劉彥良︱迅得在手訂單30億

台股上周維持「驚驚漲」格局，改寫波段新高16,752點，終場收在16,706點，周漲幅1.22％，華冠投顧分析師劉彥良表示，研判6月份將輪到櫃買指數落後補漲，投資人宜將本波漲多大型股陸續獲利減碼，轉往下半年營運前景看好的中小型股進行操作；本周投資組合前兩大為迅得（6438）、協易機（4533），再選入映泰（2399）、廣穎（4973）與大宇資（6111）。

權王台積電及電子代工大廠如緯創、廣達和英業達走強下，台股近三周大漲1,204點，不過新台幣匯率並未強升，形成股匯不同調。從個股角度，本周納入投資組合的大宇資斥資1億元開發的大逃殺手遊《掠奪者》將在6月5日於印度、孟加拉和巴基斯坦三個國家進行事前登錄、7月初正式上線，有望為第三季帶來可觀的營收和獲利貢獻。

設備廠迅得去年營收、獲利雙雙改寫新高，預估本季營收向上挑戰單季新高、第三季維持高檔；沖床大廠協易機的伺服沖床去年底通過歐盟CE認證，伺服沖床產線耗電量僅傳統沖床一半以下，可大幅降低生產過程中的碳排放量，未來出貨占比有望持續走高，帶動營收向上。

發展自有品牌「SP」的廣穎掛牌以來年年獲利為該族群資優生，在報價有望反彈下，有利營收、獲利表現好轉。板卡和顯卡產業同樣受到庫存水位偏高影響，但國際大廠去年下半年發表新一代平台，新品效益逐步顯現下，以大陸市場為主力的板卡廠映泰自2月開始連三個月營收年增轉正。

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