羅雅渝︱東元攻美基建商機

在AI熱潮加持下，台股上周出現第二個跳空缺口，證券分析師羅雅渝指出，下半年進入電子業旺季，隨庫存調整近入尾聲，看好台股後續仍有上漲空間。本周投資組合前兩大為東元（1504）、宏捷科（8086）、再選入日月光投控（3711）、上詮（3363）、正隆（1904）與中環（2323）。

美國眾議院5月31日表決通過有條件解除國家舉債上限，不確定因素終於排除，市場轉向關注美國聯準會（Fed）的動向，上周Fed兩位官員發表意見、傾向「鷹式暫緩升息」，使市場對6月升息的預期驟降。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加COMPUTEX展期間，AI概念股由台積電領軍，帶動台股大漲出現第二個跳空缺口，整理四個月的箱型區間平台具強而有力的支撐。

台股加權指數5月大漲999.78點，成交量5.69兆元，創14個月來最大量，月線收下帶量長紅K棒，5日線向上穿越月線、形成黃金交叉。台股不但技術面轉強，籌碼面也有資金持續進駐，外資自5月25日起連五個交易日回補台股1,067.8億元。

展望後市，下半年進入電子業旺季、庫存去化已見好轉，NB庫存重回正常水位，手機也持續庫存去化中，AI新浪潮帶動相關供應鏈，看好台股後續還有上漲空間。

選股方面，蘋果2023全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6日登場，最受矚目的就是MR頭戴式裝置，可望使光學鏡頭個股獲得題材面激勵，而iPhone 15亦有望拉動一波換機潮，蘋果供應鏈下半年可望展現補漲力道。

此外，政策作多股也是關注重點，台灣碳權交易所預計7、8月成立，碳權概念股再度受到市場矚目；此外，行政院通過2030年客運電動化計畫，相關受惠股亦可留意。0

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