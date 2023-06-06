台股成交量明顯萎縮 高檔追價意願減弱
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4533
|協易機
|147
|13.65
|16.30
|19.41
|38.96
|2399
|映泰
|97
|20.60
|21.60
|4.85
|9.70
|6111
|大宇資
|22
|88.50
|88.00
|-0.56
|-1.10
|4973
|廣穎
|69
|28.75
|28.30
|-1.57
|-3.11
|6438
|迅得
|18
|114.00
|111.00
|-2.63
|-5.40
|3.91
|39.05
投組表現：
協易機（4533）表現最佳，伺服沖床可較傳統沖床明顯減少碳排，並已獲得歐盟CE認證，後市可期，股價6日再度跳空強漲，寫連二紅。
迅得（6438）表現最差，股價6日向下修正，摜破5日均線，惟在手訂單逾30億元，量縮整理後可望再度向上。
盤勢預測 ：
台股維持「驚驚漲」格局，不過6日成交量已明顯萎縮，說明5月至今急漲後，高檔追價意願已減弱，由於本波漲勢為股匯不同調，因此投資人須提防指數漲多休息，多方攻擊盤是否結束可以5日線何時下彎作為判斷準則。
櫃買指數5日越過前高但6日馬上拉回，為技術面上常見的空頭抵抗型態，不過進一步觀察成交量約與5日持平，因此在短線震盪過後，隨時有機會補量轉強再創新高，投資人應把握震盪之際逢低撿便宜。
沖床大廠協易機本周連二日攻上漲停，其伺服沖床產品的耗電量僅傳統沖床的三分之一。目前全台約有一萬台沖床，若全數升級為伺服沖床約可省下6成碳排量，相當每年種植140座大安森林公園的樹木量，未來商機可期。
上市櫃5月營收陸續公告中，轉攻儲能市場的盛達5月營收2.66億元，繳出月增 67.3％、年增292.1％的驚人成長率，股價6日跳空漲停一價到底，投資人近日可關注營收資訊，把握財報效應下的投資機會。
◎ 證券分析師羅雅渝
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2323
|中環
|100
|12.25
|13.00
|6.12
|7.50
|3711
|日月光投控
|16
|116.50
|121.50
|4.29
|8.00
|3363
|上詮
|30
|46.20
|47.60
|3.03
|4.20
|8086
|宏捷科
|23
|88.10
|89.60
|1.70
|3.45
|1904
|正隆
|40
|33.25
|33.55
|0.90
|1.20
|1504
|東元
|40
|54.10
|54.50
|0.74
|1.60
|2.60
|25.95
投組表現：
中環（2323）表現最佳，首季轉盈，預估第二季可持續獲利，下半年也將受惠旗下Verbatim進入傳統消費性電子旺季，看好其今年可望擺脫虧損、重回獲利。
東元（1504）表現最差，重電股集體漲多回檔，惟受惠智慧能源、機電系統二大事業成長帶動，營收、營業利益仍將穩步成長，後市持續看好。
盤勢預測：
美國5月ISM非製造業指數降至50.3，物價指數創三年來新低，此外，4月工廠訂單月增0.4％，也差於預期，美股四大指數5日同步收黑，其中又以費半指數下跌1.64％、跌幅較深；另一方面，蘋果在開發者大會（WWDC）發表頭戴裝置Vision Pro後，因售價過高，導致市場對其銷售狀況存疑，使股價由原先的大漲創高反轉走跌。 台積電6日召開股東會，股價走揚、成為穩盤重心，帶領台股早盤一度衝高至16,793.81點，終場上漲47.23點，收在16,761.66點。
選股方面，因VisionPro售價約新台幣10萬元，考驗「果粉」忠誠度及荷包，使市場反應相對冷淡，台股蘋果供應鏈也未能如預期上演慶賀行情，光學、元宇宙概念股表現弱勢，大立光、玉晶光、宏達電、威盛等全數走弱。
盤面抗跌族群則有觀光、汽車、半導體等，台積電6日股東會中透露市場需求回升，將準備迎接明年成長，激勵其股價收盤重返560元大關，台股高檔盤堅震盪，維持多方格局不變。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1528
|恩德
|72
|12.50
|13.60
|8.80
|7.92
|2302
|麗正
|100
|20.95
|21.30
|1.67
|3.50
|2439
|美律
|20
|90.50
|91.80
|1.44
|2.60
|1734
|杏輝
|27
|35.80
|36.05
|0.70
|0.68
|6166
|凌華
|40
|66.60
|65.90
|-1.05
|-2.80
|6441
|廣錠
|25
|61.70
|60.00
|-2.76
|-4.25
|1.19
|11.90
投組表現：
恩德（1528）表現最佳，股價盤中一度攻上14.75元，創下五年新高後，獲利了結賣壓出籠，終場下跌0.15元、留長上影線，惟後市仍可望挑戰新高點。
廣錠（6441）表現最差，電子股6日普遍拉回，盤中股價一度回測季線位置，惟第二季起儲能自動頻率控制（AFC）系統出貨逐漸放大，後市仍可望反彈。
盤勢預測：
蘋果於開發者大會（WWDC）推出新品Vision Pro，售價3,499美元，執行長庫克表示，新品將開啟「空間運算時代」，讓用戶呈現難以置信的體驗；另外，美債務上限問題暫時解決後，美國聯準會（Fed）數位官員表態暫停6月升息，降低市場不確定性。
美國供應管理協會（ISM）5月非製造業指數意外下降至50.3，低於市場預期的51.8，為今年來新低，商業活動與新增訂單均下滑，市場擔憂經濟放緩，與其面對不確定性，資金方面轉向布局成長型公司，如：具代表性的二極體大廠台半、強茂，獲利續旺、股價表現亮眼，隨全球電動車產業明朗，後市表現可期。
另外，老牌整流器大廠麗正國際科技，去年每股稅後純益（EPS）達1.06元，為歷年最佳，伴隨良好的未來成長性及豐厚的土地資產，值得投資人持續關注。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/6股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5706
|鳳凰
|19
|109.50
|118.00
|7.76
|16.15
|6235
|華孚
|15
|124.50
|129.00
|3.61
|6.75
|6111
|大宇資
|22
|88.50
|88.00
|-0.56
|-1.10
|1513
|中興電
|17
|117.00
|113.50
|-2.99
|-5.95
|1519
|華城
|13
|158.00
|153.00
|-3.16
|-6.50
|0.94
|9.35
投組表現：
鳳凰（5706）表現最佳，旅遊股先蹲後跳，股價6日強勢攻漲停、再創歷史新高。
華城（1519）表現最佳，重電強勢股創高後拉回，股價6日下跌1.92％，連兩日回檔，維持高檔整理態勢。
盤勢預測：
美股四大指數5日全盤皆墨，不過，台股加權指數6日仍舊逆勢開平走高，盤中最高點衝上16,793.81點，續創1年新高，呈現「驚驚漲」格局，儘管大盤漲點在午盤後收斂，惟最後一盤奮力拉尾盤向上，揭示了多頭的方向。
選股方面，市場資金焦點轉向觀光題材股，本周投組看好的鳳凰股價6日亮燈漲停、並創下歷史新高，五福、易飛網等也同步攻頂，解封受惠族群「一枝獨秀」；反觀AI題材股，則仍呈現整理格局，矽智財（IP）、伺服器等類股漲跌互見。
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