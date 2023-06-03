卓楷偉︱凌華輝達合作夥伴

台股連三周收紅，累計漲點高達1,204點，指數3日收在16,706點，證券分析師卓楷偉認為，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示6月暫停升息後，即使美國區域銀行略有雜音，但影響甚微，且VIX恐慌指數持續在20以下徘徊，代表市場情緒偏向樂觀，有利整體投資環境；本周投資組合前兩大為凌華（6166）、麗正（2302），再選入美律（2439）、廣錠（6441）、杏輝（1734）與恩德（1528）。

上市櫃公司首季獲利近6,000億元，相較去年同期幾乎腰斬，年減48.64％，但台股並未因財報利空再向下破底，倒是底氣十足進行反彈行情，代表最壞情況已過，恰似巴菲特執掌的波克夏上季全數出脫台積電ADR，雖短期市場出現雜音，但股價很快回歸基本面，反應它該有價值。

世界衛生組織（WHO）5月初宣布解除新冠肺炎引發的全球公共衛生緊急狀態，雖不代表全球疫情結束，但疫情紅利近三年帶動的受惠股應嚴肅面對市場供需逆轉問題。

科技龍頭股帶動美股多頭走勢，輝達市值更是超越波克夏，躍居全美第五大，人工智慧（AI）新趨勢就是主流所在，科技類股更有剛結束的台北國際電腦展（COMPUTEX）助攻。選股方面，電動車用高壓線束及AI帶動高速傳輸需求，線材廠營運樂觀外，節能減碳大趨勢下，電力監控IC成長潛力不小，以及全球未來60億片電子標籤（ESL）市場，目前開拓不到一成，零售龍頭開始導入且發展多元，是下個明星產業所在。

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