國5月ISM非製造業指數降至50.3，物價指數創三年來新低，此外，4月工廠訂單月增0.4％，也差於預期，美股四大指數5日同步收黑，其中又以費半指數下跌1.64％、跌幅較深；另一方面，蘋果在開發者大會（WWDC）發表頭戴裝置Vision Pro後，因售價過高，導致市場對其銷售狀況存疑，使股價由原先的大漲創高反轉走跌。 台積電6日召開股東會，股價走揚、成為穩盤重心，帶領台股早盤一度衝高至16,793.81點，終場上漲47.23點，收在16,761.66點。

選股方面，因VisionPro售價約新台幣10萬元，考驗「果粉」忠誠度及荷包，使市場反應相對冷淡，台股蘋果供應鏈也未能如預期上演慶賀行情，光學、元宇宙概念股表現弱勢，大立光、玉晶光、宏達電、威盛等全數走弱。

盤面抗跌族群則有觀光、汽車、半導體等，台積電6日股東會中透露市場需求回升，將準備迎接明年成長，激勵其股價收盤重返560元大關，台股高檔盤堅震盪，維持多方格局不變。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1528 恩德 72 12.50 13.60 8.80 7.92 2302 麗正 100 20.95 21.30 1.67 3.50 2439 美律 20 90.50 91.80 1.44 2.60 1734 杏輝 27 35.80 36.05 0.70 0.68 6166 凌華 40 66.60 65.90 -1.05 -2.80 6441 廣錠 25 61.70 60.00 -2.76 -4.25 1.19 11.90

投組表現：

恩德（1528）表現最佳，股價盤中一度攻上14.75元，創下五年新高後，獲利了結賣壓出籠，終場下跌0.15元、留長上影線，惟後市仍可望挑戰新高點。

廣錠（6441）表現最差，電子股6日普遍拉回，盤中股價一度回測季線位置，惟第二季起儲能自動頻率控制（AFC）系統出貨逐漸放大，後市仍可望反彈。

盤勢預測：

蘋果於開發者大會（WWDC）推出新品Vision Pro，售價3,499美元，執行長庫克表示，新品將開啟「空間運算時代」，讓用戶呈現難以置信的體驗；另外，美債務上限問題暫時解決後，美國聯準會（Fed）數位官員表態暫停6月升息，降低市場不確定性。

美國供應管理協會（ISM）5月非製造業指數意外下降至50.3，低於市場預期的51.8，為今年來新低，商業活動與新增訂單均下滑，市場擔憂經濟放緩，與其面對不確定性，資金方面轉向布局成長型公司，如：具代表性的二極體大廠台半、強茂，獲利續旺、股價表現亮眼，隨全球電動車產業明朗，後市表現可期。

另外，老牌整流器大廠麗正國際科技，去年每股稅後純益（EPS）達1.06元，為歷年最佳，伴隨良好的未來成長性及豐厚的土地資產，值得投資人持續關注。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/6股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5706 鳳凰 19 109.50 118.00 7.76 16.15 6235 華孚 15 124.50 129.00 3.61 6.75 6111 大宇資 22 88.50 88.00 -0.56 -1.10 1513 中興電 17 117.00 113.50 -2.99 -5.95 1519 華城 13 158.00 153.00 -3.16 -6.50 0.94 9.35

投組表現：

鳳凰（5706）表現最佳，旅遊股先蹲後跳，股價6日強勢攻漲停、再創歷史新高。

華城（1519）表現最佳，重電強勢股創高後拉回，股價6日下跌1.92％，連兩日回檔，維持高檔整理態勢。

盤勢預測：

美股四大指數5日全盤皆墨，不過，台股加權指數6日仍舊逆勢開平走高，盤中最高點衝上16,793.81點，續創1年新高，呈現「驚驚漲」格局，儘管大盤漲點在午盤後收斂，惟最後一盤奮力拉尾盤向上，揭示了多頭的方向。

選股方面，市場資金焦點轉向觀光題材股，本周投組看好的鳳凰股價6日亮燈漲停、並創下歷史新高，五福、易飛網等也同步攻頂，解封受惠族群「一枝獨秀」；反觀AI題材股，則仍呈現整理格局，矽智財（IP）、伺服器等類股漲跌互見。