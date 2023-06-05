蘋果開發者大會將登場 這些股望受惠
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/5股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2399
|映泰
|97
|20.60
|22.65
|9.95
|19.89
|4533
|協易機
|147
|13.65
|15.00
|9.89
|19.85
|6111
|大宇資
|22
|88.50
|91.60
|3.50
|6.82
|4973
|廣穎
|69
|28.75
|28.70
|-0.17
|-0.35
|6438
|迅得
|18
|114.00
|113.00
|-0.88
|-1.80
|4.44
|44.41
投組表現：
映泰（2399）表現最佳，除了積極耕耘工業電腦應用領域外，近期更成功打進電動車充電樁供應鏈，股價具想像空間。
迅得（6438）表現最差，5月31日除息6元後，目前仍呈現貼息走勢，惟在手訂單逾30億元，可望在量縮整理後蓄勢上攻。
盤勢預測 ：
台股5月台股大漲千點但股匯不同步，預估中小型股將是未來的盤面主軸，5日櫃買指數成功突破4月高點，接下來要再戰去年元月238.92高點。
蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間6日凌晨登場，預估將發表首款MR頭戴裝置，玉晶光將受惠，另外是否帶起宏達電所屬的威盛集團和相關供應鏈個股，投資人可密切關注。
展望後市，台股進入6月天，市場已將目光轉往下半年營運展望樂觀之個股，如映泰除本業好轉外，打入充電樁供應鏈具想像空間，股價5日也一舉攻上漲停；協益機伺服沖床產品獲歐盟認證，較傳統沖床可省下可觀耗電量，在全球企業尋求淨零碳排下出貨成長可期，股價5日再度攻上漲停。
◎ 證券分析師羅雅渝
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/5股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2323
|中環
|100
|12.25
|13.00
|6.12
|7.50
|3363
|上詮
|30
|46.20
|48.40
|4.76
|6.60
|8086
|宏捷科
|23
|88.10
|90.00
|2.16
|4.37
|1904
|正隆
|40
|33.25
|33.75
|1.50
|2.00
|1504
|東元
|40
|54.10
|54.70
|1.11
|2.40
|3711
|日月光投控
|16
|116.50
|116.50
|0.00
|0.00
|2.29
|22.87
投組表現：
中環（2323）表現最佳，股價5日大漲6.12％，未來將發展高單價、高利潤策略，公司預期第二季獲利展望將會更好。
日月光投控（3711）表現最差，去年每股配發8.8元現金股利，為歷年最高，以5日收盤價116.5元計算，現金殖利率達7.55％，後市先進封測需求可望持續增強。
盤勢預測：
美國國會通過調高美債調高上限，解除債務違約的危機，而美國5月最新就業數據優於預期，顯示就業市場強勁，激勵美股道瓊指數2日大漲701.16點，四大指數漲多跌少，不過，瑞士投資機構調節輝達（NVIDIA）持股，認為AI長線看好，但短線估值已高，拖累費半指數獨自憔悴、收跌5.34點。 台股加權指數5日雖延續上漲態勢，惟台積電也熄火、前波強勢的AI概念股漲多回檔，大型權值股出現壓盤走勢；而反觀以中小型股為主的櫃買指數，則表現相對強勢，盤中最高達220.92點，創下去年3月初以來新高，資金良性輪動流向中小型股，讓中小型股也有表現空間，盤面資金維持在各產業間流動，或由同族群中的二線接棒，「落後補漲」題材當道。
選股方面，政策題材股5日走勢普遍抗跌，軍工族群走強，儲能類股大亞亮燈攻漲停、東元也走高，在面板需求有望逐季成長的預期下，面板三虎股價也同步放量上漲；另一方面，蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間6日凌晨登場，加上新機iPhone15也即將於9月亮相，蘋概股亦獲得市場關注。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/5股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1528
|恩德
|72
|12.50
|13.75
|10.00
|9.00
|2302
|麗正
|100
|20.95
|21.30
|1.67
|3.50
|2439
|美律
|20
|90.50
|91.30
|0.88
|1.60
|6441
|廣錠
|25
|61.70
|62.00
|0.49
|0.75
|6166
|凌華
|40
|66.60
|66.70
|0.15
|0.40
|1734
|杏輝
|27
|35.80
|35.70
|-0.28
|-0.27
|1.53
|15.25
投組表現：
恩德（1528）表現最佳，部分產品訂單能見度看到年底，5日股價量價齊揚強攻漲停，後勢仍有高點可期。
杏輝（1734）表現最差，產品多元化均衡發展，惟股價量縮整理，未來補量後仍呈現多頭格局。
盤勢預測：
美國債務上限立法取得進展，眾、參議院通過舉債上限法案，將聯邦債務上限延至2025年，安定了市場情緒，VIX恐慌指數重挫至15點。目前美國聯準會（Fed）已調升聯邦資金利率至5％～5.25％，雖然5月中有傳出可能將暫停升息的消息，但官員對6月暫停升息與否仍有不同看法，並強化市場對7月升息的預期。
蘋果開法者大會（WWDC）即將登場，新品MR頭戴式顯示裝置成功與否的關鍵仍在於人工智慧（AI），凌華科技為INTEL、NVIDIA、AWS和SAS的重要合作夥伴，並以自有品牌ADLink銷售全球，近期法說表態布局Edge AI商機產品線完整，成長動能明顯，市場資金當前對於純度越高的AI股資金越是簇擁，波段行情估相當可觀。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|6/2股價(元)
|6/5股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6235
|華孚
|15
|124.50
|131.00
|5.22
|9.75
|6111
|大宇資
|22
|88.50
|91.60
|3.50
|6.82
|1519
|華城
|13
|158.00
|156.00
|-1.27
|-2.60
|1513
|中興電
|17
|117.00
|115.00
|-1.71
|-3.40
|5706
|鳳凰
|19
|109.50
|107.50
|-1.83
|-3.80
|0.68
|6.77
投組表現：
華孚（6235）表現最佳，股價5日盤中一度亮燈漲停，車用主流持續吸引資金挹注。
鳳凰（5706）表現最差，旅遊股漲多休息，惟後續仍有機會持續上攻。
盤勢預測：
受惠美股道瓊指數2日大漲逾700點，台股加權指數5日開平走高，盤中再衝上16,781.19點、創1年新高，惟台積電（2330）休息下，電子股漲多拉回整理，大盤僅傳產及金融股撐盤，終場指數小漲7.52點作收7.52點，等待電子股動能再起。
選股方面，市場主流再度回到車用題材概念股，本周投組看好的鋁鎂合金廠華孚，股價2日盤中漲停再創高；另外與充電樁相關的飛宏、華城股價也刷今年新高，車用族群依舊是市場主流，而與輝達相關的板卡股技嘉，盤中同樣再創波段新高，AI股呈現輪動表現態勢。
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