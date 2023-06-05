蘋果開發者大會將登場 這些股望受惠

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/5股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2399 映泰 97 20.60 22.65 9.95 19.89 4533 協易機 147 13.65 15.00 9.89 19.85 6111 大宇資 22 88.50 91.60 3.50 6.82 4973 廣穎 69 28.75 28.70 -0.17 -0.35 6438 迅得 18 114.00 113.00 -0.88 -1.80 4.44 44.41

投組表現：

映泰（2399）表現最佳，除了積極耕耘工業電腦應用領域外，近期更成功打進電動車充電樁供應鏈，股價具想像空間。

迅得（6438）表現最差，5月31日除息6元後，目前仍呈現貼息走勢，惟在手訂單逾30億元，可望在量縮整理後蓄勢上攻。

盤勢預測 ：

台股5月台股大漲千點但股匯不同步，預估中小型股將是未來的盤面主軸，5日櫃買指數成功突破4月高點，接下來要再戰去年元月238.92高點。

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間6日凌晨登場，預估將發表首款MR頭戴裝置，玉晶光將受惠，另外是否帶起宏達電所屬的威盛集團和相關供應鏈個股，投資人可密切關注。

展望後市，台股進入6月天，市場已將目光轉往下半年營運展望樂觀之個股，如映泰除本業好轉外，打入充電樁供應鏈具想像空間，股價5日也一舉攻上漲停；協益機伺服沖床產品獲歐盟認證，較傳統沖床可省下可觀耗電量，在全球企業尋求淨零碳排下出貨成長可期，股價5日再度攻上漲停。

◎ 證券分析師羅雅渝

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/5股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2323 中環 100 12.25 13.00 6.12 7.50 3363 上詮 30 46.20 48.40 4.76 6.60 8086 宏捷科 23 88.10 90.00 2.16 4.37 1904 正隆 40 33.25 33.75 1.50 2.00 1504 東元 40 54.10 54.70 1.11 2.40 3711 日月光投控 16 116.50 116.50 0.00 0.00 2.29 22.87

投組表現：

中環（2323）表現最佳，股價5日大漲6.12％，未來將發展高單價、高利潤策略，公司預期第二季獲利展望將會更好。

日月光投控（3711）表現最差，去年每股配發8.8元現金股利，為歷年最高，以5日收盤價116.5元計算，現金殖利率達7.55％，後市先進封測需求可望持續增強。

盤勢預測：

美國國會通過調高美債調高上限，解除債務違約的危機，而美國5月最新就業數據優於預期，顯示就業市場強勁，激勵美股道瓊指數2日大漲701.16點，四大指數漲多跌少，不過，瑞士投資機構調節輝達（NVIDIA）持股，認為AI長線看好，但短線估值已高，拖累費半指數獨自憔悴、收跌5.34點。 台股加權指數5日雖延續上漲態勢，惟台積電也熄火、前波強勢的AI概念股漲多回檔，大型權值股出現壓盤走勢；而反觀以中小型股為主的櫃買指數，則表現相對強勢，盤中最高達220.92點，創下去年3月初以來新高，資金良性輪動流向中小型股，讓中小型股也有表現空間，盤面資金維持在各產業間流動，或由同族群中的二線接棒，「落後補漲」題材當道。

選股方面，政策題材股5日走勢普遍抗跌，軍工族群走強，儲能類股大亞亮燈攻漲停、東元也走高，在面板需求有望逐季成長的預期下，面板三虎股價也同步放量上漲；另一方面，蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間6日凌晨登場，加上新機iPhone15也即將於9月亮相，蘋概股亦獲得市場關注。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/5股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1528 恩德 72 12.50 13.75 10.00 9.00 2302 麗正 100 20.95 21.30 1.67 3.50 2439 美律 20 90.50 91.30 0.88 1.60 6441 廣錠 25 61.70 62.00 0.49 0.75 6166 凌華 40 66.60 66.70 0.15 0.40 1734 杏輝 27 35.80 35.70 -0.28 -0.27 1.53 15.25

投組表現：

恩德（1528）表現最佳，部分產品訂單能見度看到年底，5日股價量價齊揚強攻漲停，後勢仍有高點可期。

杏輝（1734）表現最差，產品多元化均衡發展，惟股價量縮整理，未來補量後仍呈現多頭格局。

盤勢預測：

美國債務上限立法取得進展，眾、參議院通過舉債上限法案，將聯邦債務上限延至2025年，安定了市場情緒，VIX恐慌指數重挫至15點。目前美國聯準會（Fed）已調升聯邦資金利率至5％～5.25％，雖然5月中有傳出可能將暫停升息的消息，但官員對6月暫停升息與否仍有不同看法，並強化市場對7月升息的預期。

蘋果開法者大會（WWDC）即將登場，新品MR頭戴式顯示裝置成功與否的關鍵仍在於人工智慧（AI），凌華科技為INTEL、NVIDIA、AWS和SAS的重要合作夥伴，並以自有品牌ADLink銷售全球，近期法說表態布局Edge AI商機產品線完整，成長動能明顯，市場資金當前對於純度越高的AI股資金越是簇擁，波段行情估相當可觀。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 6/2股價(元) 6/5股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6235 華孚 15 124.50 131.00 5.22 9.75 6111 大宇資 22 88.50 91.60 3.50 6.82 1519 華城 13 158.00 156.00 -1.27 -2.60 1513 中興電 17 117.00 115.00 -1.71 -3.40 5706 鳳凰 19 109.50 107.50 -1.83 -3.80 0.68 6.77

投組表現：

華孚（6235）表現最佳，股價5日盤中一度亮燈漲停，車用主流持續吸引資金挹注。

鳳凰（5706）表現最差，旅遊股漲多休息，惟後續仍有機會持續上攻。

盤勢預測：

受惠美股道瓊指數2日大漲逾700點，台股加權指數5日開平走高，盤中再衝上16,781.19點、創1年新高，惟台積電（2330）休息下，電子股漲多拉回整理，大盤僅傳產及金融股撐盤，終場指數小漲7.52點作收7.52點，等待電子股動能再起。

選股方面，市場主流再度回到車用題材概念股，本周投組看好的鋁鎂合金廠華孚，股價2日盤中漲停再創高；另外與充電樁相關的飛宏、華城股價也刷今年新高，車用族群依舊是市場主流，而與輝達相關的板卡股技嘉，盤中同樣再創波段新高，AI股呈現輪動表現態勢。