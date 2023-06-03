張貽程︱鳳凰旅遊熱潮未退

台股6月初延續5月的多頭行情，摩爾投顧分析師張貽程指出，美債危機解除、美國聯準會（Fed）鴿派聲量抬頭，科技股可望持續領漲，而AI族群仍是全球投資熱點。本周投資組合前兩大為鳳凰（5706）、華城（1519），再選入中興電（1513）、大宇資（6111）與華孚（6235）。

台股上周上漲201.86點，周線成功拉出連三紅，氣勢強勁，加權指數再創16,752.2點的近一年新高，穩居「萬六」大關之上，並續朝「萬七」邁進。

外資5月累計買超1,761.62億元，是繼今年1月買超2,007.58億元來新高，激勵台股突破走高；與此同時，新台幣匯率一度升破30.6元關卡，雖上周仍呈箱型震盪格局，惟外資熱錢暗潮依舊洶湧，有望持續等待機會發動攻勢。

生成式AI族群仍是全球投資熱點，輝達執行長黃仁勳來台灣參加COMPUTEX展，使台股相關供應鏈身價水漲船高，幫輝達代工晶片的台積電上周股價一度創下574元的今年新高，整體半導體族群也走出低谷。

美股方面，美債上限危機解除，加上Fed鴿派聲量提高，市場預期6月Fed有望暫停升息，而下半年降息等刺激政策登場亦可期，故美債殖利率走低、科技股本益比拉升，那斯達克、費半指數領漲美股，後續須留意總經數據及Fed動向。

選股方面，台股AI族群供應鏈持續發光發熱，除矽智財（IP）外，伺服器、顯卡、散熱模組等，也是資金進場的熱區，焦點股緯穎、緯創、金像電、雙鴻、技嘉等；另外，再生能源與車用族群，如重電儲能、充電站／樁、車用合金等也同步走高，士電、中興電、高力、飛宏、華城、華孚等，均有好表現，後續電子與非電仍有機會持續同步發威。

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